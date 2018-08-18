Додано: Нед 04 кві, 2021 10:14

zРадио написав: Faceless написав: Откуда конкретно оценка в 10%? Откуда конкретно оценка в 10%?



Дык это ж клише лагеря бетоно-оптимистов. Судя по социологии КМИСа, и это - большая натяжка. Но пусть будет 10%







Vlad442 написав: Выкиньте из этого уравнения деньги, ВВП, госстат.

Есть люди, есть квартиры. Количество людей уменьшается (смертность, выезд в Польши и т. п.), количество квартир увеличивается - стройки не останавливаются. Раньше молодой семье даже с детьми жить на съемной квартире было экзотикой, сейчас у меня вызывает вопросы адекватность семьи, которая с одним ребенком пытается снять однушку с ремонтом, хотя за эти деньги можно найти двушку-трешку без ремонта.

По мере увеличения обеспеченности людей жильем спрос со стороны семей будет смещаться (уже смещается) на 2-3 комнатные квартиры. При этом тенденция single living поддерживает спрос на студии и однушки. Выкиньте из этого уравнения деньги, ВВП, госстат.Есть люди, есть квартиры. Количество людей уменьшается (смертность, выезд в Польши и т. п.), количество квартир увеличивается - стройки не останавливаются. Раньше молодой семье даже с детьми жить на съемной квартире было экзотикой, сейчас у меня вызывает вопросы адекватность семьи, которая с одним ребенком пытается снять однушку с ремонтом, хотя за эти деньги можно найти двушку-трешку без ремонта.По мере увеличения обеспеченности людей жильем спрос со стороны семей будет смещаться (уже смещается) на 2-3 комнатные квартиры. При этом тенденция single living поддерживает спрос на студии и однушки.



Прочитал. Не понял, с чем спорили вы, но я с вами не буду - звучит логично. Не забывайте только, что из тренда на увеличение удельной площади жилья невольно следует снижение его ценности - и как объекта собственности, и как услуги аренды Дык это ж клише лагеря бетоно-оптимистов. Судя по социологии КМИСа, и это - большая натяжка. Но пусть будет 10%Прочитал. Не понял, с чем спорили вы, но я с вами не буду - звучит логично. Не забывайте только, что из тренда на увеличение удельной площади жилья невольно следует снижение его ценности - и как объекта собственности, и как услуги аренды

По поводу опроса странное впечатление. Может большая часть из тех, кто написали, что нет денег на еду, это одинокие пенсионеры. Подумаем логически, согласно этого опроса у более чем 2/3 семей не должно быть холодильника, а он есть у всех.По поводу снижения ценности (не путать с ценой) недвиги, это факт, которому уже более чем 100 лет.Не следует забывать, что цена это обмен денег на метры, и нужно держать в голове не только ценность метров, а и ценность денег. То, что люди не думают что ценность денег величина переменная, привело к тому, что на фоне кризиса рост 2020-ого стал неожиданным почти для всех.