Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Автор77 написав:Где-то лет 15 назад - владелец секонда (собственное помещение), купил на той же улочке еще два таких же приблизительно по площади магазина. Один чуть хуже в локации за 300 тыс.дол.,другой за 500 тыс.дол. Улочка проходная, три магазина бок о бок от одного владельца много лет работали, потом один из них он сдал в аренду, а двух до сих пор работает.Ну толпы там постоянно и т.п.
прибыль ритейл считает с 1м2, разницы что вы продаёте секонд или Louis Vuitton нет никакой, к примеру на 10м2 торговой площади у секонда лежит 1000 единиц товара (который даже не развешивают, всё на куче) а у LV 2-3 шт поэтому 10м2 может генерировать одинаковый для тех и других гешефт. Не удивлюсь если увижу секонд на Крещатике. Гид по элитных секонд-хендах Киева: 5-ка лучших