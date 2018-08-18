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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:47
Прохожий написав: zРадио написав:
Тут иначе стоит вопрос, бухгалтер - местные "практики" с одной квартирой в аренде и двумя инвестиционными сертификами на первичку
мне интересно кто эти люди, назовите поименно
или балабол?
зРадист???
прием
ауууу????
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Додано: Нед 04 кві, 2021 20:48
Libo
хватит бухать, тебе завтра на работу - дворы подметать в мега-козырных местах, где нет сэкондов, зато много машин по 100к
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Додано: Нед 04 кві, 2021 20:53
Прохожий написав: Прохожий написав: zРадио написав:
Тут иначе стоит вопрос, бухгалтер - местные "практики" с одной квартирой в аренде и двумя инвестиционными сертификами на первичку
мне интересно кто эти люди, назовите поименно
или балабол?
зРадист???
прием
ауууу????
После поста Уны вынужден забрать свои слова обратно. Одна квартира в аренде и два инвестиционных сертификата на первичку - это не про тебя. Извини, я реально не знал про обои. А хорошие хоть?
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zРадио
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