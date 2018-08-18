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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7076707770787079

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:40

  Faceless написав:Смлтрим, как в ОП цены поднимут под новую ЦА :mrgreen:Зображення

ЖК Грачі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:05

  sequence написав:
  rjkz написав:.. боюсь, статистика строится на данных ВВЕЗЕННОГО сэконда. вот тут проблема. По докам сэконда ввозится НОВОЕ шматьё и обувь...

Вот это и есть тот случай так называемого разоблачения. Все об этом знают (включая самого расстроенного по этому поводу), но 10 страниц посвятить - явный перебор.
У меня полностью сложился пазл - на сэкономленные в секонде деньги люди покупают квартиры и машины.



Разоблачили вы разве что себя

По данным министерства, с января по октябрь в Украину поступило 20 100 тонн гуманитарки, оформленной на 427 благотворительных фонда и организации от 39 стран-доноров. Из ввозимых товаров, по его словам, 55% составляет одежда и обувь.
Коваль предположил, если посчитать стоимость одежды по 200 грн за единицу, то выйдет 2,2 млрд грн. "Если растаможивать эту одежду по правилам не гуманитарки, - это почти 0,5 млрд грн только налога на добавленную стоимость в государственный бюджет", - подчеркнул Коваль

https://biz.liga.net/all/fmcg/novosti/s ... manitarkoy

PS: тут и захочешь закончить дискуссию, так выскочка не даст...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Файна таун. На заборі написано Знижка 20%
Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе.
Паркінга під будинком немає.
Друга 200+ ....

Готове з ремонтом точно буде дорожче аналогічних комплексів в Варшаві.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:54

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Больше всего люблю слушать жалобы и озабоченность людей, которые думают: фиксить X2 на очередной квартире или сделать ремонт и сдать ее в аренду. Милее может быть только "мы все умрем от голода" третьего лица в охулиардной компании, которого возит служебная камри, а с годового бонуса покупается немаленькая квартира в Киеве.


Максим, руки отсохнут так врать :mrgreen: А ведь хочется еще увидеть от тебя фото плинтусов скрытого монтажа...

  zРадио написав:Ну с едой положение дел существенно лучше. Получить необходимое количество калорий позволяет даже минимальная пенсия. Без деликатесов и с преобладанием растительных ингредиентов - это да. Но физиологического голода нет, от слова совсем. Поэтому копание в мусорках - это скорее вопрос личного выбора, нежели крайней потребности.

А вот информация о том, что средний пересичный прибедняется-прибедняется, а когда ему надо, то сразу достанет из-под матраса пачку денег и купит себе авто - полная чушь. В сетевой рознице техника с ценником выше 10к гривен без финансирования в большинстве уже не продается

Знал что ты придирешься - поэтому подкорректировал текст. Инфографика которую ты тут постишь с претензией на объективное отражение ситуации в стране, не так оптимистична: 33.8% выбирают: или одежка из секонда или покушать. А 11.5% - недоедают. Т.е. почти 50% населения страны за чертой не бедности - нищеты.

це для тебе откровення?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:56

  Первый написав:
Faceless написав:Смлтрим, как в ОП цены поднимут под новую ЦА :mrgreen:Зображення
Центр таки рулить.

Зи. Файна таун. На заборі написано Знижка 20%
Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе.
Паркінга під будинком немає.
Друга 200+ ....

Рік назад -+ теж саме було Па 1100. По завітам зРадіо чекаю 1100-40% на вересень цього року.

ростун, чому не береш вже?
буде дорожче наступного року вже 4000уе м2
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:буде дорожче наступного року вже 4000уе м2

4000 не буде. давайте рахувати, зараз на етапі котловану 1600 долл, за 2 роки ціна виросте на 20% в рік (до готового) - тобто 2240 долл, + ремонт 500 долл - тобто всього 2740 долл. метр2 готового з ремонтом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:05

  BIGor написав:
  Первый написав:Файна таун. На заборі написано Знижка 20%
Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе.
Паркінга під будинком немає.
Друга 200+ ....

Готове з ремонтом точно буде дорожче аналогічних комплексів в Варшаві.

100500% )))

Тільки у Варащаві ти виходиш з підїзду в оточення схожих в соціальному плані людей, і не страшно пустити і дитину на вулицю, і самому прогулятись...

А з Файни ти виходиш нібі в зомболенд... але тобі ж продали пространство )))
І нічого, що пространство трішки страшненьке, неньку треба любити)))

зі. Зате дуже добре, якщо що виріщувати соціальни питання революційним шляхом.
Скупчення багатих мулить око сусідам Файни )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:15

  change_pm написав:
  BIGor написав:
  Первый написав:Файна таун. На заборі написано Знижка 20%
Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе.
Паркінга під будинком немає.
Друга 200+ ....

Готове з ремонтом точно буде дорожче аналогічних комплексів в Варшаві.

100500% )))

Тільки у Варащаві ти виходиш з підїзду в оточення схожих в соціальному плані людей, і не страшно пустити і дитину на вулицю, і самому прогулятись...

А з Файни ти виходиш нібі в зомболенд... але тобі ж продали пространство )))
І нічого, що пространство трішки страшненьке, неньку треба любити)))

зі. Зате дуже добре, якщо що виріщувати соціальни питання революційним шляхом.
Скупчення багатих мулить око сусідам Файни )))
А там глядишь и "Робин Гуды" подтянутся:
https://nerukhomi.ua/ukr/news/u-kievi-o ... u-foto.htm
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Первый написав:
Faceless написав:Смлтрим, как в ОП цены поднимут под новую ЦА :mrgreen:Зображення
Центр таки рулить.

Зи. Файна таун. На заборі написано Знижка 20%
Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе.
Паркінга під будинком немає.
Друга 200+ ....

Рік назад -+ теж саме було Па 1100. По завітам зРадіо чекаю 1100-40% на вересень цього року.

ростун, чому не береш вже?
буде дорожче наступного року вже 4000уе м2
Напівпідвальнику, Я ж написав що вірю зРадіо. Восени буде - 40% від 1100.
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