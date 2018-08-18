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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 кві, 2021 15:04
zРадио написав:
[i]По данным министерства, с января по октябрь в Украину поступило 20 100 тонн гуманитарки, оформленной на 427 благотворительных фонда и организации от 39 стран-доноров. Из ввозимых товаров, по его словам, 55% составляет одежда и обувь.
Топ-менеджер, доложи нам, сколько секонд-хенда покупаешь лично ты и сколько твоих менее оплачиваемых твоих подчиненных приходят в нем на работу? Сколько штанов из секонд-хенда купил твой папа, сколько секонд-хенд лосин на твоей маме, сколько секонд-хенд трусиков на твоей тьолке?
Доложи своему дежурному офицеру, что с темой вы обосрались. Капитан Либо выставил тебя и ваше ФСБ на посмешище. Тихонько утритесь и соскакивайте с темы, позорные брехуны.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 15:08
flyman написав:
Був в селі, на дачі 100км від Києва,
Народ не чує Лібо і вимирає, а села деградують, навіть біля Варшавки і ШРТ.
В селян в більшості нема 25 років оплачуваного стажу для пенсії, то отримують соц. виплату 1600 грн.
Якщо в баби ще є хлоп, який все ж заробив пенсію, то в нього буде 2400 грн.
Ітого 4000 грн. на двох.
Машина дров 6000 грн. Щоб перезимувати і не замерзнути їх тре дві.
Як уже писав, магазини що були в селі закриті. Два рази в тиждень приїзжають комерсанти торгувати з коліс.
Все як писав Лібо, село встає з колін.
Щоб прожити не вистачає 4000 доларів, ой вибачте 4000 грн.
п.с.
Села фактично вже виїхали в міста, лишилися доживати пенси.
За рахунок чого буде рости Київ, х.з.
Київ Реуса-Лібо-Фейслеса - не вірить!
В селах комбайнери і трактористи легко заробляють по 1000 дол/міс, будуються нові дороги, школи, поліклініки! Єгиптоси, прибалти, росіяни - тисячами приїзжають жити і працювати в укро-села!
Тому не може там бути бідності, розрухи і депопуляції!
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