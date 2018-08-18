граница гатного и крюковщины....
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:30
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:40
в локации где живу(Киев) с осени массово стартанули стройки домов под продажу, стоимость участков за год х2, уже практически нет свободных, качество строительства по факту "из г-на и палок" но визуально может показаться даже ничего, клинкерная плитка на фасаде присутствует...а копнуть...
короче для себя Я бы не купил
а ценники...
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:48
Теми двох днів:
- секонд не для усіх
- тєлік_позволіть_можєт_нє_каждий
- вічна тема графіків і ЗРадіо
- Флай докупив 2 м2 і профукав кладовку.
ПС. Я писав, що у Тернополі за 45 хв. можна доїхати маршруткою з одного краю міста на інший (Аляска-Будного як варіант). Машиною ще швидше.
- "Успіх" продовжує читати мантри над четвертим поверхом нового власного СІЗО
Фактично інтрига вичерпана. Ледве осилив. Дякую Безликому, що пару сторінок по ходу затер.
Колеги, була б дуже цінною інфа "з життя". Уну хоча б не морозиться, що щось купує-продає. За що уже варто подякувати.
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:10
хорошая новость. если не понравится продам через год)
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Одна из тем,относительно секонда - имеет прямое отношение, в контексте,конечно к рынку недвижимости.
Я это к тому,что в целом,несмотря даже на то,что надо делать поправку на теневую экономику, страна все- таки - бедная.
Темой секонда интересуюсь не в плане - кто в чем ходит, а в плане рынка продажи и аренды зачастую даже на прицентральных улицах городов и городков страны.
Вот инфо, которая известна лично мне:
1.Где-то лет 15 назад - владелец секонда (собственное помещение), купил на той же улочке еще два таких же приблизительно по площади магазина. Один чуть хуже в локации за 300 тыс.дол.,другой за 500 тыс.дол. Улочка проходная, три магазина бок о бок от одного владельца много лет работали, потом один из них он сдал в аренду, а двух до сих пор работает.Ну толпы там постоянно и т.п.
2.Знал одного владельца сети секондов, довольно простой такой добродушный в жизни чел.
До того он работал на таможне,надо понимать с поставками "европейской одежды"у него проблем не было и после увольнения с хлебного места.
Достаточно богатый человек,навсикдку те комерческие точки и квартиры,что я о них от него слышал - пара-тройка миллионов долларов, если по минимуму считать.
3.Опять таки в контексте РН - козырные места по локации арендных магазинов ( с дорогой арендой) занимают
"гроши за хвылынку", ломбардняк,магазины по типу "все за 10 грн" и их модификации "все за 45 грн" и т.п. и целые толпы секондов.
Это потому,что база клиентов у них - очень даже широкая.
4.Процентами никогда не интересовался, просто вижу,что вокруг делается,иные секонды стоят иногда прямо таки в мега-козырных местах, где метр и на продажу ,и на аренду - максимальный.
5.Видел когда-то и как тарятся секондщики из тех,что помельче(очевидно та мелочь,что на рынке ошивается) на оптовых складах, тюки им вроде вскрывать не разрешали,брали мешки не глядя,машины за товаром подъезжали одна за одной.
6.Я это к тому, что признаки "бульки" такие есть на РН, львиная доля населения тарится в АТБ и Ашанах все-таки, а не в Сельпо, бутики закрываются, помещения не могут месяцами сдать, а "гроши за хвылынку" наоборот каждый месяц только плодятся,
по ТВ передачи крутят как люди с трясущимися руками разгребают свои клады в столичных секондах и объясняют как это выгодно, и сколько чего можно на пару сотен нагребти.
7.В бедной стране не может быть даже таких относительно умеренных (сравнительно) цен на РН. Перспективы выхода из состояния бедности - пока никакие, но это отдельная большая тема, поэтому и риски РН - никуда не деваются.
8.Тут не многие поймут уровень бедности,поскольку тут собрались в основном удачливые владельцы квартир и комерца,т.е. это дажи приблизительно не срез обычного даже среднего класса, скорее - срез высшей прослойки среднего класса.
9.А уровень бедности - в покупке "Успиха", уважаю его трудолюбие и оптимизм, но покупка во львовском захолустье по сути почти "смарта" от самого конченого треш- застройщика - это уже свидетельство потрясающей бедности страны.
Само существование этого застройщика,
штампующего "уродцы" уже и в Киеве,
причем иногда и в неплохих локациях,
причем количество объектов у него - как у двух десятков киевских застройщиков вместе взятых,образно говоря,
так вот само его существование - это результат деградированной экономики.
Ведь человеке предприниматель, не балует себя излишествами, и пашет не покладая рук годами - и вот результат.
Именно таких потенциальные покупатели - база для перспектив РН, а не сравнительно немногие из тех,кто сумел устроиться и в нужное время оказался в нужном месте.
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:24
Тему не розкрито і не закінчено. Не завершено опитування форумчан, хто ще з них купляє і носить секонд-хенд? Признався один ленд-лорд Біг-Ор. Топ-менеджер Зрадіо прямо не признається, але побічно натякає, тіпа нас тут таких 85%, і їдять вони з помийок.
Або це вата зовсім з"їхала з розуму, або моє вікно показує мені іншу реальність.
Прошу ясности.
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:32
Человек либо пишет для ватных пропагандонов, либо просто больной на голову.
Придурок, приведи мне хоть один такой пример. В меге-козырном месте.
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:39
В инете сейчас можно купить любую новую модную вещь по цене дешевле грибов, а они тут про засцанные секонд-хенды сотни тысяч тонн.
У вас ватанов хоть матери были? Кто вас так врать научил и греха не бояться?!
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:41
мэйби, если найдешь аленя с рогами более ветвистыми чем у тебя)
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
решительно несогласен, помните сколько стоили новые ланосы и чери амулеты? наш народ даже с деньгами готов покупать гауно (я сейчас не про долярчика) причём по сильнозавышенным ценам. Много объектов не стоит и половины денег которые за них хотят. Квартира как и автомобиль остаются предметами культа, что отражается на ценниках. Ничто не мешает продавать чермет и хрущи в 2 раза дешевле, но зачем? и так покупают. К счастью новое поколение не отравлено ущербностью голодных (на жилье и транспорт) лет, вангую через 10 лет менталитет сильно поменяется, новое поколение не видавшее совка и разрухи 90х уже подросло и жить в гавне не хочет.
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