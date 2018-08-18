Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
а любитель теорий заговоров и здесь свою дурь распространяет. Ты в Битве экстрасенсов, случайно, не участник? Глава Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислав Мясоедов - 85% украинцев в настоящее время одеваются в секонд-хенде. Это своеобразный рекорд. Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда после Пакистана и Индии и занимает третье место по торговле подержанными вещами. Объем мирового секонд-рынка оценивают в $4 млрд в год, а Украина ввозит вещей на $150 млн.
По официальным данным Госслужбы статистики, из-за карантина расходы украинцев сократились примерно на 10%. Но в реальности все намного хуже. По данным опроса агентства Info Sapiens, многие украинцы вынуждены отказывать себе в товарах повседневного спроса, пересматривать запланированные расходы. Например, 47,2% опрошенных пришлось отложить приобретение одежды и обуви
zРадио написав: За весь прошлый год было продано 430 тыс авто (в том числе "аж" 85 тыс новых). Это чуть больше 1% населения. Так с чем вы тут с Фейслессом спорите? Возьмите средний срок использования авто, и не получите даже 10% тех, кто их покупает, а не кому они достались в наследство/или стоят как тот же телевизор
Нифига себе... и это в год ковидного пца. Ради интереса посмотри сколько автомобилей было куплено в богатой Польше.
Ейр, а у Вас есть авто? Мне кажется есть, так как точка сидения определяет мировозрение. Посмотрел бы я как Вы бы пожили без авто в Киеве в ковидный 2020-2021 с этими всеми закрытиями метро и маршрутных такси. Поэтому авто сейчас в Украине гребут на все деньги. ПС: в ковидные годы 2020-2021 в Париже очень много людей пересели на вело + очень много автодорог переделали под вело (часть дороги). Украина как всегда идет путем чучхеу.
Підтверджую. В мене навіть одна родичка позичила 4куе на євроблRху, щоби їздити в Тернополі на роботу. Щодо Києва, думаю аналогічна ситуація, якщо не гірше. Тому і корки навіть в Теронополі, як Стас писав, 45 хв в годину пік з масиву на іпенях до центра. А могли би потратити гроші на ГТ, а не поліцію та велеке крадівництво.
airmax78 написав:Нифига себе... и это в год ковидного пца. Ради интереса посмотри сколько автомобилей было куплено в богатой Польше.
Ейр, а у Вас есть авто? Мне кажется есть, так как точка сидения определяет мировозрение. Посмотрел бы я как Вы бы пожили без авто в Киеве в ковидный 2020-2021 с этими всеми закрытиями метро и маршрутных такси. Поэтому авто сейчас в Украине гребут на все деньги. ПС: в ковидные годы 2020-2021 в Париже очень много людей пересели на вело + очень много автодорог переделали под вело (часть дороги). Украина как всегда идет путем чучхеу.
Говорю же: ни у кого денег нет. Едва хватает на еду. Но если очень надо - покупаем автомобиль. Это Украина.
https://finance.ua/credits/pokupka-kart ... kij-kredit З цікавого: Банки перевіряють майбутніх позичальників: загальний дохід не повинен бути менше 11 тис. Грн і не більше 175 тис. (10-кратний розмір місячної зарплати), враховується середня зарплата по регіонах, сам регіон.
За програмою сім'я з чотирьох чоловік може розраховувати на житло до 108 «квадратів», вартістю не більше 2,5 млн грн. Але при цьому максимальна сума кредиту не може перевищувати 2 млн грн.
Залежно від банку розмір першого внеску варіюється від 15 до 30%, а термін кредиту - в межах 15-20 років. Обов'язкова умова - необхідно провести незалежну оцінку житла. Відмови за програмою отримують ті, хто раніше брав участь в подібних програмах, або вже має нерухомість.