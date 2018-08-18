Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав:Я лично не встречал кого-то в Украине, кто одевался бы в такой импорт секонд-хенда, даже из числа знакомых пенсионеров и людей скромного достатка. Знаю случаи, когда младшие дети донашивают после страших, родители после своих детей, но это же все свои ... А пойти и купить старые, просцанные непонятно кем и на каком континенте штаны, таких не встречал ...
Очень смешной, пол Украины одевается в секонде, в дни самых низких цен очереди на секонд. Многие покупают для перепродажи на ОЛХ. Но у отставного генерала конечно нет знакомых которые носят секонд В это я верю.
а любитель теорий заговоров и здесь свою дурь распространяет. Ты в Битве экстрасенсов, случайно, не участник? Глава Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислав Мясоедов - 85% украинцев в настоящее время одеваются в секонд-хенде. Это своеобразный рекорд. Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда после Пакистана и Индии и занимает третье место по торговле подержанными вещами. Объем мирового секонд-рынка оценивают в $4 млрд в год, а Украина ввозит вещей на $150 млн.
По официальным данным Госслужбы статистики, из-за карантина расходы украинцев сократились примерно на 10%. Но в реальности все намного хуже. По данным опроса агентства Info Sapiens, многие украинцы вынуждены отказывать себе в товарах повседневного спроса, пересматривать запланированные расходы. Например, 47,2% опрошенных пришлось отложить приобретение одежды и обуви
zРадио написав: За весь прошлый год было продано 430 тыс авто (в том числе "аж" 85 тыс новых). Это чуть больше 1% населения. Так с чем вы тут с Фейслессом спорите? Возьмите средний срок использования авто, и не получите даже 10% тех, кто их покупает, а не кому они достались в наследство/или стоят как тот же телевизор
Нифига себе... и это в год ковидного пца. Ради интереса посмотри сколько автомобилей было куплено в богатой Польше.
Ейр, а у Вас есть авто? Мне кажется есть, так как точка сидения определяет мировозрение. Посмотрел бы я как Вы бы пожили без авто в Киеве в ковидный 2020-2021 с этими всеми закрытиями метро и маршрутных такси. Поэтому авто сейчас в Украине гребут на все деньги. ПС: в ковидные годы 2020-2021 в Париже очень много людей пересели на вело + очень много автодорог переделали под вело (часть дороги). Украина как всегда идет путем чучхеу.
Підтверджую. В мене навіть одна родичка позичила 4куе на євроблRху, щоби їздити в Тернополі на роботу. Щодо Києва, думаю аналогічна ситуація, якщо не гірше. Тому і корки навіть в Теронополі, як Стас писав, 45 хв в годину пік з масиву на іпенях до центра. А могли би потратити гроші на ГТ, а не поліцію та велеке крадівництво.
airmax78 написав:Нифига себе... и это в год ковидного пца. Ради интереса посмотри сколько автомобилей было куплено в богатой Польше.
Ейр, а у Вас есть авто? Мне кажется есть, так как точка сидения определяет мировозрение. Посмотрел бы я как Вы бы пожили без авто в Киеве в ковидный 2020-2021 с этими всеми закрытиями метро и маршрутных такси. Поэтому авто сейчас в Украине гребут на все деньги. ПС: в ковидные годы 2020-2021 в Париже очень много людей пересели на вело + очень много автодорог переделали под вело (часть дороги). Украина как всегда идет путем чучхеу.
Говорю же: ни у кого денег нет. Едва хватает на еду. Но если очень надо - покупаем автомобиль. Это Украина.
https://finance.ua/credits/pokupka-kart ... kij-kredit З цікавого: Банки перевіряють майбутніх позичальників: загальний дохід не повинен бути менше 11 тис. Грн і не більше 175 тис. (10-кратний розмір місячної зарплати), враховується середня зарплата по регіонах, сам регіон.
За програмою сім'я з чотирьох чоловік може розраховувати на житло до 108 «квадратів», вартістю не більше 2,5 млн грн. Але при цьому максимальна сума кредиту не може перевищувати 2 млн грн.
Залежно від банку розмір першого внеску варіюється від 15 до 30%, а термін кредиту - в межах 15-20 років. Обов'язкова умова - необхідно провести незалежну оцінку житла. Відмови за програмою отримують ті, хто раніше брав участь в подібних програмах, або вже має нерухомість.
Дык это ж клише лагеря бетоно-оптимистов. Судя по социологии КМИСа, и это - большая натяжка. Но пусть будет 10%
Vlad442 написав:Выкиньте из этого уравнения деньги, ВВП, госстат. Есть люди, есть квартиры. Количество людей уменьшается (смертность, выезд в Польши и т. п.), количество квартир увеличивается - стройки не останавливаются. Раньше молодой семье даже с детьми жить на съемной квартире было экзотикой, сейчас у меня вызывает вопросы адекватность семьи, которая с одним ребенком пытается снять однушку с ремонтом, хотя за эти деньги можно найти двушку-трешку без ремонта. По мере увеличения обеспеченности людей жильем спрос со стороны семей будет смещаться (уже смещается) на 2-3 комнатные квартиры. При этом тенденция single living поддерживает спрос на студии и однушки.
Прочитал. Не понял, с чем спорили вы, но я с вами не буду - звучит логично. Не забывайте только, что из тренда на увеличение удельной площади жилья невольно следует снижение его ценности - и как объекта собственности, и как услуги аренды
По поводу опроса странное впечатление. Может большая часть из тех, кто написали, что нет денег на еду, это одинокие пенсионеры. Подумаем логически, согласно этого опроса у более чем 2/3 семей не должно быть холодильника, а он есть у всех.
По поводу снижения ценности (не путать с ценой) недвиги, это факт, которому уже более чем 100 лет. Не следует забывать, что цена это обмен денег на метры, и нужно держать в голове не только ценность метров, а и ценность денег. То, что люди не думают что ценность денег величина переменная, привело к тому, что на фоне кризиса рост 2020-ого стал неожиданным почти для всех.