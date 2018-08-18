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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7071707270737074

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:08

Модерация присутствует на форуме???

  zРадио написав:
  pesikot написав:zRadio, нашёл какие-то левые опросы и начал ими размахивать, как трусами над головой


Тут и официальную статистику не уважают. Истину глаголят только "первопроходцы" (Первый и Прохожий) плюс Фейслесс. Как они скажут, так и есть на самом деле :lol:

  Прохожий написав:кстати там было про телевизоры которые не могут себе позволить очень много % украинцев
если речь идет про 100 дюймовый Сони то согласен, даже у меня нет)

Л - логика


Ага, именно 100-дюймовые Сони имеют в виду социологи, составляя вопросы, и респонденты, отвечая на них. Ору в голос

хз что имеют в виду "социологи", просвети нас солнцеликий
стоимость НОВОГО ЛСД телевизора в Украине стартует с 2200грн
https://rozetka.com.ua/all-tv/c80037/sort=cheap/
согласен что большинство украинцев не могут себе позволить такую роскошь

если бы Я отвечал на вопрос социологов могу ли позволить купить себе новый телевизор конечно ответил бы НЕТ)))

за сим этот флуд рекомендую ПРЕКРАТИТЬ!
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:40

zРадио

Після 2014 року українці стали купувати менше люксових автомобілів, тому й надходження скоротилися.

Это совесть. Прагматизм. Социальная отвественность. Здравый смысл. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:41

  pesikot написав:
  zРадио написав:Тут и официальную статистику не уважают. Истину глаголят только "первопроходцы" (Первый и Прохожий) плюс Фейслесс. Как они скажут, так и есть на самом деле :lol:

Если величайший аналитик, третий топ-менеджер дохрена-ардной конторы верит официальной статистике, а ещё хуже, верит опросам, то у меня для тебя плохие новости :)

Ты опять опроверг свою легенду :)


Тут иначе стоит вопрос, бухгалтер - местные "практики" с одной квартирой в аренде и двумя инвестиционными сертификами на первичку предлагают себя в качестве более достоверного источника экономической информации. Если ты не понимаешь, насколько это абсурдно, то плохие новости у меня для тебя!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Тут иначе стоит вопрос, бухгалтер - местные "практики" с одной квартирой в аренде и двумя инвестиционными сертификами на первичку

мне интересно кто эти люди, назовите поименно
или балабол?
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:27

Унуноктий
как там ремонт в медовом, заканчиваешь уже?
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:36

  trololo написав:Унуноктий
как там ремонт в медовом, заканчиваешь уже?

нет, начну в мае
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:41

  Унуноктий написав:
  trololo написав:Унуноктий
как там ремонт в медовом, заканчиваешь уже?

нет, начну в мае


оранж сдал в аренду?
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:46

  pesikot написав:Ну просто шикардос :)

Хомякоид, следуя заветам захара, вещал о забитых досках на окнах. Но семейный совет решил, что надо влошится копытами в бетон

zRadio, нашёл какие-то левые опросы и начал ими размахивать, как трусами над головой

Ветка живёт :)

В Києві забивати, Вінниця - купувати.
Що не так?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:48

  trololo написав:
  Унуноктий написав:
  trololo написав:Унуноктий
как там ремонт в медовом, заканчиваешь уже?

нет, начну в мае


оранж сдал в аренду?

даже ремонт не начал, денег нет во вторрник дом покупаю
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:52

  Унуноктий написав:даже ремонт не начал, денег нет во вторрник дом покупаю


не ссыкатно брать то, что строилось на продажу? или типа для себя строили. в гатном?
trololo
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  #<1 ... 7071707270737074
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