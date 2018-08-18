Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Що залишилося в осадку: - метраж зниклої комірки пішов в залік за добавленні метри кавалірки, - доплата за м2 по ціні інвестування на кінець 2019 р., - з врахуванням всіх витрат (включаючи витрати на оформлення) ціна метра вийшла 15300 грн. ($631 при курсі ПА24.2; на сьогодні, якщо викупляти то обійшлося би приблизно в $910) за м2, - дохідність деривативу на бетон приблизно Х1,44 за півтора роки, або біля 28% за рік (це на даний момент, і без ремонту), - локація агонь, 5хв піхотою до ст. метро, - площа кавалірки (в Києві) десь 80% кавалірки Успіха, матеріал цегла + овноблок, при ціні трохи вище чим півтора Фонда (Успіх переплатив Ріелу!! нехіло), - свідоцтво власності вже на руках, ремонт можна буде починати за місяць-два-три.
Даже в такой стране как Америка есть категория людей, которые одеваются в секонд-хенде. Но их единицы и такие люди никак не формируют основу общества и потребления. При этом Америка потребляет секонд-хенда больше всех. На что он идет? Например, все джинсы отсортировываются и идут структурам ФРС, печатающим вам наличные доллары, которые на 70% состоят из котона, получаемого из старых джинсов. И так все остальное тряпьё тоже идёт в переработку. Только такой примитив как ты может пытаться нас убедить, что эти 122,5 тысяч тонн секонд-хенда, импортируемого в Украину, мы раскупаем и носим на себе. У нас бы элементарно кладовок и шкафов для такого количества барахла не хватило бы. Я лично не встречал кого-то в Украине, кто одевался бы в такой импорт секонд-хенда, даже из числа знакомых пенсионеров и людей скромного достатка. Знаю случаи, когда младшие дети донашивают после страших, родители после своих детей, но это же все свои ... А пойти и купить старые, просцанные непонятно кем и на каком континенте штаны, таких не встречал ... Один мой знакомый сам моет и следит за машиной. Он глубоко верит, что лучше для протирки машины и стекла женских трусов ничего нет. Все б/у трусы его женщин у него. Он потребитель секонд-хенда. Но он не нищий и их на себе не носит. И из числа потенциальных претендентов на расширение и улучшение жилищных условий не выпадает.
ЗЫ Хорош тут уже примитивно гадить.
Я знаю пример, человек в секонде находит уникальные вещи и потом перепродает их обратно в Европу и США как экслюзив
airmax78 написав:zРадио Слушай, ну кто, обычно, попадает в выборку? Праздно слоняющиеся,по улицам в рабочее время? Пенсионеры в супермаркетах, которые никуда не спешат и останавливаются ответить на вопросы? Кто еще? Студенты?
А вы с фейслесом вроде "успешные", но знаний по банальным соц опросам не имеете. В любом соцопросе в выборку должны попадать различные люди из разных соц групп.
Должны в теории, но попадают ли на самом деле? Сколько выводов на основе соцопросов в итоге приводили к фейлам, сколько маркетинговых исследований рынка давали неверное о нем представление и в итоге потери? Зрадио достаточно, чтобы на бумажке было написано "репрезентативно". То, что сами вопросы и сформированные в выборке группы просто идиотские, его не смущает. "Яка %#@*, в книжці написано!"
flyman написав:Закінчилася чергова епопея з каваліркою біля ШРТ.
Що залишилося в осадку: - метраж зниклої комірки пішов в залік за добавленні метри кавалірки, - доплата за м2 по ціні інвестування на кінець 2019 р., - з врахуванням всіх витрат (включаючи витрати на оформлення) ціна метра вийшла 15300 грн. ($631 при курсі ПА24.2; на сьогодні, якщо викупляти то обійшлося би приблизно в $910) за м2, - дохідність деривативу на бетон приблизно Х1,44 за півтора роки, або біля 28% за рік (це на даний момент, і без ремонту), - локація агонь, 5хв піхотою до ст. метро, - площа кавалірки (в Києві) десь 80% кавалірки Успіха, матеріал цегла + овноблок, при ціні трохи вище чим півтора Фонда (Успіх переплатив Ріелу!! нехіло), - свідоцтво власності вже на руках, ремонт можна буде починати за місяць-два-три.
Флай, ты красавец! Как я уже говорил, один из людей, которые не боятся делать прогнозы и воплощать. Какая станция метро?