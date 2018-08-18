Додано: Нед 04 кві, 2021 12:00

Kostia написав: Faceless написав: Kostia написав: Человек, одевающийся в секонд, может иногда купить что-то в другом магазине, как и наоборот. Это же так очевидно.



Где эта граница, чтобы отнести человека к "одевается в секонде"? Или "хоть раз, да покупал"? В чем тогда вообще ценность этой цифры. Тем более, откуда у торгаша секондом вообще цифра по всем покупателям одежды. Ответ простой - ниоткуда, он не несёт ответственности за слова, ему просто цифра нравится Где эта граница, чтобы отнести человека к "одевается в секонде"? Или "хоть раз, да покупал"? В чем тогда вообще ценность этой цифры. Тем более, откуда у торгаша секондом вообще цифра по всем покупателям одежды. Ответ простой - ниоткуда, он не несёт ответственности за слова, ему просто цифра нравится

Покупал одежду из секонда, носил-значит одевался, логично? Или это так сложно?

Так у вас опросы лживые, оценки лживые. Откуда брать информацию тогда? Покупал одежду из секонда, носил-значит одевался, логично? Или это так сложно?Так у вас опросы лживые, оценки лживые. Откуда брать информацию тогда?

Тогда в чем ценность этой цифры? Предположим, провели опрос, и оказалось, что 85% людей хоть раз что-то покупали в секонде. Что даёт эта цифра? Долю секонда на рынке? Нет. Численность ЦА (тех, кто покупает регулярно)? Нет. Ничего не даёт.Не все оценки и опросы лживые. Просто, когда их абсурдность очевидна, глупо продолжать их выставлять, как аргумент. И пока на откровенную халтуру от "иссследовательских контор" будет спрос от тех, кому нужна лишь формальность "исследование провели, написали, что репрезентативно" - этой халтуры в инфопространстве будет много. Как видим, у нас тут есть большой её почитатель.Посмотрите на ту диаграмму. 5 сегментов, из которых два относятся у уроню ниже черты бедности, один - вообще ни о чём "нам хватает вообще на все". Между первым и вторым сегментом целая пропасть по уровню дохода, между вторым и третьим тоже очень большая. Налицо манипулятивное построение выборки - или из-за неграмотности, или умышленно