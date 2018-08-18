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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7065706670677068

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 07:45

  Faceless написав:
zРадио написав:
  Faceless написав:Откуда конкретно оценка в 10%?


Дык это ж клише лагеря бетоно-оптимистов. Судя по социологии КМИСа, и это - большая натяжка. Но пусть будет 10%

Зображення


Пока что вижу одни клише как раз от вас.
Не хотелось бы в сотый раз напоминать о полнейшей нерепрезентабельности этих опросиков (включая совершенно идиотские постановки вопросов) что вы приводите, но даже по этой диаграмме в категорию тех, кто может что-то откладывать, попадает не менее 20%

Якщо може купити таку дорогу річ як холодильник, це вже в Києві Фейслеса?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 07:50

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Нифига себе... и это в год ковидного пца. Ради интереса посмотри сколько автомобилей было куплено в богатой Польше.


Побольше артистизма, Максим, побольше. В ковидный год Польша продала в 5 раз больше авто, в доковидные - в 6 раз больше...
https://www.statista.com/statistics/421 ... in-poland/

Шото настільки обнагліли растішки, що приводять голі заяви, без ніяких посилань.
І кожен раз "сідають в калюжу та пускають бульбашки"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 07:54

:!:
  Libo написав:
  zРадио написав:Сам ты дурень, ничем не интересующйся...

В Украину за год завезли свыше 122,5 тысяч тонн секонд-хенда
При оформлении секонд-хенда было уплачено 1 млрд 228 млн грн налогов
https://delo.ua/business/v-ukrainu-za-g ... on-363213/

Украина — один из мировых лидеров по использованию секонд-хенда
https://delo.ua/business/ukraina-odin-i ... an-373039/

Україна посідає перше місце серед європейських країн за імпортом секонд-хенду, займаючи частку 4,1% від світового обсягу
https://secondhand.uz.ua/ukraina-v-tope ... kond-henda


Даже в такой стране как Америка есть категория людей, которые одеваются в секонд-хенде. Но их единицы и такие люди никак не формируют основу общества и потребления. При этом Америка потребляет секонд-хенда больше всех. На что он идет? Например, все джинсы отсортировываются и идут структурам ФРС, печатающим вам наличные доллары, которые на 70% состоят из котона, получаемого из старых джинсов. И так все остальное тряпьё тоже идёт в переработку.
Только такой примитив как ты может пытаться нас убедить, что эти 122,5 тысяч тонн секонд-хенда, импортируемого в Украину, мы раскупаем и носим на себе. У нас бы элементарно кладовок и шкафов для такого количества барахла не хватило бы.
Я лично не встречал кого-то в Украине, кто одевался бы в такой импорт секонд-хенда, даже из числа знакомых пенсионеров и людей скромного достатка. Знаю случаи, когда младшие дети донашивают после страших, родители после своих детей, но это же все свои ... А пойти и купить старые, просцанные непонятно кем и на каком континенте штаны, таких не встречал ... Один мой знакомый сам моет и следит за машиной. Он глубоко верит, что лучше для протирки машины и стекла женских трусов ничего нет. Все б/у трусы его женщин у него. Он потребитель секонд-хенда. Но он не нищий и их на себе не носит. И из числа потенциальных претендентов на расширение и улучшение жилищных условий не выпадает. :lol:

ЗЫ Хорош тут уже примитивно гадить. :wink:

Я думав, що долари друкують із паперу на волокнах коноплі, а воно он воно як.

А японські йєни із бавовняних трусів японських школярок
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 08:01

  change_pm написав:
  flyman написав:Вже маєш досвід?

Долярчик потребує пару уроків від гуру розлучень і побудування імперії кавалірок - Флая)))

зі. Може вам на двох запіліти ютюб канал :?:

Тебе цікавлять молоді філіпінки, чи провідниці не першої свіжості?
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 08:07

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:А як розвелись, то поділили і по однусі.
Тому берем 1к і робим 2к з дитячою типу "СІЗО", і купуєм смарт біля ШРТ

Та Мух, є ж 53м2!!!
Це ж радянські чешки, та й сучасні, деякі ДВУХИ позаздрять моєму метражу!!!

Так, і при розлучені - легше ділити! :mrgreen:
Жінці і дітям - залишаєш величезну однуху, а сам переселяєшся в смарт біля ШРТ і зустрічаєш там самотніх провідниць! :mrgreen:

Вже маєш досвід?

Ні, на відміну від тебе :)
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 08:09

  airmax78 написав:zРадио Слушай, ну кто, обычно, попадает в выборку? Праздно слоняющиеся,по улицам в рабочее время? Пенсионеры в супермаркетах, которые никуда не спешат и останавливаются ответить на вопросы? Кто еще? Студенты?

А вы с фейслесом вроде "успешные", но знаний по банальным соц опросам не имеете. В любом соцопросе в выборку должны попадать различные люди из разных соц групп.
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 08:17

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Вже маєш досвід?

Долярчик потребує пару уроків від гуру розлучень і побудування імперії кавалірок - Флая)))

зі. Може вам на двох запіліти ютюб канал :?:

Тебе цікавлять молоді філіпінки, чи провідниці не першої свіжості?

Ні один з вищеназваних варіантів ))))

Як пройде коронакрейзі, займусь якоюсь африканкою з ойропейсткими рисами обличчя чи метискою (короче, Колумбія мене чекає 8) )
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 08:31

  change_pm написав:Ні один з вищеназваних варіантів ))))

Як пройде коронакрейзі, займусь якоюсь африканкою з ойропейсткими рисами обличчя чи метискою (короче, Колумбія мене чекає 8) )

Колумбія - так Колумбія.
flyman
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