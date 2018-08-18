Libo написав:

zРадио написав: Сам ты дурень, ничем не интересующйся...



В Украину за год завезли свыше 122,5 тысяч тонн секонд-хенда

При оформлении секонд-хенда было уплачено 1 млрд 228 млн грн налогов

https://delo.ua/business/v-ukrainu-za-g ... on-363213/



Украина — один из мировых лидеров по использованию секонд-хенда

https://delo.ua/business/ukraina-odin-i ... an-373039/



Україна посідає перше місце серед європейських країн за імпортом секонд-хенду, займаючи частку 4,1% від світового обсягу

https://secondhand.uz.ua/ukraina-v-tope ... kond-henda Сам ты дурень, ничем не интересующйся...

Даже в такой стране как Америка есть категория людей, которые одеваются в секонд-хенде. Но их единицы и такие люди никак не формируют основу общества и потребления. При этом Америка потребляет секонд-хенда больше всех. На что он идет? Например, все джинсы отсортировываются и идут структурам ФРС, печатающим вам наличные доллары, которые на 70% состоят из котона, получаемого из старых джинсов. И так все остальное тряпьё тоже идёт в переработку.Только такой примитив как ты может пытаться нас убедить, что эти 122,5 тысяч тонн секонд-хенда, импортируемого в Украину, мы раскупаем и носим на себе. У нас бы элементарно кладовок и шкафов для такого количества барахла не хватило бы.Я лично не встречал кого-то в Украине, кто одевался бы в такой импорт секонд-хенда, даже из числа знакомых пенсионеров и людей скромного достатка. Знаю случаи, когда младшие дети донашивают после страших, родители после своих детей, но это же все свои ... А пойти и купить старые, просцанные непонятно кем и на каком континенте штаны, таких не встречал ... Один мой знакомый сам моет и следит за машиной. Он глубоко верит, что лучше для протирки машины и стекла женских трусов ничего нет. Все б/у трусы его женщин у него. Он потребитель секонд-хенда. Но он не нищий и их на себе не носит. И из числа потенциальных претендентов на расширение и улучшение жилищных условий не выпадает.ЗЫ Хорош тут уже примитивно гадить.