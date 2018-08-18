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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7071707270737074

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:58

  change_pm написав:Ого який камінг аут ))))

Багато чув історій, як хтось про друзів розповідав, коли про себе соромився спросити чи розказати ))))

зі. Уявив себе на місці друга Лібо... хм... навряд чи я роповідав би про труси...

А ви? :roll:


І чого тут соромитися? Я селянщина і цим пишаюся. А ти сам давно за клуню срать ходив? :roll:
І я теж колись мив машину жиночими трусами. :?
Зараз незручно, встидаюся. :oops: Тіпа крутий мажор, часто катаю статусних тьолок, їзжу в світ. Тому тримаю в машині різні спеціальні cleaning and polishing pads, а мию на мийці, даю людям підзаробити. І мию часто. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:08

Модерация присутствует на форуме???

  zРадио написав:
  pesikot написав:zRadio, нашёл какие-то левые опросы и начал ими размахивать, как трусами над головой


Тут и официальную статистику не уважают. Истину глаголят только "первопроходцы" (Первый и Прохожий) плюс Фейслесс. Как они скажут, так и есть на самом деле :lol:

  Прохожий написав:кстати там было про телевизоры которые не могут себе позволить очень много % украинцев
если речь идет про 100 дюймовый Сони то согласен, даже у меня нет)

Л - логика


Ага, именно 100-дюймовые Сони имеют в виду социологи, составляя вопросы, и респонденты, отвечая на них. Ору в голос

хз что имеют в виду "социологи", просвети нас солнцеликий
стоимость НОВОГО ЛСД телевизора в Украине стартует с 2200грн
https://rozetka.com.ua/all-tv/c80037/sort=cheap/
согласен что большинство украинцев не могут себе позволить такую роскошь

если бы Я отвечал на вопрос социологов могу ли позволить купить себе новый телевизор конечно ответил бы НЕТ)))

за сим этот флуд рекомендую ПРЕКРАТИТЬ!
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:34

  zРадио написав:Тут и официальную статистику не уважают. Истину глаголят только "первопроходцы" (Первый и Прохожий) плюс Фейслесс. Как они скажут, так и есть на самом деле :lol:

Если величайший аналитик, третий топ-менеджер дохрена-ардной конторы верит официальной статистике, а ещё хуже, верит опросам, то у меня для тебя плохие новости :)

Ты опять опроверг свою легенду :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

если так будет продолжаться то за год в киеве от ковида вымрут 15 000 человек
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:40

zРадио

Після 2014 року українці стали купувати менше люксових автомобілів, тому й надходження скоротилися.

Это совесть. Прагматизм. Социальная отвественность. Здравый смысл. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:41

  pesikot написав:
  zРадио написав:Тут и официальную статистику не уважают. Истину глаголят только "первопроходцы" (Первый и Прохожий) плюс Фейслесс. Как они скажут, так и есть на самом деле :lol:

Если величайший аналитик, третий топ-менеджер дохрена-ардной конторы верит официальной статистике, а ещё хуже, верит опросам, то у меня для тебя плохие новости :)

Ты опять опроверг свою легенду :)


Тут иначе стоит вопрос, бухгалтер - местные "практики" с одной квартирой в аренде и двумя инвестиционными сертификами на первичку предлагают себя в качестве более достоверного источника экономической информации. Если ты не понимаешь, насколько это абсурдно, то плохие новости у меня для тебя!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:42

  Унуноктий написав:если так будет продолжаться то за год в киеве от ковида вымрут 15 000 человек

всего 15 000 человек
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:45

  Libo написав:zРадио

Після 2014 року українці стали купувати менше люксових автомобілів, тому й надходження скоротилися.

Это совесть. Прагматизм. Социальная отвественность. Здравый смысл. 8)


10 минут назад ты писал, что куда ни глянь, везде будет авто за 100 тыс долларов. Просто ты трепло большое, и ничего тут не поделать )
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Тут иначе стоит вопрос, бухгалтер - местные "практики" с одной квартирой в аренде и двумя инвестиционными сертификами на первичку

мне интересно кто эти люди, назовите поименно
или балабол?
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