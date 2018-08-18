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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7076707770787079>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:53

  rjkz написав:.. боюсь, статистика строится на данных ВВЕЗЕННОГО сэконда. вот тут проблема. По докам сэконда ввозится НОВОЕ шматьё и обувь...

Вот это и есть тот случай так называемого разоблачения. Все об этом знают (включая самого расстроенного по этому поводу), но 10 страниц посвятить - явный перебор.
У меня полностью сложился пазл - на сэкономленные в секонде деньги люди покупают квартиры и машины.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:56

  Первый написав:
Faceless написав:Смлтрим, как в ОП цены поднимут под новую ЦА :mrgreen:Зображення
Центр таки рулить.

Зи. Файна таун. На заборі написано Знижка 20%
Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе.
Паркінга під будинком немає.
Друга 200+ ....

Рік назад -+ теж саме було Па 1100. По завітам зРадіо чекаю 1100-40% на вересень цього року.

Забирал там в Мист посылку. Не удержался - прошелся вдоль комплекса. Публика в непосредственной близости от комплекса и уже даже через дорогу отличается очень сильно. Проходил мимо ОП - возле каждого менеджера по 1-2 человека.
Удивительно, конечно, что делает КАН с рынком.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:09

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  Vlad442 написав:Людей, которым систематически не хватает на еду, в Украине очень мало. Разве что одинокие немощные пенсионеры. Даже уборщица в поликлинике получает минималку, на которую можно покупать еду на двоих и платить коммуналку с субсидией.

При этом штамп про голодающих украинцев постоянно берут на знамена все кому не лень.

Даже про пенсионеров вопрос. Если они не работали и не заработали пенсию выше минимальной, если не вырастили детей, если у них нет недвиги, которую можно продать по договору пожизненного содержания, то чем они занимались полезным всю жизнь, чтобы общество на старости обеспечивали их не по минимуму из жалости, а по потребностям?

Вы как бы не молодой уже человек, а до сих пор не поняли какие разные судьбы бывают и тот факт что у нас страна одна из беднейших в Европе и государство практически ничем не помогает нуждающимся могут отрицать только розовоочковые,к которым вы раньше не относились.

Больше всего люблю слушать жалобы и озабоченность людей, которые думают: фиксить X2 на очередной квартире или сделать ремонт и сдать ее в аренду. Милее может быть только "соотечественники перебиваются с хлеба на воду, и носят секонд-хенд" третьего лица в охулиардной компании, которого возит служебная камри, а с годового бонуса покупается немаленькая квартира в Киеве.

Передергиваете как девушка. Жалоб с моей стороны не было. Но глаза открыты у меня и я, в отличие от вас, вижу не только свой круг общения.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Був в селі, на дачі 100км від Києва,
Народ не чує Лібо і вимирає, а села деградують, навіть біля Варшавки і ШРТ.
В селян в більшості нема 25 років оплачуваного стажу для пенсії, то отримують соц. виплату 1600 грн.
Якщо в баби ще є хлоп, який все ж заробив пенсію, то в нього буде 2400 грн.
Ітого 4000 грн. на двох.

Машина дров 6000 грн. Щоб перезимувати і не замерзнути їх тре дві.

Як уже писав, магазини що були в селі закриті. Два рази в тиждень приїзжають комерсанти торгувати з коліс.

Все як писав Лібо, село встає з колін.
Щоб прожити не вистачає 4000 доларів, ой вибачте 4000 грн.

п.с.
Села фактично вже виїхали в міста, лишилися доживати пенси.
За рахунок чого буде рости Київ, х.з.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:20

  flyman написав:..
За рахунок чого буде рости Київ, х.з.

Еще есть райцентры и облцентры.
Хотя в долгосрочной перспективе ловить здесь нечего, разумеется
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Забирал там в Мист посылку. Не удержался - прошелся вдоль комплекса. Публика в непосредственной близости от комплекса и уже даже через дорогу отличается очень сильно. Проходил мимо ОП - возле каждого менеджера по 1-2 человека.
Удивительно, конечно, что делает КАН с рынком.
Контраст з сусіднім районом вражає, Я б сказав шокує. Як і ціна.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:помните сколько стоили новые ланосы и чери амулеты? наш народ даже с деньгами готов покупать гауно причём по сильнозавышенным ценам.

Народ стоял перед фактом: либо ланос и амулет, либо ходи пешком. Растаможка б/у авто была нереально дорогой. Оптимисты выбирали ланос и амулет
Много объектов не стоит и половины денег которые за них хотят. Квартира как и автомобиль остаются предметами культа, что отражается на ценниках.

Не культ, а предмет первой необходимости. У многих-единственный. И продавать своё сокровище за "бесценок"-не будут, а главное -не могут, потому что денег на улучшение жилья нет
Ничто не мешает продавать чермет и хрущи в 2 раза дешевле, но зачем? и так покупают.

Вынуждены покупать, как и ланосы
К счастью новое поколение не отравлено ущербностью голодных (на жилье и транспорт) лет, вангую через 10 лет менталитет сильно поменяется, новое поколение не видавшее совка и разрухи 90х уже подросло и жить в гавне не хочет.
Разрухи 90-х мож не видели.
НО жило это новое поколение в основной своей массе где? Мне кажется, что в том самом "гуане", построенном во времена СССР.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:31

  vitaliian написав:
  Автор77 написав:покупка во львовском захолустье по сути почти "смарта" от самого конченого треш- застройщика - это уже свидетельство потрясающей бедности страны.
решительно несогласен, помните сколько стоили новые ланосы и чери амулеты? наш народ даже с деньгами готов покупать гауно (я сейчас не про долярчика) причём по сильнозавышенным ценам. Много объектов не стоит и половины денег которые за них хотят. Квартира как и автомобиль остаются предметами культа, что отражается на ценниках. Ничто не мешает продавать чермет и хрущи в 2 раза дешевле, но зачем? и так покупают. К счастью новое поколение не отравлено ущербностью голодных (на жилье и транспорт) лет, вангую через 10 лет менталитет сильно поменяется, новое поколение не видавшее совка и разрухи 90х уже подросло и жить в гавне не хочет.

По перше нового покоління мало (демографія),
по друге, масово їде і залишається в більш розвинутих країнах, а не в нашій неофеодальній республіці.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:36

  Хомякоид написав:Так что, метро все, закрыли ?
https://www.youtube.com/watch?v=T9OhM6_ycOo

Аренда возле метро униз ?

Вєталя лутчший мєр,
надо пользоваццо вєлоінхраструктурой,
ілі "просто пєрєстать єздіть"
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Даже про пенсионеров вопрос. Если они не работали и не заработали пенсию выше минимальной, если не вырастили детей, если у них нет недвиги, которую можно продать по договору пожизненного содержания, то чем они занимались полезным всю жизнь, чтобы общество на старости обеспечивали их не по минимуму из жалости, а по потребностям?

Влад, Вы там походите с такими вопросами по ХТЗ, Старой Салтовке, Новым домам...Может вернётесь живым домой
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