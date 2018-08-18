Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Багато чув історій, як хтось про друзів розповідав, коли про себе соромився спросити чи розказати ))))
зі. Уявив себе на місці друга Лібо... хм... навряд чи я роповідав би про труси...
А ви?
І чого тут соромитися? Я селянщина і цим пишаюся. А ти сам давно за клуню срать ходив? І я теж колись мив машину жиночими трусами. Зараз незручно, встидаюся. Тіпа крутий мажор, часто катаю статусних тьолок, їзжу в світ. Тому тримаю в машині різні спеціальні cleaning and polishing pads, а мию на мийці, даю людям підзаробити. І мию часто.
pesikot написав:zRadio, нашёл какие-то левые опросы и начал ими размахивать, как трусами над головой
Тут и официальную статистику не уважают. Истину глаголят только "первопроходцы" (Первый и Прохожий) плюс Фейслесс. Как они скажут, так и есть на самом деле
Прохожий написав:кстати там было про телевизоры которые не могут себе позволить очень много % украинцев если речь идет про 100 дюймовый Сони то согласен, даже у меня нет)
Л - логика
Ага, именно 100-дюймовые Сони имеют в виду социологи, составляя вопросы, и респонденты, отвечая на них. Ору в голос
хз что имеют в виду "социологи", просвети нас солнцеликий стоимость НОВОГО ЛСД телевизора в Украине стартует с 2200грн https://rozetka.com.ua/all-tv/c80037/sort=cheap/ согласен что большинство украинцев не могут себе позволить такую роскошь
если бы Я отвечал на вопрос социологов могу ли позволить купить себе новый телевизор конечно ответил бы НЕТ)))
zРадио написав:Тут и официальную статистику не уважают. Истину глаголят только "первопроходцы" (Первый и Прохожий) плюс Фейслесс. Как они скажут, так и есть на самом деле
Если величайший аналитик, третий топ-менеджер дохрена-ардной конторы верит официальной статистике, а ещё хуже, верит опросам, то у меня для тебя плохие новости
Ты опять опроверг свою легенду
Тут иначе стоит вопрос, бухгалтер - местные "практики" с одной квартирой в аренде и двумя инвестиционными сертификами на первичку предлагают себя в качестве более достоверного источника экономической информации. Если ты не понимаешь, насколько это абсурдно, то плохие новости у меня для тебя!