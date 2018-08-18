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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7067706870697070

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:15

  Kostia написав:Чему вы удивляетесь, такое в каждой новостройке
обычно в сторону уменьшения
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:16

  Grand Touring написав:
  Kostia написав:Чему вы удивляетесь, такое в каждой новостройке
обычно в сторону уменьшения

Таких примеров в сторону уменьшения встречал единицы, большинство-увеличение
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:17

  Grand Touring написав:
  Kostia написав:Чему вы удивляетесь, такое в каждой новостройке
обычно в сторону уменьшения

обычный маркетинг по впариванию лишних метров, покупателю деваться то некуда максимум может через суд инвестицию вернуть. Бывает за входные двери, лифт, пандус, придомовую доплачивают. Я доплачивал за автоматические ворота вместо калитки из проволоки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 04 кві, 2021 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Libo

а любитель теорий заговоров и здесь свою дурь распространяет. Ты в Битве экстрасенсов, случайно, не участник?

Глава Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислав Мясоедов - 85% украинцев в настоящее время одеваются в секонд-хенде. Это своеобразный рекорд. Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда после Пакистана и Индии и занимает третье место по торговле подержанными вещами. Объем мирового секонд-рынка оценивают в $4 млрд в год, а Украина ввозит вещей на $150 млн.

По официальным данным Госслужбы статистики, из-за карантина расходы украинцев сократились примерно на 10%. Но в реальности все намного хуже. По данным опроса агентства Info Sapiens, многие украинцы вынуждены отказывать себе в товарах повседневного спроса, пересматривать запланированные расходы. Например, 47,2% опрошенных пришлось отложить приобретение одежды и обуви


Сами же раньше указывали на логические ошибки других, в частности ошибку выжившего. А тут на веру берете оценку торгаша секондом о том, какую долю секонд играет среди продаж всей одежды. Если бы в секонде одевалось 85%, давно вымерли бы все базары, всякие стоки, реды, колинзы, шмолинзы, арго и прочее. А по факту всех этих стоков, аутлетов и прочих магазинов в трц больше, чем секондов, а если с базарами и онлайн продажами - в разы больше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:20

  vitaliian написав:обычный маркетинг по впариванию лишних метров, покупателю деваться то некуда максимум может через суд инвестицию вернуть.
флаю, при его площади, наоборот, повезло
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Grand Touring написав:flyman я понял, как они так меряли, что больше 2х метров отклонения нашли? Где именно они их нашли?

Як де, в приміщенні.
Чи для для вас секрет, що на плані у ВП одне малюють, а в реалі виходить інше.
Був квадрат, умовно 4х4, став 4х5, або 4.5х4.5
Може в МЗК відкроїли частину.
Х.З.

Тут тре радіти, що побудували і здали і отримав документи, і ще по такій ціні і за 5хв пішком до метро. А не шукати, звідки прибуло ще 5м2.

Як писав Долярчик, добре що прибуло, а не згуло.
Раніше звучало ніби, що до метро хвилин 20.
Комунікації хоч будуть?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:22

  Faceless написав:
zРадио написав:Libo

а любитель теорий заговоров и здесь свою дурь распространяет. Ты в Битве экстрасенсов, случайно, не участник?

Глава Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислав Мясоедов - 85% украинцев в настоящее время одеваются в секонд-хенде. Это своеобразный рекорд. Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда после Пакистана и Индии и занимает третье место по торговле подержанными вещами. Объем мирового секонд-рынка оценивают в $4 млрд в год, а Украина ввозит вещей на $150 млн.

По официальным данным Госслужбы статистики, из-за карантина расходы украинцев сократились примерно на 10%. Но в реальности все намного хуже. По данным опроса агентства Info Sapiens, многие украинцы вынуждены отказывать себе в товарах повседневного спроса, пересматривать запланированные расходы. Например, 47,2% опрошенных пришлось отложить приобретение одежды и обуви


Сами же раньше указывали на логические ошибки других, в частности ошибку выжившего. А тут на веру берете оценку торгаша секондом о том, какую долю секонд играет среди продаж всей одежды. Если бы в секонде одевалось 85%, давно вымерли бы все базары, всякие стоки, реды, колинзы, шмолинзы, арго и прочее. А по факту всех этих стоков, аутлетов и прочих магазинов в трц больше, чем секондов, а если с базарами и онлайн продажами - в разы больше.

Человек, одевающийся в секонд, может иногда купить что-то в другом магазине, как и наоборот. Это же так очевидно.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:Libo

а любитель теорий заговоров и здесь свою дурь распространяет. Ты в Битве экстрасенсов, случайно, не участник?

Глава Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислав Мясоедов - 85% украинцев в настоящее время одеваются в секонд-хенде. Это своеобразный рекорд. Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда после Пакистана и Индии и занимает третье место по торговле подержанными вещами. Объем мирового секонд-рынка оценивают в $4 млрд в год, а Украина ввозит вещей на $150 млн.

По официальным данным Госслужбы статистики, из-за карантина расходы украинцев сократились примерно на 10%. Но в реальности все намного хуже. По данным опроса агентства Info Sapiens, многие украинцы вынуждены отказывать себе в товарах повседневного спроса, пересматривать запланированные расходы. Например, 47,2% опрошенных пришлось отложить приобретение одежды и обуви


Сами же раньше указывали на логические ошибки других, в частности ошибку выжившего. А тут на веру берете оценку торгаша секондом о том, какую долю секонд играет среди продаж всей одежды. Если бы в секонде одевалось 85%, давно вымерли бы все базары, всякие стоки, реды, колинзы, шмолинзы, арго и прочее. А по факту всех этих стоков, аутлетов и прочих магазинов в трц больше, чем секондов, а если с базарами и онлайн продажами - в разы больше.

Человек, одевающийся в секонд, может иногда купить что-то в другом магазине, как и наоборот. Это же так очевидно.


Где эта граница, чтобы отнести человека к "одевается в секонде"? Или "хоть раз, да покупал"? В чем тогда вообще ценность этой цифры. Тем более, откуда у торгаша секондом вообще цифра по всем покупателям одежды. Ответ простой - ниоткуда, он не несёт ответственности за слова, ему просто цифра нравится
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:42

  Faceless написав:
Kostia написав:
  Faceless написав:Сами же раньше указывали на логические ошибки других, в частности ошибку выжившего. А тут на веру берете оценку торгаша секондом о том, какую долю секонд играет среди продаж всей одежды. Если бы в секонде одевалось 85%, давно вымерли бы все базары, всякие стоки, реды, колинзы, шмолинзы, арго и прочее. А по факту всех этих стоков, аутлетов и прочих магазинов в трц больше, чем секондов, а если с базарами и онлайн продажами - в разы больше.

Человек, одевающийся в секонд, может иногда купить что-то в другом магазине, как и наоборот. Это же так очевидно.


Где эта граница, чтобы отнести человека к "одевается в секонде"? Или "хоть раз, да покупал"? В чем тогда вообще ценность этой цифры. Тем более, откуда у торгаша секондом вообще цифра по всем покупателям одежды. Ответ простой - ниоткуда, он не несёт ответственности за слова, ему просто цифра нравится

Покупал одежду из секонда, носил-значит одевался, логично? Или это так сложно?
Так у вас опросы лживые, оценки лживые. Откуда брать информацию тогда?
Kostia
 
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  #<1 ... 7067706870697070
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