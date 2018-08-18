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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7067706870697070>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 10:25

Вісті з полів КРЖН

Закінчилася чергова епопея з каваліркою біля ШРТ.

Що залишилося в осадку:
- метраж зниклої комірки пішов в залік за добавленні метри кавалірки,
- доплата за м2 по ціні інвестування на кінець 2019 р.,
- з врахуванням всіх витрат (включаючи витрати на оформлення) ціна метра вийшла 15300 грн. ($631 при курсі ПА24.2; на сьогодні, якщо викупляти то обійшлося би приблизно в $910) за м2,
- дохідність деривативу на бетон приблизно Х1,44 за півтора роки, або біля 28% за рік (це на даний момент, і без ремонту),
- локація агонь, 5хв піхотою до ст. метро,
- площа кавалірки (в Києві) десь 80% кавалірки Успіха, матеріал цегла + овноблок, при ціні трохи вище чим півтора Фонда (Успіх переплатив Ріелу!! нехіло),
- свідоцтво власності вже на руках, ремонт можна буде починати за місяць-два-три.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для естетів шанувальників модних мопів та всяких заморочок.
https://youtu.be/1LyNJvnESBs
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:01

flyman Каким образом добавились метры?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  zРадио написав:Сам ты дурень, ничем не интересующйся...

В Украину за год завезли свыше 122,5 тысяч тонн секонд-хенда
При оформлении секонд-хенда было уплачено 1 млрд 228 млн грн налогов
https://delo.ua/business/v-ukrainu-za-g ... on-363213/

Украина — один из мировых лидеров по использованию секонд-хенда
https://delo.ua/business/ukraina-odin-i ... an-373039/

Україна посідає перше місце серед європейських країн за імпортом секонд-хенду, займаючи частку 4,1% від світового обсягу
https://secondhand.uz.ua/ukraina-v-tope ... kond-henda


Даже в такой стране как Америка есть категория людей, которые одеваются в секонд-хенде. Но их единицы и такие люди никак не формируют основу общества и потребления. При этом Америка потребляет секонд-хенда больше всех. На что он идет? Например, все джинсы отсортировываются и идут структурам ФРС, печатающим вам наличные доллары, которые на 70% состоят из котона, получаемого из старых джинсов. И так все остальное тряпьё тоже идёт в переработку.
Только такой примитив как ты может пытаться нас убедить, что эти 122,5 тысяч тонн секонд-хенда, импортируемого в Украину, мы раскупаем и носим на себе. У нас бы элементарно кладовок и шкафов для такого количества барахла не хватило бы.
Я лично не встречал кого-то в Украине, кто одевался бы в такой импорт секонд-хенда, даже из числа знакомых пенсионеров и людей скромного достатка. Знаю случаи, когда младшие дети донашивают после страших, родители после своих детей, но это же все свои ... А пойти и купить старые, просцанные непонятно кем и на каком континенте штаны, таких не встречал ... Один мой знакомый сам моет и следит за машиной. Он глубоко верит, что лучше для протирки машины и стекла женских трусов ничего нет. Все б/у трусы его женщин у него. Он потребитель секонд-хенда. Но он не нищий и их на себе не носит. И из числа потенциальных претендентов на расширение и улучшение жилищных условий не выпадает.

ЗЫ Хорош тут уже примитивно гадить. :wink:
Я знаю пример, человек в секонде находит уникальные вещи и потом перепродает их обратно в Европу и США как экслюзив :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:06

  Grand Touring написав:flyman Каким образом добавились метры?

обмір БТІ
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:09

flyman я понял, как они так меряли, что больше 2х метров отклонения нашли? Где именно они их нашли?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  airmax78 написав:zРадио Слушай, ну кто, обычно, попадает в выборку? Праздно слоняющиеся,по улицам в рабочее время? Пенсионеры в супермаркетах, которые никуда не спешат и останавливаются ответить на вопросы? Кто еще? Студенты?

А вы с фейслесом вроде "успешные", но знаний по банальным соц опросам не имеете. В любом соцопросе в выборку должны попадать различные люди из разных соц групп.
Должны в теории, но попадают ли на самом деле? Сколько выводов на основе соцопросов в итоге приводили к фейлам, сколько маркетинговых исследований рынка давали неверное о нем представление и в итоге потери?
Зрадио достаточно, чтобы на бумажке было написано "репрезентативно". То, что сами вопросы и сформированные в выборке группы просто идиотские, его не смущает.
"Яка %#@*, в книжці написано!"
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:13

  Grand Touring написав:flyman я понял, как они так меряли, что больше 2х метров отклонения нашли? Где именно они их нашли?

Чему вы удивляетесь, такое в каждой новостройке
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:14

  Grand Touring написав:flyman я понял, как они так меряли, что больше 2х метров отклонения нашли? Где именно они их нашли?

Як де, в приміщенні.
Чи для для вас секрет, що на плані у ВП одне малюють, а в реалі виходить інше.
Був квадрат, умовно 4х4, став 4х5, або 4.5х4.5
Може в МЗК відкроїли частину.
Х.З.

Тут тре радіти, що побудували і здали і отримав документи, і ще по такій ціні і за 5хв пішком до метро. А не шукати, звідки прибуло ще 5м2.

Як писав Долярчик, добре що прибуло, а не згуло.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 04 кві, 2021 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:15

  flyman написав:Закінчилася чергова епопея з каваліркою біля ШРТ.

Що залишилося в осадку:
- метраж зниклої комірки пішов в залік за добавленні метри кавалірки,
- доплата за м2 по ціні інвестування на кінець 2019 р.,
- з врахуванням всіх витрат (включаючи витрати на оформлення) ціна метра вийшла 15300 грн. ($631 при курсі ПА24.2; на сьогодні, якщо викупляти то обійшлося би приблизно в $910) за м2,
- дохідність деривативу на бетон приблизно Х1,44 за півтора роки, або біля 28% за рік (це на даний момент, і без ремонту),
- локація агонь, 5хв піхотою до ст. метро,
- площа кавалірки (в Києві) десь 80% кавалірки Успіха, матеріал цегла + овноблок, при ціні трохи вище чим півтора Фонда (Успіх переплатив Ріелу!! нехіло),
- свідоцтво власності вже на руках, ремонт можна буде починати за місяць-два-три.

Флай, ты красавец! Как я уже говорил, один из людей, которые не боятся делать прогнозы и воплощать. Какая станция метро?
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