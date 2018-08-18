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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7071707270737074>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 15:09

  Унуноктий написав:Если в день в Киеве умирает 40 человек от Ковида то скоро будет обвал.


За снижение цен в перспективе 2-4 года у меня есть след. аргументы:
1. Эмиграция. Молодёжь хочет выезжать. Население падает.
2. Считается, что Доллар подешевел где-то на 10-15% (точно не скажу) из-за «вертолётных денег», а наша надвига подорожала где-то .... на те же 15-17% (ещё и риски заложили в цену (; Конечно, ведь киевская надвига это вечная ценность в мировом масштабе.
Однако, через год, два бакс окрепнет снова. И баланс восстановится, а возможно даже и евро сходит ниже 1,1. Что будет хорошо для покупки авто, кстати.
3. Недвига сейчас это один из хороших способов «обеления» доходов/сбережений. Потому и пункт 2, кстати, так быстро отыграл. Много раз такое слышал от разных людей, но сам, если честно, не знаю как именно схема работает. Полагаю, что на схеме с «инвестициями». Но деталей не знаю.
Дурных денег в стране много. Соответственно, когда примут закон о «нулевой декларации» (или даже если его не примут), в любом случае, через несколько лет количество «инвестиционных квартир» под аренду или продажу будет существенным. Если у кого-то есть доводы против этого пункта - буду признателен за аргументы.
4. Из-за короны, многие отложат серьезные покупки на несколько лет. Многие уже сейчас скупили кучу пустующих дачных участков вокруг Киева.
5. Фактор эскалации конфликта в расчёт не беру. Надеюсь этого не случится. Но если, не дай бог, случится, то это ещё один фактор - к цене. Кроме, разве что для западной Украины это может стать фактором роста. Долярчик опять выиграет (-;

Кстати, по поводу секондов. Это правда.
Очень много людей скупаются там. ИМХО, конечно. Не знаю % их реального прироста. Они в кеше сидят и доходы не хотят светить ((((-:
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 15:30

Стратегія Тернопільського стратега©)))

Флай, тут нам всім цікаві деякі уточнення:
1. Третя кавалірка стала більшою, чи збільшилась та кавалірка, що на фото - "видовА"? :)
2. Фото третьої кавалірка ти ще не викладав? То дуже просимо фото!
3. То до якої станції М третя кавалірка розташована?(або, хоч райончик)
4. А, взагалі, то резюмував би всі кавалірки і виклав би всіх трьох метраж/райончик/фото - для загальної картини!
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 15:44

  zРадио написав:Первый

неплохо было бы забанить тебя-провокатора. Ты вообще в курсе, что собственник медиа, где ты пишешь свои глупости, платит Info Sapiens за проведение исследования потребительских настроений? Это тоже "пропаганда сусідньої країни"?

Я, пожалуй, заскриню твой перл и отправлю на почтовый ящик Treeum. Пусть полюбуются


Зображення


Ти ПРОЦИТУВАВ російські пропагандиські ресурси, що розказують, про 85% українців одягаються в секонді. Висновок вчергове і як завжди простий - Ти російський пропагандон. Така послідовність викладки на російських пропагандистських ресурсах і finance.ua...
от такі пироги
Заскрінь і відправ. Думаю дрегону «дуже сподобається» що Ти їх пов’язуєш з рамблером.
Востаннє редагувалось Первый в Нед 04 кві, 2021 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 15:45

  Успіх написав:Флай, тут нам всім цікаві деякі уточнення:
1. Третя кавалірка стала більшою, чи збільшилась та кавалірка, що на фото - "видовА"? :)
2. Фото третьої кавалірка ти ще не викладав? То дуже просимо фото!
3. То до якої станції М третя кавалірка розташована?(або, хоч райончик)
4. А, взагалі, то резюмував би всі кавалірки і виклав би всіх трьох метраж/райончик/фото - для загальної картини!

https://m.olx.ua/uk/moda-i-stil/q-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 15:46

  change_pm написав:От така вона, друга Хранція! )))

Краще замазати рожевим, набризкати парфюмом, але не помічати риючихся в смітниках співгромадян і сісудів, які можливо одягнуті в секонд, їдуть з тобою в ліфті...

зі. кушайте тортики )))


Ну с едой положение дел существенно лучше. Получить необходимое количество калорий позволяет даже минимальная пенсия. Без деликатесов и с преобладанием растительных ингредиентов - это да. Но физиологического голода нет, от слова совсем. Поэтому копание в мусорках - это скорее вопрос личного выбора, нежели крайней потребности.

А вот информация о том, что средний пересичный прибедняется-прибедняется, а когда ему надо, то сразу достанет из-под матраса пачку денег и купит себе авто - полная чушь. В сетевой рознице техника с ценником выше 10к гривен без финансирования в большинстве уже не продается
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:10

  Faceless написав:
Прохожий написав:
zРадио написав:
КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів



мне несколько раз звонили, были посланы
ну нет желания и времени отвечать на тупые вопросы

ИМХО их аудитория пенсы и скучающие домохозяйки)
Р - репрезентативность

кстати там было про телевизоры которые не могут себе позволить очень много % украинцев
если речь идет про 100 дюймовый Сони то согласен, даже у меня нет)

Л - логика
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Да и натуральные/денежные объемы сэконда я выше вам дал. 3-е в мире по импорту, но далеко не 3-и по населению (35-е). Т.е. проникновение сэконда существенно выше, чем в среднем по миру

Ну, в среднем в мире стремиться к 0, в у нас в среднем в строе выше, т.е все равно не так и много
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:43

  Первый написав:Ти ПРОЦИТУВАВ російські пропагандиські ресурси, що розказують, про 85% українців одягаються в секонді. Висновок вчергове і як завжди простий - Ти російський пропагандон. Така послідовність викладки на російських пропагандистських ресурсах і finance.ua...
от такі пироги
Заскрінь і відправ. Думаю дрегону «дуже сподобається» що Ти їх пов’язуєш з рамблером.


Ты лжец - я скопипастил с ФБ эксперта! https-трафик не индексируется поиском гугла. Ты еще и ламер... А насчет "вчергове" - давай пруфы. Просто загонщику в бетон не нравится нешаблонное мнение на ветке

  Faceless написав:Ну, в среднем в мире стремиться к 0, в у нас в среднем в строе выше, т.е все равно не так и много


Налогов с импорта только 1,3 млрд в год. Сами посчитаете таможенную стоимость? И это только то, с чего заплатили налоги - бОльшая часть идет как гуманитарка, которая таможится в ноль!
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 04 кві, 2021 17:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну просто шикардос :)

Хомякоид, следуя заветам захара, вещал о забитых досках на окнах. Но семейный совет решил, что надо влошится копытами в бетон

zRadio, нашёл какие-то левые опросы и начал ими размахивать, как трусами над головой

Ветка живёт :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:47

  pesikot написав:zRadio, нашёл какие-то левые опросы и начал ими размахивать, как трусами над головой


Тут и официальную статистику не уважают. Истину глаголят только "первопроходцы" (Первый и Прохожий) плюс Фейслесс. Как они скажут, так и есть на самом деле :lol:

  Прохожий написав:кстати там было про телевизоры которые не могут себе позволить очень много % украинцев
если речь идет про 100 дюймовый Сони то согласен, даже у меня нет)

Л - логика


Ага, именно 100-дюймовые Сони имеют в виду социологи, составляя вопросы, и респонденты, отвечая на них. Ору в голос
zРадио
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  #<1 ... 7071707270737074>
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