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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:04
Vlad442 написав: Kostia написав:
Эйрмакс, думаете реально смешно когда людям не хватает на еду? Я конечно понимаю что вам по жизни повезло, но таким троллем быть уже за гранью
Людей, которым систематически
не хватает на еду, в Украине очень мало. Разве что одинокие немощные пенсионеры. Даже уборщица в поликлинике получает минималку, на которую можно покупать еду на двоих и платить коммуналку с субсидией.
При этом штамп про голодающих украинцев постоянно берут на знамена все кому не лень.
Даже про пенсионеров вопрос. Если они не работали и не заработали пенсию выше минимальной, если не вырастили детей, если у них нет недвиги, которую можно продать по договору пожизненного содержания, то чем они занимались полезным всю жизнь, чтобы общество на старости обеспечивали их не по минимуму из жалости, а по потребностям?
Вы как бы не молодой уже человек, а до сих пор не поняли какие разные судьбы бывают и тот факт что у нас страна одна из беднейших в Европе и государство практически ничем не помогает нуждающимся могут отрицать только розовоочковые,к которым вы раньше не относились.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:08
vitaliian написав:
опять беженцы и цены вверх.
Несмешной юмор - при первом горячем периоде на Донбассе цены шли сильно вниз. Такое, знаете ли, не обходится одними беженцами - бежит также капитал, обваливая экономику. Надеюсь, то, что мы наблюдаем - не более, чем повышение ставок в переговорах, и войны не будет. А вот у РН рисков (о которых я много здесь писал) хватает и без нее...
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:11
Vlad442 написав: Kostia написав:
Эйрмакс, думаете реально смешно когда людям не хватает на еду? Я конечно понимаю что вам по жизни повезло, но таким троллем быть уже за гранью
Людей, которым систематически
не хватает на еду, в Украине очень мало. Разве что одинокие немощные пенсионеры. Даже уборщица в поликлинике получает минималку, на которую можно покупать еду на двоих и платить коммуналку с субсидией.
При этом штамп про голодающих украинцев постоянно берут на знамена все кому не лень.
Даже про пенсионеров вопрос. Если они не работали и не заработали пенсию выше минимальной, если не вырастили детей, если у них нет недвиги, которую можно продать по договору пожизненного содержания, то чем они занимались полезным всю жизнь, чтобы общество на старости обеспечивали их не по минимуму из жалости, а по потребностям?
Не факт , что ввиду падения цен на невигу и роста цен на все остальное договор пожизенного содержания гарантирует, безбедную старость.Да он больше и подходит для одиноких людей.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:26
Kostia написав: Vlad442 написав:
Людей, которым систематически
не хватает на еду, в Украине очень мало. Разве что одинокие немощные пенсионеры. Даже уборщица в поликлинике получает минималку, на которую можно покупать еду на двоих и платить коммуналку с субсидией.
При этом штамп про голодающих украинцев постоянно берут на знамена все кому не лень.
Даже про пенсионеров вопрос. Если они не работали и не заработали пенсию выше минимальной, если не вырастили детей, если у них нет недвиги, которую можно продать по договору пожизненного содержания, то чем они занимались полезным всю жизнь, чтобы общество на старости обеспечивали их не по минимуму из жалости, а по потребностям?
Вы как бы не молодой уже человек, а до сих пор не поняли какие разные судьбы бывают и тот факт что у нас страна одна из беднейших в Европе и государство практически ничем не помогает нуждающимся могут отрицать только розовоочковые,к которым вы раньше не относились.
Больше всего люблю слушать жалобы и озабоченность людей, которые думают: фиксить X2 на очередной квартире или сделать ремонт и сдать ее в аренду. Милее может быть только "соотечественники перебиваются с хлеба на воду, и носят секонд-хенд" третьего лица в охулиардной компании, которого возит служебная камри, а с годового бонуса покупается немаленькая квартира в Киеве.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:30
airmax78 написав:
..
Куйня какая-то. Тебе они хоть раз звонили? Мне тоже нет. Ни разу в жизни. А у меня телефон не менялся последние 15 лет. ..
вот кстати верно. Никто из социологов не звонит, хотя номер у меня один лет 20, во всех базах он есть - я не стесняюсь его вносить на всякие заправочные и продуктовые карточки.
хотя соврал - один раз позвонили, несколько лет назад: "10 минут вашего времени" - но у меня его не было, как раз постил на форуме файнанс ))
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:31
airmax78 написав:
Больше всего люблю слушать жалобы и озабоченность людей, которые думают: фиксить X2 на очередной квартире или сделать ремонт и сдать ее в аренду. Милее может быть только "мы все умрем от голода" третьего лица в охулиардной компании, которого возит служебная камри, а с годового бонуса покупается немаленькая квартира в Киеве.
Максим, руки отсохнут так врать
А ведь хочется еще увидеть от тебя фото плинтусов скрытого монтажа...
zРадио написав:
Ну с едой положение дел существенно лучше. Получить необходимое количество калорий позволяет даже минимальная пенсия. Без деликатесов и с преобладанием растительных ингредиентов - это да. Но физиологического голода нет, от слова совсем. Поэтому копание в мусорках - это скорее вопрос личного выбора, нежели крайней потребности
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:38
А й справді, Макс - де фотки?
Якщо Флай спіливо виставляє свої фото, то ти тим більше маєш виставити свої і "обломати всіх"!
zРадио написав:
Максим, руки отсохнут так врать А ведь хочется еще увидеть от тебя фото плинтусов скрытого монтажа
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:38
zРадио написав: airmax78 написав:
Больше всего люблю слушать жалобы и озабоченность людей, которые думают: фиксить X2 на очередной квартире или сделать ремонт и сдать ее в аренду. Милее может быть только "мы все умрем от голода" третьего лица в охулиардной компании, которого возит служебная камри, а с годового бонуса покупается немаленькая квартира в Киеве.
Максим, руки отсохнут так врать
А ведь хочется еще увидеть от тебя фото плинтусов скрытого монтажа...
zРадио написав:
Ну с едой положение дел существенно лучше. Получить необходимое количество калорий позволяет даже минимальная пенсия. Без деликатесов и с преобладанием растительных ингредиентов - это да. Но физиологического голода нет, от слова совсем. Поэтому копание в мусорках - это скорее вопрос личного выбора, нежели крайней потребности.
А вот информация о том, что средний пересичный прибедняется-прибедняется, а когда ему надо, то сразу достанет из-под матраса пачку денег и купит себе авто - полная чушь. В сетевой рознице техника с ценником выше 10к гривен без финансирования в большинстве уже не продается
Знал что ты придирешься - поэтому подкорректировал текст. Инфографика которую ты тут постишь с претензией на объективное отражение ситуации в стране, не так оптимистична: 33.8% выбирают: или одежка из секонда или покушать. А 11.5% - недоедают. Т.е. почти 50% населения страны за чертой не бедности - нищеты.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:40
sequence написав: airmax78 написав:
..
Куйня какая-то. Тебе они хоть раз звонили? Мне тоже нет. Ни разу в жизни. А у меня телефон не менялся последние 15 лет. ..
вот кстати верно. Никто из социологов не звонит, хотя номер у меня один лет 20, во всех базах он есть - я не стесняюсь его вносить на всякие заправочные и продуктовые карточки.
хотя соврал - один раз позвонили, несколько лет назад: "10 минут вашего времени" - но у меня его не было, как раз постил на форуме файнанс ))
Мне приблизительно за месяца два до местных выборов, звонили, как они представились группа,,Рейтинг" , спросили или я имею минут 7-8 времени и могу ли я ответить на несколько вопросов, я ответил , что сейчас занят, но в такое то время буду свободен.Мне перезвонили позже и я ответил на более десятка вопросов, типа: доверяете, не доверяете, мои предпочтения на предстоящих выборах и тп.
Через приблизительно несколько недель, нашел их сайт, и там действительно были результаты подобного опроса.Возможно они и были подтасованы.Но покрайней мере опрос действительно проводился, не исключаю , что реальные результаты были для внутреннего использования.
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