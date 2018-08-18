Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дык это ж клише лагеря бетоно-оптимистов. Судя по социологии КМИСа, и это - большая натяжка. Но пусть будет 10%
Пока что вижу одни клише как раз от вас. Не хотелось бы в сотый раз напоминать о полнейшей нерепрезентабельности этих опросиков (включая совершенно идиотские постановки вопросов) что вы приводите, но даже по этой диаграмме в категорию тех, кто может что-то откладывать, попадает не менее 20%
Якщо може купити таку дорогу річ як холодильник, це вже в Києві Фейслеса?
Даже в такой стране как Америка есть категория людей, которые одеваются в секонд-хенде. Но их единицы и такие люди никак не формируют основу общества и потребления. При этом Америка потребляет секонд-хенда больше всех. На что он идет? Например, все джинсы отсортировываются и идут структурам ФРС, печатающим вам наличные доллары, которые на 70% состоят из котона, получаемого из старых джинсов. И так все остальное тряпьё тоже идёт в переработку. Только такой примитив как ты может пытаться нас убедить, что эти 122,5 тысяч тонн секонд-хенда, импортируемого в Украину, мы раскупаем и носим на себе. У нас бы элементарно кладовок и шкафов для такого количества барахла не хватило бы. Я лично не встречал кого-то в Украине, кто одевался бы в такой импорт секонд-хенда, даже из числа знакомых пенсионеров и людей скромного достатка. Знаю случаи, когда младшие дети донашивают после страших, родители после своих детей, но это же все свои ... А пойти и купить старые, просцанные непонятно кем и на каком континенте штаны, таких не встречал ... Один мой знакомый сам моет и следит за машиной. Он глубоко верит, что лучше для протирки машины и стекла женских трусов ничего нет. Все б/у трусы его женщин у него. Он потребитель секонд-хенда. Но он не нищий и их на себе не носит. И из числа потенциальных претендентов на расширение и улучшение жилищных условий не выпадает.
ЗЫ Хорош тут уже примитивно гадить.
Я думав, що долари друкують із паперу на волокнах коноплі, а воно он воно як.
А японські йєни із бавовняних трусів японських школярок
airmax78 написав:zРадио Слушай, ну кто, обычно, попадает в выборку? Праздно слоняющиеся,по улицам в рабочее время? Пенсионеры в супермаркетах, которые никуда не спешат и останавливаются ответить на вопросы? Кто еще? Студенты?
А вы с фейслесом вроде "успешные", но знаний по банальным соц опросам не имеете. В любом соцопросе в выборку должны попадать различные люди из разных соц групп.