Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:.. боюсь, статистика строится на данных ВВЕЗЕННОГО сэконда. вот тут проблема. По докам сэконда ввозится НОВОЕ шматьё и обувь...
Вот это и есть тот случай так называемого разоблачения. Все об этом знают (включая самого расстроенного по этому поводу), но 10 страниц посвятить - явный перебор. У меня полностью сложился пазл - на сэкономленные в секонде деньги люди покупают квартиры и машины.
Разоблачили вы разве что себя
По данным министерства, с января по октябрь в Украину поступило 20 100 тонн гуманитарки, оформленной на 427 благотворительных фонда и организации от 39 стран-доноров. Из ввозимых товаров, по его словам, 55% составляет одежда и обувь. Коваль предположил, если посчитать стоимость одежды по 200 грн за единицу, то выйдет 2,2 млрд грн. "Если растаможивать эту одежду по правилам не гуманитарки, - это почти 0,5 млрд грн только налога на добавленную стоимость в государственный бюджет", - подчеркнул Коваль
Первый написав:Файна таун. На заборі написано Знижка 20% Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе. Паркінга під будинком немає. Друга 200+ ....
Готове з ремонтом точно буде дорожче аналогічних комплексів в Варшаві.
airmax78 написав:Больше всего люблю слушать жалобы и озабоченность людей, которые думают: фиксить X2 на очередной квартире или сделать ремонт и сдать ее в аренду. Милее может быть только "мы все умрем от голода" третьего лица в охулиардной компании, которого возит служебная камри, а с годового бонуса покупается немаленькая квартира в Киеве.
Максим, руки отсохнут так врать А ведь хочется еще увидеть от тебя фото плинтусов скрытого монтажа...
zРадио написав:Ну с едой положение дел существенно лучше. Получить необходимое количество калорий позволяет даже минимальная пенсия. Без деликатесов и с преобладанием растительных ингредиентов - это да. Но физиологического голода нет, от слова совсем. Поэтому копание в мусорках - это скорее вопрос личного выбора, нежели крайней потребности.
А вот информация о том, что средний пересичный прибедняется-прибедняется, а когда ему надо, то сразу достанет из-под матраса пачку денег и купит себе авто - полная чушь. В сетевой рознице техника с ценником выше 10к гривен без финансирования в большинстве уже не продается
Знал что ты придирешься - поэтому подкорректировал текст. Инфографика которую ты тут постишь с претензией на объективное отражение ситуации в стране, не так оптимистична: 33.8% выбирают: или одежка из секонда или покушать. А 11.5% - недоедают. Т.е. почти 50% населения страны за чертой не бедности - нищеты.
Faceless написав:Смлтрим, как в ОП цены поднимут под новую ЦА
Центр таки рулить.
Зи. Файна таун. На заборі написано Знижка 20% Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе. Паркінга під будинком немає. Друга 200+ ....
Рік назад -+ теж саме було Па 1100. По завітам зРадіо чекаю 1100-40% на вересень цього року.
ростун, чому не береш вже? буде дорожче наступного року вже 4000уе м2
flyman написав:буде дорожче наступного року вже 4000уе м2
4000 не буде. давайте рахувати, зараз на етапі котловану 1600 долл, за 2 роки ціна виросте на 20% в рік (до готового) - тобто 2240 долл, + ремонт 500 долл - тобто всього 2740 долл. метр2 готового з ремонтом.
Первый написав:Файна таун. На заборі написано Знижка 20% Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе. Паркінга під будинком немає. Друга 200+ ....
Готове з ремонтом точно буде дорожче аналогічних комплексів в Варшаві.
100500% )))
Тільки у Варащаві ти виходиш з підїзду в оточення схожих в соціальному плані людей, і не страшно пустити і дитину на вулицю, і самому прогулятись...
А з Файни ти виходиш нібі в зомболенд... але тобі ж продали пространство ))) І нічого, що пространство трішки страшненьке, неньку треба любити)))
зі. Зате дуже добре, якщо що виріщувати соціальни питання революційним шляхом. Скупчення багатих мулить око сусідам Файни )))
Первый написав:Файна таун. На заборі написано Знижка 20% Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе. Паркінга під будинком немає. Друга 200+ ....
Готове з ремонтом точно буде дорожче аналогічних комплексів в Варшаві.
100500% )))
Тільки у Варащаві ти виходиш з підїзду в оточення схожих в соціальному плані людей, і не страшно пустити і дитину на вулицю, і самому прогулятись...
А з Файни ти виходиш нібі в зомболенд... але тобі ж продали пространство ))) І нічого, що пространство трішки страшненьке, неньку треба любити)))
зі. Зате дуже добре, якщо що виріщувати соціальни питання революційним шляхом. Скупчення багатих мулить око сусідам Файни )))
Faceless написав:Смлтрим, как в ОП цены поднимут под новую ЦА
Центр таки рулить.
Зи. Файна таун. На заборі написано Знижка 20% Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе. Паркінга під будинком немає. Друга 200+ ....
Рік назад -+ теж саме було Па 1100. По завітам зРадіо чекаю 1100-40% на вересень цього року.
ростун, чому не береш вже? буде дорожче наступного року вже 4000уе м2
Напівпідвальнику, Я ж написав що вірю зРадіо. Восени буде - 40% від 1100.
Первый написав:Напівпідвальнику, Я ж написав що вірю зРадіо. Восени буде - 40% від 1100.
Ты сначала что-то кроме собственных слов покажи относительно ценника 1100 год назад - а то мы даже не знаем, с чем сравнивать будущие ценники. Потом включи мозг и осознай, что мой прогноз относится к рынку, а не конкретному объекту. И только потом уже "якай" с большой буквы. А еще лучше - отложи это на дату, когда можно будет сделать выводы о качестве прогноза (конец сентября 2022-го)