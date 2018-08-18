RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7068706970707071

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  Faceless написав:
Kostia написав:Человек, одевающийся в секонд, может иногда купить что-то в другом магазине, как и наоборот. Это же так очевидно.


Где эта граница, чтобы отнести человека к "одевается в секонде"? Или "хоть раз, да покупал"? В чем тогда вообще ценность этой цифры. Тем более, откуда у торгаша секондом вообще цифра по всем покупателям одежды. Ответ простой - ниоткуда, он не несёт ответственности за слова, ему просто цифра нравится

Покупал одежду из секонда, носил-значит одевался, логично? Или это так сложно?
Так у вас опросы лживые, оценки лживые. Откуда брать информацию тогда?

Тогда в чем ценность этой цифры? Предположим, провели опрос, и оказалось, что 85% людей хоть раз что-то покупали в секонде. Что даёт эта цифра? Долю секонда на рынке? Нет. Численность ЦА (тех, кто покупает регулярно)? Нет. Ничего не даёт.
Не все оценки и опросы лживые. Просто, когда их абсурдность очевидна, глупо продолжать их выставлять, как аргумент. И пока на откровенную халтуру от "иссследовательских контор" будет спрос от тех, кому нужна лишь формальность "исследование провели, написали, что репрезентативно" - этой халтуры в инфопространстве будет много. Как видим, у нас тут есть большой её почитатель.
Посмотрите на ту диаграмму. 5 сегментов, из которых два относятся у уроню ниже черты бедности, один - вообще ни о чём "нам хватает вообще на все". Между первым и вторым сегментом целая пропасть по уровню дохода, между вторым и третьим тоже очень большая. Налицо манипулятивное построение выборки - или из-за неграмотности, или умышленно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28798
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1208 раз.
Подякували: 7010 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Не все оценки и опросы лживые.
как человек проводивший в своё время опросы уверяю вас в них нет ничего общего с реальностью. В ответах отражаются скорее хотелки, реже комплексы. Модели поведения давно изучаются иначе, например средним чеком в том или ином районе, в т.ч. на моб.связь. Эти данные не обманешь, а девочке промоутеру всегда можно навешать лапшу.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6499
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 1851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий!!!!!!! АХТУНГ !!!
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 466
З нами з: 09.11.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:23

  airmax78 написав:
  hume написав:Эир просто заблудился в мире скрытых плинтусов.

Плинтусов скрытого монтажа. Момент истины приближается. Встанут - не встанут - вот в чем вопрос.


ждем фото результата
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5199
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2379 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:30

  Faceless написав:Тогда в чем ценность этой цифры? Предположим, провели опрос, и оказалось, что 85% людей хоть раз что-то покупали в секонде. Что даёт эта цифра? Долю секонда на рынке? Нет. Численность ЦА (тех, кто покупает регулярно)? Нет. Ничего не даёт.
Не все оценки и опросы лживые. Просто, когда их абсурдность очевидна, глупо продолжать их выставлять, как аргумент. И пока на откровенную халтуру от "иссследовательских контор" будет спрос от тех, кому нужна лишь формальность "исследование провели, написали, что репрезентативно" - этой халтуры в инфопространстве будет много. Как видим, у нас тут есть большой её почитатель.
Посмотрите на ту диаграмму. 5 сегментов, из которых два относятся у уроню ниже черты бедности, один - вообще ни о чём "нам хватает вообще на все". Между первым и вторым сегментом целая пропасть по уровню дохода, между вторым и третьим тоже очень большая. Налицо манипулятивное построение выборки - или из-за неграмотности, или умышленно


Ви замість забанити пропагандона сусідньої країни намагаєтеся вступити з ним в дискусію.
Дивіться звідки інфа і в якому прекрасному ряду фінанс.уа


Зображення
Первый
 
Повідомлень: 15916
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:32

  vitaliian написав:
  Grand Touring написав:
  vitaliian написав:обычный маркетинг по впариванию лишних метров, покупателю деваться то некуда максимум может через суд инвестицию вернуть.
флаю, при его площади, наоборот, повезло

арендатор за 2 "дополнительных" м2 не доплатит а их покупка + ремонт потянет нелишние 2 куе.
Флай купил смарт 10 м2 и дополнительные 2 м2 - это плюс 20% площади (по-сути - перепланировка квартиры). Потенциально, плюс 2 м2 в смарте могут многое решить, помимо только раскладного дивана можно вместить полноценный стол с полками и организовать рабочее место.
Grand Touring
 
Повідомлень: 630
З нами з: 23.03.20
Подякував: 223 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:03

  Первый написав:
  Faceless написав:Тогда в чем ценность этой цифры? Предположим, провели опрос, и оказалось, что 85% людей хоть раз что-то покупали в секонде. Что даёт эта цифра? Долю секонда на рынке? Нет. Численность ЦА (тех, кто покупает регулярно)? Нет. Ничего не даёт.
Не все оценки и опросы лживые. Просто, когда их абсурдность очевидна, глупо продолжать их выставлять, как аргумент. И пока на откровенную халтуру от "иссследовательских контор" будет спрос от тех, кому нужна лишь формальность "исследование провели, написали, что репрезентативно" - этой халтуры в инфопространстве будет много. Как видим, у нас тут есть большой её почитатель.
Посмотрите на ту диаграмму. 5 сегментов, из которых два относятся у уроню ниже черты бедности, один - вообще ни о чём "нам хватает вообще на все". Между первым и вторым сегментом целая пропасть по уровню дохода, между вторым и третьим тоже очень большая. Налицо манипулятивное построение выборки - или из-за неграмотности, или умышленно


Ви замість забанити пропагандона сусідньої країни намагаєтеся вступити з ним в дискусію.
Дивіться звідки інфа і в якому прекрасному ряду фінанс.уа


Зображення

Пропагандон это зрадио?
Kostia
 
Повідомлень: 1509
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:10

  Faceless написав:
zРадио написав:
КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів


Стоит ли говорить, что отвечать на звонки с неизвестных номеров, ещё и на опросы отвечать, склонны в основном те, кому нечем заняться?

мне несколько раз звонили, были посланы
ну нет желания и времени отвечать на тупые вопросы

ИМХО их аудитория пенсы и скучающие домохозяйки)
Прохожий
 
Повідомлень: 12168
З нами з: 05.06.13
Подякував: 696 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7068706970707071
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2012, 2013, 2014
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20138 3464739
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 11:31
dir
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 214977
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21199
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (1107)
04.04.2021 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.