RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7073707470757076

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:47

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Тут иначе стоит вопрос, бухгалтер - местные "практики" с одной квартирой в аренде и двумя инвестиционными сертификами на первичку

мне интересно кто эти люди, назовите поименно
или балабол?

зРадист???
прием
ауууу????
Прохожий
 
Повідомлень: 12175
З нами з: 05.06.13
Подякував: 698 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:56

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Тут иначе стоит вопрос, бухгалтер - местные "практики" с одной квартирой в аренде и двумя инвестиционными сертификами на первичку

мне интересно кто эти люди, назовите поименно
или балабол?



После поста Уны вынужден забрать свои слова обратно. Одна квартира в аренде и два инвестиционных сертификата на первичку - это не про тебя. Извини, я реально не знал про обои. А хорошие хоть?

слифф как обычно?
Прохожий
 
Повідомлень: 12175
З нами з: 05.06.13
Подякував: 698 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:57

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:хорошая новость. если не понравится продам через год)

мэйби, если найдешь аленя с рогами более ветвистыми чем у тебя)

лета цены подросли на 10%
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21404
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Автор77 написав:Где-то лет 15 назад - владелец секонда (собственное помещение), купил на той же улочке еще два таких же приблизительно по площади магазина. Один чуть хуже в локации за 300 тыс.дол.,другой за 500 тыс.дол. Улочка проходная, три магазина бок о бок от одного владельца много лет работали, потом один из них он сдал в аренду, а двух до сих пор работает.Ну толпы там постоянно и т.п.
прибыль ритейл считает с 1м2, разницы что вы продаёте секонд или Louis Vuitton нет никакой, к примеру на 10м2 торговой площади у секонда лежит 1000 единиц товара (который даже не развешивают, всё на куче) а у LV 2-3 шт поэтому 10м2 может генерировать одинаковый для тех и других гешефт. Не удивлюсь если увижу секонд на Крещатике.
Гид по элитных секонд-хендах Киева: 5-ка лучших
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6507
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 1852 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7073707470757076
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: foxluck і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2012, 2013, 2014
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20138 3465104
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 11:31
dir
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215008
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21230
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94324)
04.04.2021 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.