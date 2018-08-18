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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 кві, 2021 00:24
zРадио написав:
КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів
Стоит ли говорить, что отвечать на звонки с неизвестных номеров, ещё и на опросы отвечать, склонны в основном те, кому нечем заняться?
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Додано: Нед 04 кві, 2021 00:36
zРадио написав: airmax78 написав:
Ты, эта, то же самое видишь что и я? Или где-то между строк читаешь?
In 2019, a total of about 556 thousand passenger vehicles were registered, which is an increase of nearly five percent compared to 2018.
Да, между строк (в заголовке
) читаю подпись данных - new
passenger cars. А вторичкой меряться смысла мало - у них там единая таможенная зона, сплошные евробляхи... Плюс у бу амортизация короче, соответственно, эти машины менять приходится чаще. Даже у нас
Сделай у нас невыгодной эту тему с америкосам и %%70 этого объема, если не все 100%, уйдет на рынок новых авто. Да, будут покупать не пассат, а рено логан, но БУДУТ ПОКУПАТЬ. Но украинцы же хитрее всех.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 00:48
Faceless написав:
zРадио написав:
КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів
Стоит ли говорить, что отвечать на звонки с неизвестных номеров, ещё и на опросы отвечать, склонны в основном те, кому нечем заняться?
А переписываться на форуме, средь рабочего дня и с анонимусами - это тоже только для бездельников? Участие в опросах - вид социального общения. Если бы на них откликалась только одна группа населения (еще и безденежная), бизнес бы это не покупал. Но он покупает. По всему миру покупает!
Faceless написав:
Если уж по этим недокатегориям выбирать тех, кто делает сбережения, то придётся выбирать первые две категории. То, что вы на глаз отсеиваете оттуда половину, просто ваша ничем не обоснованная отсебятина.
Ну нет же - еще раз призываю перечитать вопросы. Та целевая, о которой мы говорили - это только верхний сегмент. Возможно, даже не весь (из-за открытого типа вопроса)
Faceless написав:
Впрочем, и сам опрос - мусор.
То, что в исследовании написано "выборка репрезентативна" не делает ее репрезентативной на самом деле. Кого они там могли опрашивать - тех, кому днем делать нечего и они заполняют анкетки.
Социология - мусор, статистика - мусор, "слушай меня" - авторитетный источник знаний. Так и живем...
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