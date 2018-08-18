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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 03 кві, 2021 20:06
Faceless написав:
людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое
Так то воно так, але що стосується аеродромних трьох, коли люди назбирали на "свою мрію" і вже нарешті її купили, то виявляється, що через 3-5р. діти роз'їхатись по закордонах/поженились і.т.п. і виходить, що нах та трьоха непотрібна! І нах так було рвати дупу, щоб її купити, як виявляється, що й однухи вистачає повністю, а краще, дві однухи, так як дитині(якщо не чкурнула за кордон) а поженилась - їй би кращий подарунок - квартира/однуха на початок/на старт життя!
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Додано: Суб 03 кві, 2021 20:10
Успіх написав: Faceless написав:
людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое
Так то воно так, але що стосується аеродромних трьох, коли люди назбирали на "свою мрію" і вже нарешті її купили, то виявляється, що через 3-5р. діти роз'їхатись по закордонах/поженились і.т.п. і виходить, що нах та трьоха непотрібна! І нах так було рвати дупу, щоб її купити, як виявляється, що й однухи вистачає повністю, а краще, дві однухи, так як дитині(якщо не чкурнула за кордон) а поженилась - їй би кращий подарунок - квартира/однуха на початок/на старт життя!
А як розвелись, то поділили і по однусі.
Тому берем 1к і робим 2к з дитячою типу "СІЗО", і купуєм смарт біля ШРТ.
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flyman
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Додано: Суб 03 кві, 2021 20:40
Успіх написав: Faceless написав:
людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое
Так то воно так, але що стосується аеродромних трьох, коли люди назбирали на "свою мрію" і вже нарешті її купили, то виявляється, що через 3-5р. діти роз'їхатись по закордонах/поженились і.т.п. і виходить, що нах та трьоха непотрібна! І нах так було рвати дупу, щоб її купити, як виявляється, що й однухи вистачає повністю, а краще, дві однухи, так як дитині(якщо не чкурнула за кордон) а поженилась - їй би кращий подарунок - квартира/однуха на початок/на старт життя!
Це не пересадка нирки, квартиру можна й продати, якщо чимось не влаштовує, й придбати іншу. Та й про однуху, якої на все вистачає - так думає лиш той хто не жив в кращих умовах
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Faceless
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Додано: Суб 03 кві, 2021 20:52
UA написав: airmax78 написав: hume написав:
Эир просто заблудился в мире скрытых плинтусов.
Плинтусов скрытого монтажа. Момент истины приближается. Встанут - не встанут - вот в чем вопрос.
Встанут, но криво.
Ошибка на этапе проектирования.
Вот все-то вы наперед знаете.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 20:55
Прохожий написав: airmax78 написав: hume написав:
Эир просто заблудился в мире скрытых плинтусов.
Плинтусов скрытого монтажа. Момент истины приближается. Встанут - не встанут - вот в чем вопрос
.
где не встанут болгаркой подправят...
нужно профиль с подсветкой ставить чтобы не блудить)
Профиль не захотел - трансформаторы куда-то надо колхозить. Поставил гипсовые светильники, светящие вниз, на уровне 25 см от пола с датчиками движения на потолке.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 20:55
flyman написав:
А як розвелись, то поділили і по однусі.
Тому берем 1к і робим 2к з дитячою типу "СІЗО", і купуєм смарт біля ШРТ
Та Мух, є ж 53м2!!!
Це ж радянські чешки, та й сучасні, деякі ДВУХИ позаздрять моєму метражу!!!
Так, і при розлучені - легше ділити!
Жінці і дітям - залишаєш величезну однуху, а сам переселяєшся в смарт біля ШРТ і зустрічаєш там самотніх провідниць!
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Додано: Суб 03 кві, 2021 21:04
Faceless написав:
квартиру можна й продати
Ага - від продажі трьохи, залишиться коштів лише на придбання однухи з ремонтом!
А от якщо продати "зайву" велику однуху в нормальній локації(як моя), то можна купити трьоху в трохи гіршій локації!(якщо, наприклад, в майбутньому, жонатий син захоче ЗРАЗУ розширити житлову площу)
ДумайТЕ!
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Додано: Суб 03 кві, 2021 21:16
Успіх написав: Faceless написав:
квартиру можна й продати
Ага - від продажі трьохи, залишиться коштів лише на придбання однухи з ремонтом!
А от якщо продати "зайву" велику однуху в нормальній локації(як моя), то можна купити трьоху в трохи гіршій локації!(якщо, наприклад, в майбутньому, жонатий син захоче ЗРАЗУ розширити житлову площу)
ДумайТЕ!
Щоб так не було, не треба брати неліквід
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