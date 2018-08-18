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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 кві, 2021 11:15
Kostia написав:
Чему вы удивляетесь, такое в каждой новостройке
обычно в сторону уменьшения
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Grand Touring
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Додано: Нед 04 кві, 2021 11:16
Grand Touring написав: Kostia написав:
Чему вы удивляетесь, такое в каждой новостройке
обычно в сторону уменьшения
Таких примеров в сторону уменьшения встречал единицы, большинство-увеличение
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Додано: Нед 04 кві, 2021 11:17
Grand Touring написав: Kostia написав:
Чему вы удивляетесь, такое в каждой новостройке
обычно в сторону уменьшения
обычный маркетинг по впариванию лишних метров, покупателю деваться то некуда максимум может через суд инвестицию вернуть. Бывает за входные двери, лифт, пандус, придомовую доплачивают. Я доплачивал за автоматические ворота вместо калитки из проволоки.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 04 кві, 2021 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 11:18
zРадио написав:Libo
а любитель теорий заговоров и здесь свою дурь распространяет. Ты в Битве экстрасенсов, случайно, не участник?
Глава Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислав Мясоедов - 85% украинцев в настоящее время одеваются в секонд-хенде. Это своеобразный рекорд. Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда после Пакистана и Индии и занимает третье место по торговле подержанными вещами. Объем мирового секонд-рынка оценивают в $4 млрд в год, а Украина ввозит вещей на $150 млн.
По официальным данным Госслужбы статистики, из-за карантина расходы украинцев сократились примерно на 10%. Но в реальности все намного хуже. По данным опроса агентства Info Sapiens, многие украинцы вынуждены отказывать себе в товарах повседневного спроса, пересматривать запланированные расходы. Например, 47,2% опрошенных пришлось отложить приобретение одежды и обуви
Сами же раньше указывали на логические ошибки других, в частности ошибку выжившего. А тут на веру берете оценку торгаша секондом о том, какую долю секонд играет среди продаж всей одежды. Если бы в секонде одевалось 85%, давно вымерли бы все базары, всякие стоки, реды, колинзы, шмолинзы, арго и прочее. А по факту всех этих стоков, аутлетов и прочих магазинов в трц больше, чем секондов, а если с базарами и онлайн продажами - в разы больше.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 11:20
vitaliian написав:
обычный маркетинг по впариванию лишних метров, покупателю деваться то некуда максимум может через суд инвестицию вернуть.
флаю, при его площади, наоборот, повезло
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Додано: Нед 04 кві, 2021 11:21
flyman написав: Grand Touring написав:flyman
я понял, как они так меряли, что больше 2х метров отклонения нашли? Где именно они их нашли?
Як де, в приміщенні.
Чи для для вас секрет, що на плані у ВП одне малюють, а в реалі виходить інше.
Був квадрат, умовно 4х4, став 4х5, або 4.5х4.5
Може в МЗК відкроїли частину.
Х.З.
Тут тре радіти, що побудували і здали і отримав документи, і ще по такій ціні і за 5хв пішком до метро. А не шукати, звідки прибуло ще 5м2.
Як писав Долярчик, добре що прибуло, а не згуло.
Раніше звучало ніби, що до метро хвилин 20.
Комунікації хоч будуть?
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Додано: Нед 04 кві, 2021 11:22
Faceless написав:
zРадио написав:Libo
а любитель теорий заговоров и здесь свою дурь распространяет. Ты в Битве экстрасенсов, случайно, не участник?
Глава Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислав Мясоедов - 85% украинцев в настоящее время одеваются в секонд-хенде. Это своеобразный рекорд. Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда после Пакистана и Индии и занимает третье место по торговле подержанными вещами. Объем мирового секонд-рынка оценивают в $4 млрд в год, а Украина ввозит вещей на $150 млн.
По официальным данным Госслужбы статистики, из-за карантина расходы украинцев сократились примерно на 10%. Но в реальности все намного хуже. По данным опроса агентства Info Sapiens, многие украинцы вынуждены отказывать себе в товарах повседневного спроса, пересматривать запланированные расходы. Например, 47,2% опрошенных пришлось отложить приобретение одежды и обуви
Сами же раньше указывали на логические ошибки других, в частности ошибку выжившего. А тут на веру берете оценку торгаша секондом о том, какую долю секонд играет среди продаж всей одежды. Если бы в секонде одевалось 85%, давно вымерли бы все базары, всякие стоки, реды, колинзы, шмолинзы, арго и прочее. А по факту всех этих стоков, аутлетов и прочих магазинов в трц больше, чем секондов, а если с базарами и онлайн продажами - в разы больше.
Человек, одевающийся в секонд, может иногда купить что-то в другом магазине, как и наоборот. Это же так очевидно.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 11:28
Kostia написав: Faceless написав:
zРадио написав:Libo
а любитель теорий заговоров и здесь свою дурь распространяет. Ты в Битве экстрасенсов, случайно, не участник?
Глава Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислав Мясоедов - 85% украинцев в настоящее время одеваются в секонд-хенде. Это своеобразный рекорд. Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда после Пакистана и Индии и занимает третье место по торговле подержанными вещами. Объем мирового секонд-рынка оценивают в $4 млрд в год, а Украина ввозит вещей на $150 млн.
По официальным данным Госслужбы статистики, из-за карантина расходы украинцев сократились примерно на 10%. Но в реальности все намного хуже. По данным опроса агентства Info Sapiens, многие украинцы вынуждены отказывать себе в товарах повседневного спроса, пересматривать запланированные расходы. Например, 47,2% опрошенных пришлось отложить приобретение одежды и обуви
Сами же раньше указывали на логические ошибки других, в частности ошибку выжившего. А тут на веру берете оценку торгаша секондом о том, какую долю секонд играет среди продаж всей одежды. Если бы в секонде одевалось 85%, давно вымерли бы все базары, всякие стоки, реды, колинзы, шмолинзы, арго и прочее. А по факту всех этих стоков, аутлетов и прочих магазинов в трц больше, чем секондов, а если с базарами и онлайн продажами - в разы больше.
Человек, одевающийся в секонд, может иногда купить что-то в другом магазине, как и наоборот. Это же так очевидно.
Где эта граница, чтобы отнести человека к "одевается в секонде"? Или "хоть раз, да покупал"? В чем тогда вообще ценность этой цифры. Тем более, откуда у торгаша секондом вообще цифра по всем покупателям одежды. Ответ простой - ниоткуда, он не несёт ответственности за слова, ему просто цифра нравится
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Додано: Нед 04 кві, 2021 11:42
Faceless написав: Kostia написав: Faceless написав:
Сами же раньше указывали на логические ошибки других, в частности ошибку выжившего. А тут на веру берете оценку торгаша секондом о том, какую долю секонд играет среди продаж всей одежды. Если бы в секонде одевалось 85%, давно вымерли бы все базары, всякие стоки, реды, колинзы, шмолинзы, арго и прочее. А по факту всех этих стоков, аутлетов и прочих магазинов в трц больше, чем секондов, а если с базарами и онлайн продажами - в разы больше.
Человек, одевающийся в секонд, может иногда купить что-то в другом магазине, как и наоборот. Это же так очевидно.
Где эта граница, чтобы отнести человека к "одевается в секонде"? Или "хоть раз, да покупал"? В чем тогда вообще ценность этой цифры. Тем более, откуда у торгаша секондом вообще цифра по всем покупателям одежды. Ответ простой - ниоткуда, он не несёт ответственности за слова, ему просто цифра нравится
Покупал одежду из секонда, носил-значит одевался, логично? Или это так сложно?
Так у вас опросы лживые, оценки лживые. Откуда брать информацию тогда?
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