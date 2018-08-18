Vlad442 написав:

Людей, которымне хватает на еду, в Украине очень мало. Разве что одинокие немощные пенсионеры. Даже уборщица в поликлинике получает минималку, на которую можно покупать еду на двоих и платить коммуналку с субсидией.При этом штамп про голодающих украинцев постоянно берут на знамена все кому не лень.Даже про пенсионеров вопрос. Если они не работали и не заработали пенсию выше минимальной, если не вырастили детей, если у них нет недвиги, которую можно продать по договору пожизненного содержания, то чем они занимались полезным всю жизнь, чтобы общество на старости обеспечивали их не по минимуму из жалости, а по потребностям?