Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое
Так то воно так, але що стосується аеродромних трьох, коли люди назбирали на "свою мрію" і вже нарешті її купили, то виявляється, що через 3-5р. діти роз'їхатись по закордонах/поженились і.т.п. і виходить, що нах та трьоха непотрібна! І нах так було рвати дупу, щоб її купити, як виявляється, що й однухи вистачає повністю, а краще, дві однухи, так як дитині(якщо не чкурнула за кордон) а поженилась - їй би кращий подарунок - квартира/однуха на початок/на старт життя!
Faceless написав:людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое
Так то воно так, але що стосується аеродромних трьох, коли люди назбирали на "свою мрію" і вже нарешті її купили, то виявляється, що через 3-5р. діти роз'їхатись по закордонах/поженились і.т.п. і виходить, що нах та трьоха непотрібна! І нах так було рвати дупу, щоб її купити, як виявляється, що й однухи вистачає повністю, а краще, дві однухи, так як дитині(якщо не чкурнула за кордон) а поженилась - їй би кращий подарунок - квартира/однуха на початок/на старт життя!
А як розвелись, то поділили і по однусі. Тому берем 1к і робим 2к з дитячою типу "СІЗО", і купуєм смарт біля ШРТ.
Faceless написав:людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое
Так то воно так, але що стосується аеродромних трьох, коли люди назбирали на "свою мрію" і вже нарешті її купили, то виявляється, що через 3-5р. діти роз'їхатись по закордонах/поженились і.т.п. і виходить, що нах та трьоха непотрібна! І нах так було рвати дупу, щоб її купити, як виявляється, що й однухи вистачає повністю, а краще, дві однухи, так як дитині(якщо не чкурнула за кордон) а поженилась - їй би кращий подарунок - квартира/однуха на початок/на старт життя!
Це не пересадка нирки, квартиру можна й продати, якщо чимось не влаштовує, й придбати іншу. Та й про однуху, якої на все вистачає - так думає лиш той хто не жив в кращих умовах
Ага - від продажі трьохи, залишиться коштів лише на придбання однухи з ремонтом! А от якщо продати "зайву" велику однуху в нормальній локації(як моя), то можна купити трьоху в трохи гіршій локації!(якщо, наприклад, в майбутньому, жонатий син захоче ЗРАЗУ розширити житлову площу) ДумайТЕ!
Ага - від продажі трьохи, залишиться коштів лише на придбання однухи з ремонтом! А от якщо продати "зайву" велику однуху в нормальній локації(як моя), то можна купити трьоху в трохи гіршій локації!(якщо, наприклад, в майбутньому, жонатий син захоче ЗРАЗУ розширити житлову площу) ДумайТЕ!
Дык это ж клише лагеря бетоно-оптимистов. Судя по социологии КМИСа, и это - большая натяжка. Но пусть будет 10%
Vlad442 написав:Выкиньте из этого уравнения деньги, ВВП, госстат. Есть люди, есть квартиры. Количество людей уменьшается (смертность, выезд в Польши и т. п.), количество квартир увеличивается - стройки не останавливаются. Раньше молодой семье даже с детьми жить на съемной квартире было экзотикой, сейчас у меня вызывает вопросы адекватность семьи, которая с одним ребенком пытается снять однушку с ремонтом, хотя за эти деньги можно найти двушку-трешку без ремонта. По мере увеличения обеспеченности людей жильем спрос со стороны семей будет смещаться (уже смещается) на 2-3 комнатные квартиры. При этом тенденция single living поддерживает спрос на студии и однушки.
Прочитал. Не понял, с чем спорили вы, но я с вами не буду - звучит логично. Не забывайте только, что из тренда на увеличение удельной площади жилья невольно следует снижение его ценности - и как объекта собственности, и как услуги аренды
Дык это ж клише лагеря бетоно-оптимистов. Судя по социологии КМИСа, и это - большая натяжка. Но пусть будет 10%
Пока что вижу одни клише как раз от вас. Не хотелось бы в сотый раз напоминать о полнейшей нерепрезентабельности этих опросиков (включая совершенно идиотские постановки вопросов) что вы приводите, но даже по этой диаграмме в категорию тех, кто может что-то откладывать, попадает не менее 20%