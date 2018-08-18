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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7076707770787079

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:40

  Faceless написав:Смлтрим, как в ОП цены поднимут под новую ЦА :mrgreen:Зображення

ЖК Грачі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:05

  sequence написав:
  rjkz написав:.. боюсь, статистика строится на данных ВВЕЗЕННОГО сэконда. вот тут проблема. По докам сэконда ввозится НОВОЕ шматьё и обувь...

Вот это и есть тот случай так называемого разоблачения. Все об этом знают (включая самого расстроенного по этому поводу), но 10 страниц посвятить - явный перебор.
У меня полностью сложился пазл - на сэкономленные в секонде деньги люди покупают квартиры и машины.



Разоблачили вы разве что себя

По данным министерства, с января по октябрь в Украину поступило 20 100 тонн гуманитарки, оформленной на 427 благотворительных фонда и организации от 39 стран-доноров. Из ввозимых товаров, по его словам, 55% составляет одежда и обувь.
Коваль предположил, если посчитать стоимость одежды по 200 грн за единицу, то выйдет 2,2 млрд грн. "Если растаможивать эту одежду по правилам не гуманитарки, - это почти 0,5 млрд грн только налога на добавленную стоимость в государственный бюджет", - подчеркнул Коваль

https://biz.liga.net/all/fmcg/novosti/s ... manitarkoy

PS: тут и захочешь закончить дискуссию, так выскочка не даст...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Файна таун. На заборі написано Знижка 20%
Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе.
Паркінга під будинком немає.
Друга 200+ ....

Готове з ремонтом точно буде дорожче аналогічних комплексів в Варшаві.
BIGor
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