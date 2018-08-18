Додано: Нед 04 кві, 2021 20:15

Одна из тем,относительно секонда - имеет прямое отношение, в контексте,конечно к рынку недвижимости.

Я это к тому,что в целом,несмотря даже на то,что надо делать поправку на теневую экономику, страна все- таки - бедная.



Темой секонда интересуюсь не в плане - кто в чем ходит, а в плане рынка продажи и аренды зачастую даже на прицентральных улицах городов и городков страны.



Вот инфо, которая известна лично мне:



1.Где-то лет 15 назад - владелец секонда (собственное помещение), купил на той же улочке еще два таких же приблизительно по площади магазина. Один чуть хуже в локации за 300 тыс.дол.,другой за 500 тыс.дол. Улочка проходная, три магазина бок о бок от одного владельца много лет работали, потом один из них он сдал в аренду, а двух до сих пор работает.Ну толпы там постоянно и т.п.



2.Знал одного владельца сети секондов, довольно простой такой добродушный в жизни чел.

До того он работал на таможне,надо понимать с поставками "европейской одежды"у него проблем не было и после увольнения с хлебного места.

Достаточно богатый человек,навсикдку те комерческие точки и квартиры,что я о них от него слышал - пара-тройка миллионов долларов, если по минимуму считать.



3.Опять таки в контексте РН - козырные места по локации арендных магазинов ( с дорогой арендой) занимают

"гроши за хвылынку", ломбардняк,магазины по типу "все за 10 грн" и их модификации "все за 45 грн" и т.п. и целые толпы секондов.

Это потому,что база клиентов у них - очень даже широкая.



4.Процентами никогда не интересовался, просто вижу,что вокруг делается,иные секонды стоят иногда прямо таки в мега-козырных местах, где метр и на продажу ,и на аренду - максимальный.



5.Видел когда-то и как тарятся секондщики из тех,что помельче(очевидно та мелочь,что на рынке ошивается) на оптовых складах, тюки им вроде вскрывать не разрешали,брали мешки не глядя,машины за товаром подъезжали одна за одной.



6.Я это к тому, что признаки "бульки" такие есть на РН, львиная доля населения тарится в АТБ и Ашанах все-таки, а не в Сельпо, бутики закрываются, помещения не могут месяцами сдать, а "гроши за хвылынку" наоборот каждый месяц только плодятся,

по ТВ передачи крутят как люди с трясущимися руками разгребают свои клады в столичных секондах и объясняют как это выгодно, и сколько чего можно на пару сотен нагребти.



7.В бедной стране не может быть даже таких относительно умеренных (сравнительно) цен на РН. Перспективы выхода из состояния бедности - пока никакие, но это отдельная большая тема, поэтому и риски РН - никуда не деваются.



8.Тут не многие поймут уровень бедности,поскольку тут собрались в основном удачливые владельцы квартир и комерца,т.е. это дажи приблизительно не срез обычного даже среднего класса, скорее - срез высшей прослойки среднего класса.



9.А уровень бедности - в покупке "Успиха", уважаю его трудолюбие и оптимизм, но покупка во львовском захолустье по сути почти "смарта" от самого конченого треш- застройщика - это уже свидетельство потрясающей бедности страны.

Само существование этого застройщика,

штампующего "уродцы" уже и в Киеве,

причем иногда и в неплохих локациях,

причем количество объектов у него - как у двух десятков киевских застройщиков вместе взятых,образно говоря,

так вот само его существование - это результат деградированной экономики.

Ведь человеке предприниматель, не балует себя излишествами, и пашет не покладая рук годами - и вот результат.

Именно таких потенциальные покупатели - база для перспектив РН, а не сравнительно немногие из тех,кто сумел устроиться и в нужное время оказался в нужном месте.