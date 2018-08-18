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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7066706770687069

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 09:13

Libo

а любитель теорий заговоров и здесь свою дурь распространяет. Ты в Битве экстрасенсов, случайно, не участник?

Глава Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислав Мясоедов - 85% украинцев в настоящее время одеваются в секонд-хенде. Это своеобразный рекорд. Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда после Пакистана и Индии и занимает третье место по торговле подержанными вещами. Объем мирового секонд-рынка оценивают в $4 млрд в год, а Украина ввозит вещей на $150 млн.

По официальным данным Госслужбы статистики, из-за карантина расходы украинцев сократились примерно на 10%. Но в реальности все намного хуже. По данным опроса агентства Info Sapiens, многие украинцы вынуждены отказывать себе в товарах повседневного спроса, пересматривать запланированные расходы. Например, 47,2% опрошенных пришлось отложить приобретение одежды и обуви
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 09:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:а любитель теорий заговоров и здесь свою дурь распространяет. Ты в Битве экстрасенсов, случайно, не участник?
странно что в Битве экстрасенсов за все сезоны никто не предсказал корону.Смотрел все выпуски,больше не буду смотреть :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 09:35

  flyman написав:
  change_pm написав:Ні один з вищеназваних варіантів ))))

Як пройде коронакрейзі, займусь якоюсь африканкою з ойропейсткими рисами обличчя чи метискою (короче, Колумбія мене чекає 8) )

Колумбія - так Колумбія.

Колумбарий :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 09:37

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:
За весь прошлый год было продано 430 тыс авто (в том числе "аж" 85 тыс новых). Это чуть больше 1% населения. Так с чем вы тут с Фейслессом спорите? Возьмите средний срок использования авто, и не получите даже 10% тех, кто их покупает, а не кому они достались в наследство/или стоят как тот же телевизор

https://proautomoto.com/category/198-av ... ine-v-2020

Нифига себе... и это в год ковидного пца. Ради интереса посмотри сколько автомобилей было куплено в богатой Польше.

Ейр, а у Вас есть авто? Мне кажется есть, так как точка сидения определяет мировозрение. Посмотрел бы я как Вы бы пожили без авто в Киеве в ковидный 2020-2021
с этими всеми закрытиями метро и маршрутных такси. Поэтому авто сейчас в Украине гребут на все деньги.
ПС: в ковидные годы 2020-2021 в Париже очень много людей пересели на вело + очень много автодорог переделали под вело (часть дороги). Украина как всегда идет путем чучхеу.

Підтверджую.
В мене навіть одна родичка позичила 4куе на євроблRху, щоби їздити в Тернополі на роботу.
Щодо Києва, думаю аналогічна ситуація, якщо не гірше.
Тому і корки навіть в Теронополі, як Стас писав, 45 хв в годину пік з масиву на іпенях до центра.
А могли би потратити гроші на ГТ, а не поліцію та велеке крадівництво.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 09:40

  Мизантрóп написав:
  zРадио написав:а любитель теорий заговоров и здесь свою дурь распространяет. Ты в Битве экстрасенсов, случайно, не участник?
странно что в Битве экстрасенсов за все сезоны никто не предсказал корону.Смотрел все выпуски,больше не буду смотреть :lol:

це теж частина заговору, як ім"я того, чиє ім"я не можна називати (ні,не Фейслес :) )
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 09:45

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Нифига себе... и это в год ковидного пца. Ради интереса посмотри сколько автомобилей было куплено в богатой Польше.

Ейр, а у Вас есть авто? Мне кажется есть, так как точка сидения определяет мировозрение. Посмотрел бы я как Вы бы пожили без авто в Киеве в ковидный 2020-2021
с этими всеми закрытиями метро и маршрутных такси. Поэтому авто сейчас в Украине гребут на все деньги.
ПС: в ковидные годы 2020-2021 в Париже очень много людей пересели на вело + очень много автодорог переделали под вело (часть дороги). Украина как всегда идет путем чучхеу.

Говорю же: ни у кого денег нет. Едва хватает на еду. Но если очень надо - покупаем автомобиль. Это Украина.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 10:06

Іпотека - наше фффсьо!)))

https://finance.ua/credits/pokupka-kart ... kij-kredit
З цікавого:
Банки перевіряють майбутніх позичальників: загальний дохід не повинен бути менше 11 тис. Грн і не більше 175 тис. (10-кратний розмір місячної зарплати), враховується середня зарплата по регіонах, сам регіон.

За програмою сім'я з чотирьох чоловік може розраховувати на житло до 108 «квадратів», вартістю не більше 2,5 млн грн. Але при цьому максимальна сума кредиту не може перевищувати 2 млн грн.

Залежно від банку розмір першого внеску варіюється від 15 до 30%, а термін кредиту - в межах 15-20 років. Обов'язкова умова - необхідно провести незалежну оцінку житла. Відмови за програмою отримують ті, хто раніше брав участь в подібних програмах, або вже має нерухомість.
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