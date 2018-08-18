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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7064706570667067>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:22

  zРадио написав:
  Faceless написав:Откуда конкретно оценка в 10%?


Дык это ж клише лагеря бетоно-оптимистов. Судя по социологии КМИСа, и это - большая натяжка. Но пусть будет 10%

Зображення

  Vlad442 написав:Выкиньте из этого уравнения деньги, ВВП, госстат.
Есть люди, есть квартиры. Количество людей уменьшается (смертность, выезд в Польши и т. п.), количество квартир увеличивается - стройки не останавливаются. Раньше молодой семье даже с детьми жить на съемной квартире было экзотикой, сейчас у меня вызывает вопросы адекватность семьи, которая с одним ребенком пытается снять однушку с ремонтом, хотя за эти деньги можно найти двушку-трешку без ремонта.
По мере увеличения обеспеченности людей жильем спрос со стороны семей будет смещаться (уже смещается) на 2-3 комнатные квартиры. При этом тенденция single living поддерживает спрос на студии и однушки.


Прочитал. Не понял, с чем спорили вы, но я с вами не буду - звучит логично. Не забывайте только, что из тренда на увеличение удельной площади жилья невольно следует снижение его ценности - и как объекта собственности, и как услуги аренды

Узнаю украинцев. Ехал неделю назад из Одессы: автовозы с американскими битками один за другим. Устал их считать. Интересно, это в какой категории: холодильники/телевизоры или їжа і одяг?
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:29

  Faceless написав:Пока что вижу одни клише как раз от вас


Видите, но не покажете :mrgreen: Я не удивлен)

  Faceless написав:Не хотелось бы в сотый раз напоминать о полнейшей нерепрезентабельности этих опросиков


Ну конечно лучше слушать местных писак отсебятины, чем доверять социологам. Понапридумывают этих исследований, унылые еретики...

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 4000 інтерв'ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%

  Faceless написав:но даже по этой диаграмме в категорию тех, кто может что-то откладывать, попадает не менее 20%


Вопросы вы почитать не потрудились - по шкале благосостояния перед теми, кто "может делать какие-то сбережения" те, "кому хватает только на еду, а на одежде уже приходится экономия". Они на шмотье откладывают!!!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:42

zРадио Слушай, ну кто, обычно, попадает в выборку? Праздно слоняющиеся,по улицам в рабочее время? Пенсионеры в супермаркетах, которые никуда не спешат и останавливаются ответить на вопросы? Кто еще? Студенты?
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 03 кві, 2021 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:43

  airmax78 написав:Узнаю украинцев. Ехал неделю назад из Одессы: автовозы с американскими битками один за другим. Устал их считать. Интересно, это в какой категории: холодильники/телевизоры или їжа і одяг?


За весь прошлый год было продано 430 тыс авто, в том числе "аж" 85 тыс новых. Это чуть больше 1% населения. Так с чем вы тут с Фейслессом спорите? Возьмите средний срок использования авто, и не получите даже 10% тех, кто их покупает (а не кому они достались в наследство / стоят как тот же телевизор, являясь грудой мусора)

https://proautomoto.com/category/198-av ... ine-v-2020

  airmax78 написав:zРадио Слушай, ну кто, обычно, попадает в выборку? Праздно слоняющиеся,по улицам в рабочее время? Пенсионеры в супермаркетах, которые никуда не спешат и останавливаются ответить на вопросы? Кто еще?


Максим, Даннинг и Крюгер плачут по тебе)


КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:55

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Узнаю украинцев. Ехал неделю назад из Одессы: автовозы с американскими битками один за другим. Устал их считать. Интересно, это в какой категории: холодильники/телевизоры или їжа і одяг?


За весь прошлый год было продано 430 тыс авто (в том числе "аж" 85 тыс новых). Это чуть больше 1% населения. Так с чем вы тут с Фейслессом спорите? Возьмите средний срок использования авто, и не получите даже 10% тех, кто их покупает, а не кому они достались в наследство/или стоят как тот же телевизор

https://proautomoto.com/category/198-av ... ine-v-2020

Нифига себе... и это в год ковидного пца. Ради интереса посмотри сколько автомобилей было куплено в богатой Польше.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:57

  zРадио написав:
Максим, Даннинг и Крюгер плачут по тебе)


КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів

Куйня какая-то. Тебе они хоть раз звонили? Мне тоже нет. Ни разу в жизни. А у меня телефон не менялся последние 15 лет. В последний раз на соцопрос отвечал в супермаркете какой-то тетеньке: кто должен быть мэром Киева по-моему мнению. И еще куча каких-то связанных вопросов. Ответил ей только потому что она ооочень попросила и я не особо спешил.
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 00:01

  airmax78 написав:Нифига себе... и это в год ковидного пца. Ради интереса посмотри сколько автомобилей было куплено в богатой Польше.


Побольше артистизма, Максим, побольше. В ковидный год Польша продала в 5 раз больше авто, в доковидные - в 6 раз больше...
https://www.statista.com/statistics/421 ... in-poland/
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 00:08

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Нифига себе... и это в год ковидного пца. Ради интереса посмотри сколько автомобилей было куплено в богатой Польше.


Побольше артистизма, Максим, побольше. В ковидный год Польша продала в 5 раз больше авто, в доковидные - в 6 раз больше...
https://www.statista.com/statistics/421 ... in-poland/

Ты, эта, то же самое видишь что и я? Или где-то между строк читаешь?
In 2019, a total of about 556 thousand passenger vehicles were registered, which is an increase of nearly five percent compared to 2018.
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 00:14

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Нифига себе... и это в год ковидного пца. Ради интереса посмотри сколько автомобилей было куплено в богатой Польше.


Побольше артистизма, Максим, побольше. В ковидный год Польша продала в 5 раз больше авто, в доковидные - в 6 раз больше...
https://www.statista.com/statistics/421 ... in-poland/

Ты, эта, то же самое видишь что и я? Или где-то между строк читаешь?
In 2019, a total of about 556 thousand passenger vehicles were registered, which is an increase of nearly five percent compared to 2018.


Да, между строк (в заголовке :mrgreen: ) читаю подпись данных - new passenger cars. А вторичкой меряться смысла мало - у них там единая таможенная зона, сплошные евробляхи... Плюс у бу амортизация короче, соответственно, эти машины менять приходится чаще. Даже у нас
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 00:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Пока что вижу одни клише как раз от вас


Видите, но не покажете :mrgreen: Я не удивлен)

  Faceless написав:Не хотелось бы в сотый раз напоминать о полнейшей нерепрезентабельности этих опросиков


Ну конечно лучше слушать местных писак отсебятины, чем доверять социологам. Понапридумывают этих исследований, унылые еретики...

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 4000 інтерв'ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%

  Faceless написав:но даже по этой диаграмме в категорию тех, кто может что-то откладывать, попадает не менее 20%


Вопросы вы почитать не потрудились - по шкале благосостояния перед теми, кто "может делать какие-то сбережения" те, "кому хватает только на еду, а на одежде уже приходится экономия". Они на шмотье откладывают!!!

Самое первое ваше клише вы употребляете постоянно - "бетонооптимисты" и синонимы. Без каких либо обоснований.
Вопросы я читал, потому и пишу, что они построены глупо. Пропасть между первой и второй категорией огромна, да остальные не отличаются взвешенностью. Шкала, по которой распределили респондентов, сильно перекошена в сторону бедности, а те, кто зарабатывает средне, среди этих вопросов вынуждены делать выбор между крайностями.
Если уж по этим недокатегориям выбирать тех, кто делает сбережения, то придётся выбирать первые две категории. То, что вы на глаз отсеиваете оттуда половину, просто ваша ничем не обоснованная отсебятина. Впрочем, и сам опрос - мусор.
То, что в исследовании написано "выборка репрезентативна" не делает ее репрезентативной на самом деле. Кого они там могли опрашивать - тех, кому днем делать нечего и они заполняют анкетки.
Faceless
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