А люди, которым "едва хватает на еду и одежду" - в компании "Авто из США".
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:15
Додано: Пон 05 кві, 2021 09:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Піонтковський про масштабне вторгнення на Донбасі,
опять беженцы и цены вверх.
Додано: Пон 05 кві, 2021 09:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эйрмакс, думаете реально смешно когда людям не хватает на еду? Я конечно понимаю что вам по жизни повезло, но таким троллем быть уже за гранью
Додано: Пон 05 кві, 2021 09:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нет времени смотреть ролики, но фактор вторжения я бы не всерьез не рассматривал. Перед войной идет истерическое накручивание общества через СМИ, как в 13-14. Я не слышал про новую волну мракобесия с бандеровцами и распятыми мальчиками на росТВ.
Додано: Пон 05 кві, 2021 09:44
Додано: Пон 05 кві, 2021 09:47
Есть попытки поднять волну с "мальчиком погибшим от гранаты, якобы сброшенной с украинского дрона". Но ее, смотрю, гасят уже даже в ДНРе.
Додано: Пон 05 кві, 2021 09:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Людей, которым систематически не хватает на еду, в Украине очень мало. Разве что одинокие немощные пенсионеры. Даже уборщица в поликлинике получает минималку, на которую можно покупать еду на двоих и платить коммуналку с субсидией.
При этом штамп про голодающих украинцев постоянно берут на знамена все кому не лень.
Даже про пенсионеров вопрос. Если они не работали и не заработали пенсию выше минимальной, если не вырастили детей, если у них нет недвиги, которую можно продать по договору пожизненного содержания, то чем они занимались полезным всю жизнь, чтобы общество на старости обеспечивали их не по минимуму из жалости, а по потребностям?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 05 кві, 2021 09:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 05 кві, 2021 09:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смлтрим, как в ОП цены поднимут под новую ЦА
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:00
Спасибо за дельное замечание. Отмечу при этом, что сам сэконд проходит под видом гуманитарной помощи. Так что тут скорее имеет место подтверждение факта тотальной контрабанды импорта, а не меньших масштабов продажи сэконда. Продолжать дискуссию о нем, при всем уважении, не буду - ее хватило и на выходных
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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