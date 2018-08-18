Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Сами же раньше указывали на логические ошибки других, в частности ошибку выжившего. А тут на веру берете оценку торгаша секондом о том, какую долю секонд играет среди продаж всей одежды. Если бы в секонде одевалось 85%, давно вымерли бы все базары, всякие стоки, реды, колинзы, шмолинзы, арго и прочее. А по факту всех этих стоков, аутлетов и прочих магазинов в трц больше, чем секондов, а если с базарами и онлайн продажами - в разы больше.
Пфф... Вы это серьезно? 85% одеваются в сэконде - не значит, что 15% - в остальных местах. Может быть 85% в сэконде, 50% в брендовых и 10% - в ателье. Сумма не должна равняться 100%, это множественный выбор. Человек может спокойно покупать нижнее белье, футболки и пр. недорогие вещи новыми, а верхнюю одежду, джинсы и обувь - в сэконде.
Да и натуральные/денежные объемы сэконда я выше вам дал. 3-е в мире по импорту, но далеко не 3-и по населению (35-е). Т.е. проникновение сэконда существенно выше, чем в среднем по миру
От така вона, друга Хранція! )))
Краще замазати рожевим, набризкати парфюмом, але не помічати риючихся в смітниках співгромадян і сісудів, які можливо одягнуті в секонд, їдуть з тобою в ліфті...
Унуноктий написав:Если в день в Киеве умирает 40 человек от Ковида то скоро будет обвал.
За снижение цен в перспективе 2-4 года у меня есть след. аргументы: 1. Эмиграция. Молодёжь хочет выезжать. Население падает. 2. Считается, что Доллар подешевел где-то на 10-15% (точно не скажу) из-за «вертолётных денег», а наша надвига подорожала где-то .... на те же 15-17% (ещё и риски заложили в цену (; Конечно, ведь киевская надвига это вечная ценность в мировом масштабе. Однако, через год, два бакс окрепнет снова. И баланс восстановится, а возможно даже и евро сходит ниже 1,1. Что будет хорошо для покупки авто, кстати. 3. Недвига сейчас это один из хороших способов «обеления» доходов/сбережений. Потому и пункт 2, кстати, так быстро отыграл. Много раз такое слышал от разных людей, но сам, если честно, не знаю как именно схема работает. Полагаю, что на схеме с «инвестициями». Но деталей не знаю. Дурных денег в стране много. Соответственно, когда примут закон о «нулевой декларации» (или даже если его не примут), в любом случае, через несколько лет количество «инвестиционных квартир» под аренду или продажу будет существенным. Если у кого-то есть доводы против этого пункта - буду признателен за аргументы. 4. Из-за короны, многие отложат серьезные покупки на несколько лет. Многие уже сейчас скупили кучу пустующих дачных участков вокруг Киева. 5. Фактор эскалации конфликта в расчёт не беру. Надеюсь этого не случится. Но если, не дай бог, случится, то это ещё один фактор - к цене. Кроме, разве что для западной Украины это может стать фактором роста. Долярчик опять выиграет (-;
Кстати, по поводу секондов. Это правда. Очень много людей скупаются там. ИМХО, конечно. Не знаю % их реального прироста. Они в кеше сидят и доходы не хотят светить ((((-:
Флай, тут нам всім цікаві деякі уточнення: 1. Третя кавалірка стала більшою, чи збільшилась та кавалірка, що на фото - "видовА"? 2. Фото третьої кавалірка ти ще не викладав? То дуже просимо фото! 3. То до якої станції М третя кавалірка розташована?(або, хоч райончик) 4. А, взагалі, то резюмував би всі кавалірки і виклав би всіх трьох метраж/райончик/фото - для загальної картини!
неплохо было бы забанить тебя-провокатора. Ты вообще в курсе, что собственник медиа, где ты пишешь свои глупости, платит Info Sapiens за проведение исследования потребительских настроений? Это тоже "пропаганда сусідньої країни"?
Я, пожалуй, заскриню твой перл и отправлю на почтовый ящик Treeum. Пусть полюбуются
Ти ПРОЦИТУВАВ російські пропагандиські ресурси, що розказують, про 85% українців одягаються в секонді. Висновок вчергове і як завжди простий - Ти російський пропагандон. Така послідовність викладки на російських пропагандистських ресурсах і finance.ua... от такі пироги Заскрінь і відправ. Думаю дрегону «дуже сподобається» що Ти їх пов’язуєш з рамблером.
Востаннє редагувалось Первый в Нед 04 кві, 2021 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Флай, тут нам всім цікаві деякі уточнення: 1. Третя кавалірка стала більшою, чи збільшилась та кавалірка, що на фото - "видовА"? 2. Фото третьої кавалірка ти ще не викладав? То дуже просимо фото! 3. То до якої станції М третя кавалірка розташована?(або, хоч райончик) 4. А, взагалі, то резюмував би всі кавалірки і виклав би всіх трьох метраж/райончик/фото - для загальної картини!
change_pm написав:От така вона, друга Хранція! )))
Краще замазати рожевим, набризкати парфюмом, але не помічати риючихся в смітниках співгромадян і сісудів, які можливо одягнуті в секонд, їдуть з тобою в ліфті...
зі. кушайте тортики )))
Ну с едой положение дел существенно лучше. Получить необходимое количество калорий позволяет даже минимальная пенсия. Без деликатесов и с преобладанием растительных ингредиентов - это да. Но физиологического голода нет, от слова совсем. Поэтому копание в мусорках - это скорее вопрос личного выбора, нежели крайней потребности.
А вот информация о том, что средний пересичный прибедняется-прибедняется, а когда ему надо, то сразу достанет из-под матраса пачку денег и купит себе авто - полная чушь. В сетевой рознице техника с ценником выше 10к гривен без финансирования в большинстве уже не продается
Успіх написав:Флай, тут нам всім цікаві деякі уточнення: 1. Третя кавалірка стала більшою, чи збільшилась та кавалірка, що на фото - "видовА"? 2. Фото третьої кавалірка ти ще не викладав? То дуже просимо фото! 3. То до якої станції М третя кавалірка розташована?(або, хоч райончик) 4. А, взагалі, то резюмував би всі кавалірки і виклав би всіх трьох метраж/райончик/фото - для загальної картини!