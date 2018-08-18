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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7074707570767077>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:15

  striped написав:уже сегодня вечером таксисты выстроятся в очереди в отделы продаж.

А люди, которым "едва хватает на еду и одежду" - в компании "Авто из США".
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Піонтковський про масштабне вторгнення на Донбасі,
опять беженцы и цены вверх.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эйрмакс, думаете реально смешно когда людям не хватает на еду? Я конечно понимаю что вам по жизни повезло, но таким троллем быть уже за гранью
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Піонтковський про масштабне вторгнення на Донбасі,

Нет времени смотреть ролики, но фактор вторжения я бы не всерьез не рассматривал. Перед войной идет истерическое накручивание общества через СМИ, как в 13-14. Я не слышал про новую волну мракобесия с бандеровцами и распятыми мальчиками на росТВ.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:44

  Kostia написав:Эйрмакс, думаете реально смешно когда людям не хватает на еду? Я конечно понимаю что вам по жизни повезло, но таким троллем быть уже за гранью

Думаю не надо постить тут всякую левую инфографику, претендующую на объективность - не будем троллить.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:47

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Піонтковський про масштабне вторгнення на Донбасі,

Нет времени смотреть ролики, но фактор вторжения я бы не всерьез не рассматривал. Перед войной идет истерическое накручивание общества через СМИ, как в 13-14. Я не слышал про новую волну мракобесия с бандеровцами и распятыми мальчиками на росТВ.

Есть попытки поднять волну с "мальчиком погибшим от гранаты, якобы сброшенной с украинского дрона". Но ее, смотрю, гасят уже даже в ДНРе.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Эйрмакс, думаете реально смешно когда людям не хватает на еду? Я конечно понимаю что вам по жизни повезло, но таким троллем быть уже за гранью

Людей, которым систематически не хватает на еду, в Украине очень мало. Разве что одинокие немощные пенсионеры. Даже уборщица в поликлинике получает минималку, на которую можно покупать еду на двоих и платить коммуналку с субсидией.

При этом штамп про голодающих украинцев постоянно берут на знамена все кому не лень.

Даже про пенсионеров вопрос. Если они не работали и не заработали пенсию выше минимальной, если не вырастили детей, если у них нет недвиги, которую можно продать по договору пожизненного содержания, то чем они занимались полезным всю жизнь, чтобы общество на старости обеспечивали их не по минимуму из жалости, а по потребностям?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 05 кві, 2021 09:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смлтрим, как в ОП цены поднимут под новую ЦА :mrgreen:Зображення
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:00

  rjkz написав:Вынужден несколько пошатнуть Вашу позицию.
Сэконд и вправду распространен в Украине, но, боюсь, статистика строится на данных ВВЕЗЕННОГО сэконда. вот тут проблема. По докам сэконда ввозится НОВОЕ шматьё и обувь. Также посылки оформляются.
Для либо, касательно сэконда в США - это просто дичь какая-то. Да, собирается дофига вещей, но у этого совсем другая идеология и к теме ветки не имеет отношения.


Спасибо за дельное замечание. Отмечу при этом, что сам сэконд проходит под видом гуманитарной помощи. Так что тут скорее имеет место подтверждение факта тотальной контрабанды импорта, а не меньших масштабов продажи сэконда. Продолжать дискуссию о нем, при всем уважении, не буду - ее хватило и на выходных :D
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Нет времени смотреть ролики, но фактор вторжения я бы не всерьез не рассматривал.
как раз посмотрели бы с 6й минуты, Пионтковский объясняет выгоду Китая. В ролике нет утверждений что данный конфликт обязательно будет, просто взвешенная оценка.
vitaliian
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