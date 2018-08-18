Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Человек, одевающийся в секонд, может иногда купить что-то в другом магазине, как и наоборот. Это же так очевидно.
Где эта граница, чтобы отнести человека к "одевается в секонде"? Или "хоть раз, да покупал"? В чем тогда вообще ценность этой цифры. Тем более, откуда у торгаша секондом вообще цифра по всем покупателям одежды. Ответ простой - ниоткуда, он не несёт ответственности за слова, ему просто цифра нравится
Покупал одежду из секонда, носил-значит одевался, логично? Или это так сложно? Так у вас опросы лживые, оценки лживые. Откуда брать информацию тогда?
Тогда в чем ценность этой цифры? Предположим, провели опрос, и оказалось, что 85% людей хоть раз что-то покупали в секонде. Что даёт эта цифра? Долю секонда на рынке? Нет. Численность ЦА (тех, кто покупает регулярно)? Нет. Ничего не даёт. Не все оценки и опросы лживые. Просто, когда их абсурдность очевидна, глупо продолжать их выставлять, как аргумент. И пока на откровенную халтуру от "иссследовательских контор" будет спрос от тех, кому нужна лишь формальность "исследование провели, написали, что репрезентативно" - этой халтуры в инфопространстве будет много. Как видим, у нас тут есть большой её почитатель. Посмотрите на ту диаграмму. 5 сегментов, из которых два относятся у уроню ниже черты бедности, один - вообще ни о чём "нам хватает вообще на все". Между первым и вторым сегментом целая пропасть по уровню дохода, между вторым и третьим тоже очень большая. Налицо манипулятивное построение выборки - или из-за неграмотности, или умышленно
как человек проводивший в своё время опросы уверяю вас в них нет ничего общего с реальностью. В ответах отражаются скорее хотелки, реже комплексы. Модели поведения давно изучаются иначе, например средним чеком в том или ином районе, в т.ч. на моб.связь. Эти данные не обманешь, а девочке промоутеру всегда можно навешать лапшу.
Faceless написав:Тогда в чем ценность этой цифры? Предположим, провели опрос, и оказалось, что 85% людей хоть раз что-то покупали в секонде. Что даёт эта цифра? Долю секонда на рынке? Нет. Численность ЦА (тех, кто покупает регулярно)? Нет. Ничего не даёт. Не все оценки и опросы лживые. Просто, когда их абсурдность очевидна, глупо продолжать их выставлять, как аргумент. И пока на откровенную халтуру от "иссследовательских контор" будет спрос от тех, кому нужна лишь формальность "исследование провели, написали, что репрезентативно" - этой халтуры в инфопространстве будет много. Как видим, у нас тут есть большой её почитатель. Посмотрите на ту диаграмму. 5 сегментов, из которых два относятся у уроню ниже черты бедности, один - вообще ни о чём "нам хватает вообще на все". Между первым и вторым сегментом целая пропасть по уровню дохода, между вторым и третьим тоже очень большая. Налицо манипулятивное построение выборки - или из-за неграмотности, или умышленно
Ви замість забанити пропагандона сусідньої країни намагаєтеся вступити з ним в дискусію. Дивіться звідки інфа і в якому прекрасному ряду фінанс.уа
vitaliian написав:обычный маркетинг по впариванию лишних метров, покупателю деваться то некуда максимум может через суд инвестицию вернуть.
флаю, при его площади, наоборот, повезло
арендатор за 2 "дополнительных" м2 не доплатит а их покупка + ремонт потянет нелишние 2 куе.
Флай купил смарт 10 м2 и дополнительные 2 м2 - это плюс 20% площади (по-сути - перепланировка квартиры). Потенциально, плюс 2 м2 в смарте могут многое решить, помимо только раскладного дивана можно вместить полноценный стол с полками и организовать рабочее место.
Faceless написав:Тогда в чем ценность этой цифры? Предположим, провели опрос, и оказалось, что 85% людей хоть раз что-то покупали в секонде. Что даёт эта цифра? Долю секонда на рынке? Нет. Численность ЦА (тех, кто покупает регулярно)? Нет. Ничего не даёт. Не все оценки и опросы лживые. Просто, когда их абсурдность очевидна, глупо продолжать их выставлять, как аргумент. И пока на откровенную халтуру от "иссследовательских контор" будет спрос от тех, кому нужна лишь формальность "исследование провели, написали, что репрезентативно" - этой халтуры в инфопространстве будет много. Как видим, у нас тут есть большой её почитатель. Посмотрите на ту диаграмму. 5 сегментов, из которых два относятся у уроню ниже черты бедности, один - вообще ни о чём "нам хватает вообще на все". Между первым и вторым сегментом целая пропасть по уровню дохода, между вторым и третьим тоже очень большая. Налицо манипулятивное построение выборки - или из-за неграмотности, или умышленно
Ви замість забанити пропагандона сусідньої країни намагаєтеся вступити з ним в дискусію. Дивіться звідки інфа і в якому прекрасному ряду фінанс.уа