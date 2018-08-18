Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 кві, 2021 13:37
flyman написав:
Тобто замість планованої оренди смарта за $150 буде $200.
чтобы получить прибавку 50$ надо на 10м-15м2 увеличивать площадь. Дурных уже нет, в эконом сегменте всё высчитывается до копейки, в т.ч. локация (сколько денег им потом на проезд тратить).
vitaliian
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Додано: Нед 04 кві, 2021 13:56
vitaliian написав: flyman написав:
Тобто замість планованої оренди смарта за $150 буде $200.
чтобы получить прибавку 50$ надо на 10м-15м2 увеличивать площадь. Дурных уже нет, в эконом сегменте всё высчитывается до копейки, в т.ч. локация (сколько денег им потом на проезд тратить).
а что так с шагом прибавки поскромничали?! лепите +100-150
plugatyrev
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Додано: Нед 04 кві, 2021 14:30
vitaliian написав: flyman написав:
Тобто замість планованої оренди смарта за $150 буде $200.
чтобы получить прибавку 50$ надо на 10м-15м2 увеличивать площадь. Дурных уже нет, в эконом сегменте всё высчитывается до копейки, в т.ч. локация (сколько денег им потом на проезд тратить).
Якщо добавити +10..15м2, то буде повноцінна 1к.
Оренда такої навіть в Ірпені 8..10К.
А це Київ, і поряд метро.
Я от думаю, чи з кавалірок перемкнутися на 1к., але після того, як графіки зРадіо поламають тренд дорожая КРЖН.
flyman
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Додано: Нед 04 кві, 2021 14:35
Шапошников мне нравится за внимание к деталям.
airmax78
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Додано: Нед 04 кві, 2021 14:36
trololo написав: airmax78 написав: hume написав:
Эир просто заблудился в мире скрытых плинтусов.
Плинтусов скрытого монтажа. Момент истины приближается. Встанут - не встанут - вот в чем вопрос.
ждем фото результата
Все ждут: дизигнеры, продавец плинтуса. А уж как я жду.
airmax78
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Додано: Нед 04 кві, 2021 14:38
airmax78 написав: trololo написав: airmax78 написав:
Плинтусов скрытого монтажа. Момент истины приближается. Встанут - не встанут - вот в чем вопрос.
ждем фото результата
Все ждут: дизигнеры, продавец плинтуса. А уж как я жду.
Больше всех, думаю, ждёт ремонтная бригада, которая будет переделывать
Faceless
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Додано: Нед 04 кві, 2021 14:39
Первый
неплохо было бы забанить тебя-провокатора. Ты вообще в курсе, что собственник медиа, где ты пишешь свои глупости, платит Info Sapiens за проведение исследования потребительских настроений? Это тоже "пропаганда сусідньої країни"?
Я, пожалуй, заскриню твой перл и отправлю на почтовый ящик Treeum. Пусть полюбуются
zРадио
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Додано: Нед 04 кві, 2021 14:41
Faceless написав: airmax78 написав: trololo написав:
ждем фото результата
Все ждут: дизигнеры, продавец плинтуса. А уж как я жду.
Больше всех, думаю, ждёт ремонтная бригада, которая будет переделывать
Неее. Т.к. план поиска подрядчиков на каждый вид работ и система многоуровневого контроля были мной отвергнуты после третьего косяка подряд по разным видам работ, то это им за собой же и придется переделывать если что.
airmax78
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Додано: Нед 04 кві, 2021 14:44
Если в день в Киеве умирает 40 человек от Ковида то скоро будет обвал.
Унуноктий
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