Додано: Нед 04 кві, 2021 11:18

zРадио написав: Libo



а любитель теорий заговоров и здесь свою дурь распространяет. Ты в Битве экстрасенсов, случайно, не участник?



Глава Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислав Мясоедов - 85% украинцев в настоящее время одеваются в секонд-хенде. Это своеобразный рекорд. Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда после Пакистана и Индии и занимает третье место по торговле подержанными вещами. Объем мирового секонд-рынка оценивают в $4 млрд в год, а Украина ввозит вещей на $150 млн.



По официальным данным Госслужбы статистики, из-за карантина расходы украинцев сократились примерно на 10%. Но в реальности все намного хуже. По данным опроса агентства Info Sapiens, многие украинцы вынуждены отказывать себе в товарах повседневного спроса, пересматривать запланированные расходы. Например, 47,2% опрошенных пришлось отложить приобретение одежды и обуви

Сами же раньше указывали на логические ошибки других, в частности ошибку выжившего. А тут на веру берете оценку торгаша секондом о том, какую долю секонд играет среди продаж всей одежды. Если бы в секонде одевалось 85%, давно вымерли бы все базары, всякие стоки, реды, колинзы, шмолинзы, арго и прочее. А по факту всех этих стоков, аутлетов и прочих магазинов в трц больше, чем секондов, а если с базарами и онлайн продажами - в разы больше.