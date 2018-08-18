Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ты, эта, то же самое видишь что и я? Или где-то между строк читаешь?
In 2019, a total of about 556 thousand passenger vehicles were registered, which is an increase of nearly five percent compared to 2018.
Да, между строк (в заголовке ) читаю подпись данных - new passenger cars. А вторичкой меряться смысла мало - у них там единая таможенная зона, сплошные евробляхи... Плюс у бу амортизация короче, соответственно, эти машины менять приходится чаще. Даже у нас
Сделай у нас невыгодной эту тему с америкосам и %%70 этого объема, если не все 100%, уйдет на рынок новых авто. Да, будут покупать не пассат, а рено логан, но БУДУТ ПОКУПАТЬ. Но украинцы же хитрее всех.
zРадио написав: КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів
Стоит ли говорить, что отвечать на звонки с неизвестных номеров, ещё и на опросы отвечать, склонны в основном те, кому нечем заняться?
А переписываться на форуме, средь рабочего дня и с анонимусами - это тоже только для бездельников? Участие в опросах - вид социального общения. Если бы на них откликалась только одна группа населения (еще и безденежная), бизнес бы это не покупал. Но он покупает. По всему миру покупает!
Faceless написав:Если уж по этим недокатегориям выбирать тех, кто делает сбережения, то придётся выбирать первые две категории. То, что вы на глаз отсеиваете оттуда половину, просто ваша ничем не обоснованная отсебятина.
Ну нет же - еще раз призываю перечитать вопросы. Та целевая, о которой мы говорили - это только верхний сегмент. Возможно, даже не весь (из-за открытого типа вопроса)
Faceless написав:Впрочем, и сам опрос - мусор. То, что в исследовании написано "выборка репрезентативна" не делает ее репрезентативной на самом деле. Кого они там могли опрашивать - тех, кому днем делать нечего и они заполняют анкетки.
Социология - мусор, статистика - мусор, "слушай меня" - авторитетный источник знаний. Так и живем...
zРадио написав:Ну нет же - еще раз призываю перечитать вопросы. Та целевая, о которой мы говорили - это только верхний сегмент. Возможно, даже не весь (из-за открытого типа вопроса)
Так и перечитайте сами, никак нельзя ограничиться там только первым сегментом. ЦА, о которой мы говорили, по логике как раз не относятся только к первой группе, но группы так дебильно составлены, что они вынуждены выбирать или первую, или вторую
Даже в такой стране как Америка есть категория людей, которые одеваются в секонд-хенде. Но их единицы и такие люди никак не формируют основу общества и потребления. При этом Америка потребляет секонд-хенда больше всех. На что он идет? Например, все джинсы отсортировываются и идут структурам ФРС, печатающим вам наличные доллары, которые на 70% состоят из котона, получаемого из старых джинсов. И так все остальное тряпьё тоже идёт в переработку. Только такой примитив как ты может пытаться нас убедить, что эти 122,5 тысяч тонн секонд-хенда, импортируемого в Украину, мы раскупаем и носим на себе. У нас бы элементарно кладовок и шкафов для такого количества барахла не хватило бы. Я лично не встречал кого-то в Украине, кто одевался бы в такой импорт секонд-хенда, даже из числа знакомых пенсионеров и людей скромного достатка. Знаю случаи, когда младшие дети донашивают после страших, родители после своих детей, но это же все свои ... А пойти и купить старые, просцанные непонятно кем и на каком континенте штаны, таких не встречал ... Один мой знакомый сам моет и следит за машиной. Он глубоко верит, что лучше для протирки машины и стекла женских трусов ничего нет. Все б/у трусы его женщин у него. Он потребитель секонд-хенда. Но он не нищий и их на себе не носит. И из числа потенциальных претендентов на расширение и улучшение жилищных условий не выпадает.
zРадио написав:Дык это ж клише лагеря бетоно-оптимистов. Судя по социологии КМИСа, и это - большая натяжка. Но пусть будет 10%
Любая тьолка на вопрос хватает ли у нее денег на одежду ответит, что нет, не хватает, гола і боса. Денег нормальному человеку никогда не хватает. А вот эти 4%, которым на все хватает, мне очень подозрительны. Это какая-то аномалия. Колитесь, тут есть такие, которым на всё хватает?