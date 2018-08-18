ЖК Грачі
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:40
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:05
Разоблачили вы разве что себя
По данным министерства, с января по октябрь в Украину поступило 20 100 тонн гуманитарки, оформленной на 427 благотворительных фонда и организации от 39 стран-доноров. Из ввозимых товаров, по его словам, 55% составляет одежда и обувь.
Коваль предположил, если посчитать стоимость одежды по 200 грн за единицу, то выйдет 2,2 млрд грн. "Если растаможивать эту одежду по правилам не гуманитарки, - это почти 0,5 млрд грн только налога на добавленную стоимость в государственный бюджет", - подчеркнул Коваль
PS: тут и захочешь закончить дискуссию, так выскочка не даст...
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Готове з ремонтом точно буде дорожче аналогічних комплексів в Варшаві.
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