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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7069707070717072

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Тобто замість планованої оренди смарта за $150 буде $200.
чтобы получить прибавку 50$ надо на 10м-15м2 увеличивать площадь. Дурных уже нет, в эконом сегменте всё высчитывается до копейки, в т.ч. локация (сколько денег им потом на проезд тратить).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:56

  vitaliian написав:
  flyman написав:Тобто замість планованої оренди смарта за $150 буде $200.
чтобы получить прибавку 50$ надо на 10м-15м2 увеличивать площадь. Дурных уже нет, в эконом сегменте всё высчитывается до копейки, в т.ч. локация (сколько денег им потом на проезд тратить).

а что так с шагом прибавки поскромничали?! лепите +100-150
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 14:30

  vitaliian написав:
  flyman написав:Тобто замість планованої оренди смарта за $150 буде $200.
чтобы получить прибавку 50$ надо на 10м-15м2 увеличивать площадь. Дурных уже нет, в эконом сегменте всё высчитывается до копейки, в т.ч. локация (сколько денег им потом на проезд тратить).

Якщо добавити +10..15м2, то буде повноцінна 1к.
Оренда такої навіть в Ірпені 8..10К.
А це Київ, і поряд метро.

Я от думаю, чи з кавалірок перемкнутися на 1к., але після того, як графіки зРадіо поламають тренд дорожая КРЖН.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 14:35

  remark написав:Для естетів шанувальників модних мопів та всяких заморочок.
https://youtu.be/1LyNJvnESBs

Шапошников мне нравится за внимание к деталям.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 14:36

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Эир просто заблудился в мире скрытых плинтусов.

Плинтусов скрытого монтажа. Момент истины приближается. Встанут - не встанут - вот в чем вопрос.


ждем фото результата

Все ждут: дизигнеры, продавец плинтуса. А уж как я жду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Плинтусов скрытого монтажа. Момент истины приближается. Встанут - не встанут - вот в чем вопрос.


ждем фото результата

Все ждут: дизигнеры, продавец плинтуса. А уж как я жду.
Больше всех, думаю, ждёт ремонтная бригада, которая будет переделывать :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 14:39

Первый

неплохо было бы забанить тебя-провокатора. Ты вообще в курсе, что собственник медиа, где ты пишешь свои глупости, платит Info Sapiens за проведение исследования потребительских настроений? Это тоже "пропаганда сусідньої країни"?

Я, пожалуй, заскриню твой перл и отправлю на почтовый ящик Treeum. Пусть полюбуются


Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 14:41

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  trololo написав:
ждем фото результата

Все ждут: дизигнеры, продавец плинтуса. А уж как я жду.
Больше всех, думаю, ждёт ремонтная бригада, которая будет переделывать :mrgreen:

Неее. Т.к. план поиска подрядчиков на каждый вид работ и система многоуровневого контроля были мной отвергнуты после третьего косяка подряд по разным видам работ, то это им за собой же и придется переделывать если что.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если в день в Киеве умирает 40 человек от Ковида то скоро будет обвал.
Унуноктий
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