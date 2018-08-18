Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
неплохо было бы забанить тебя-провокатора. Ты вообще в курсе, что собственник медиа, где ты пишешь свои глупости, платит Info Sapiens за проведение исследования потребительских настроений? Это тоже "пропаганда сусідньої країни"?
Я, пожалуй, заскриню твой перл и отправлю на почтовый ящик Treeum. Пусть полюбуются
Все ждут: дизигнеры, продавец плинтуса. А уж как я жду.
Больше всех, думаю, ждёт ремонтная бригада, которая будет переделывать
Неее. Т.к. план поиска подрядчиков на каждый вид работ и система многоуровневого контроля были мной отвергнуты после третьего косяка подряд по разным видам работ, то это им за собой же и придется переделывать если что.
Faceless написав:Сами же раньше указывали на логические ошибки других, в частности ошибку выжившего. А тут на веру берете оценку торгаша секондом о том, какую долю секонд играет среди продаж всей одежды. Если бы в секонде одевалось 85%, давно вымерли бы все базары, всякие стоки, реды, колинзы, шмолинзы, арго и прочее. А по факту всех этих стоков, аутлетов и прочих магазинов в трц больше, чем секондов, а если с базарами и онлайн продажами - в разы больше.
Пфф... Вы это серьезно? 85% одеваются в сэконде - не значит, что 15% - в остальных местах. Может быть 85% в сэконде, 50% в брендовых и 10% - в ателье. Сумма не должна равняться 100%, это множественный выбор. Человек может спокойно покупать нижнее белье, футболки и пр. недорогие вещи новыми, а верхнюю одежду, джинсы и обувь - в сэконде.
Да и натуральные/денежные объемы сэконда я выше вам дал. 3-е в мире по импорту, но далеко не 3-и по населению (35-е). Т.е. проникновение сэконда существенно выше, чем в среднем по миру