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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7062706370647065

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:06

Серж-икам на замітку!)))

  Faceless написав:людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое

Так то воно так, але що стосується аеродромних трьох, коли люди назбирали на "свою мрію" і вже нарешті її купили, то виявляється, що через 3-5р. діти роз'їхатись по закордонах/поженились і.т.п. і виходить, що нах та трьоха непотрібна! І нах так було рвати дупу, щоб її купити, як виявляється, що й однухи вистачає повністю, а краще, дві однухи, так як дитині(якщо не чкурнула за кордон) а поженилась - їй би кращий подарунок - квартира/однуха на початок/на старт життя!
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:10

  Успіх написав:
  Faceless написав:людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое

Так то воно так, але що стосується аеродромних трьох, коли люди назбирали на "свою мрію" і вже нарешті її купили, то виявляється, що через 3-5р. діти роз'їхатись по закордонах/поженились і.т.п. і виходить, що нах та трьоха непотрібна! І нах так було рвати дупу, щоб її купити, як виявляється, що й однухи вистачає повністю, а краще, дві однухи, так як дитині(якщо не чкурнула за кордон) а поженилась - їй би кращий подарунок - квартира/однуха на початок/на старт життя!

А як розвелись, то поділили і по однусі.
Тому берем 1к і робим 2к з дитячою типу "СІЗО", і купуєм смарт біля ШРТ.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:40

  Успіх написав:
  Faceless написав:людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое

Так то воно так, але що стосується аеродромних трьох, коли люди назбирали на "свою мрію" і вже нарешті її купили, то виявляється, що через 3-5р. діти роз'їхатись по закордонах/поженились і.т.п. і виходить, що нах та трьоха непотрібна! І нах так було рвати дупу, щоб її купити, як виявляється, що й однухи вистачає повністю, а краще, дві однухи, так як дитині(якщо не чкурнула за кордон) а поженилась - їй би кращий подарунок - квартира/однуха на початок/на старт життя!

Це не пересадка нирки, квартиру можна й продати, якщо чимось не влаштовує, й придбати іншу. Та й про однуху, якої на все вистачає - так думає лиш той хто не жив в кращих умовах
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:52

  UA написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Эир просто заблудился в мире скрытых плинтусов.

Плинтусов скрытого монтажа. Момент истины приближается. Встанут - не встанут - вот в чем вопрос.

Встанут, но криво.
Ошибка на этапе проектирования.

Вот все-то вы наперед знаете.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:55

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Эир просто заблудился в мире скрытых плинтусов.

Плинтусов скрытого монтажа. Момент истины приближается. Встанут - не встанут - вот в чем вопрос.

где не встанут болгаркой подправят...

нужно профиль с подсветкой ставить чтобы не блудить)

Профиль не захотел - трансформаторы куда-то надо колхозить. Поставил гипсовые светильники, светящие вниз, на уровне 25 см от пола с датчиками движения на потолке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:А як розвелись, то поділили і по однусі.
Тому берем 1к і робим 2к з дитячою типу "СІЗО", і купуєм смарт біля ШРТ

Та Мух, є ж 53м2!!!
Це ж радянські чешки, та й сучасні, деякі ДВУХИ позаздрять моєму метражу!!!

Так, і при розлучені - легше ділити! :mrgreen:
Жінці і дітям - залишаєш величезну однуху, а сам переселяєшся в смарт біля ШРТ і зустрічаєш там самотніх провідниць! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:04

Хід конем!©

  Faceless написав:квартиру можна й продати

Ага - від продажі трьохи, залишиться коштів лише на придбання однухи з ремонтом! :)
А от якщо продати "зайву" велику однуху в нормальній локації(як моя), то можна купити трьоху в трохи гіршій локації!(якщо, наприклад, в майбутньому, жонатий син захоче ЗРАЗУ розширити житлову площу)
ДумайТЕ! ;)
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Faceless написав:квартиру можна й продати

Ага - від продажі трьохи, залишиться коштів лише на придбання однухи з ремонтом! :)
А от якщо продати "зайву" велику однуху в нормальній локації(як моя), то можна купити трьоху в трохи гіршій локації!(якщо, наприклад, в майбутньому, жонатий син захоче ЗРАЗУ розширити житлову площу)
ДумайТЕ! ;)
Щоб так не було, не треба брати неліквід
Faceless
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