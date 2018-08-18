Додано: Нед 04 кві, 2021 15:09

Унуноктий написав: Если в день в Киеве умирает 40 человек от Ковида то скоро будет обвал. Если в день в Киеве умирает 40 человек от Ковида то скоро будет обвал.

За снижение цен в перспективе 2-4 года у меня есть след. аргументы:1. Эмиграция. Молодёжь хочет выезжать. Население падает.2. Считается, что Доллар подешевел где-то на 10-15% (точно не скажу) из-за «вертолётных денег», а наша надвига подорожала где-то .... на те же 15-17% (ещё и риски заложили в цену (; Конечно, ведь киевская надвига это вечная ценность в мировом масштабе.Однако, через год, два бакс окрепнет снова. И баланс восстановится, а возможно даже и евро сходит ниже 1,1. Что будет хорошо для покупки авто, кстати.3. Недвига сейчас это один из хороших способов «обеления» доходов/сбережений. Потому и пункт 2, кстати, так быстро отыграл. Много раз такое слышал от разных людей, но сам, если честно, не знаю как именно схема работает. Полагаю, что на схеме с «инвестициями». Но деталей не знаю.Дурных денег в стране много. Соответственно, когда примут закон о «нулевой декларации» (или даже если его не примут), в любом случае, через несколько лет количество «инвестиционных квартир» под аренду или продажу будет существенным. Если у кого-то есть доводы против этого пункта - буду признателен за аргументы.4. Из-за короны, многие отложат серьезные покупки на несколько лет. Многие уже сейчас скупили кучу пустующих дачных участков вокруг Киева.5. Фактор эскалации конфликта в расчёт не беру. Надеюсь этого не случится. Но если, не дай бог, случится, то это ещё один фактор - к цене. Кроме, разве что для западной Украины это может стать фактором роста. Долярчик опять выиграет (-;Кстати, по поводу секондов. Это правда.Очень много людей скупаются там. ИМХО, конечно. Не знаю % их реального прироста. Они в кеше сидят и доходы не хотят светить ((((-: