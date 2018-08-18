Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:буде дорожче наступного року вже 4000уе м2
4000 не буде. давайте рахувати, зараз на етапі котловану 1600 долл, за 2 роки ціна виросте на 20% в рік (до готового) - тобто 2240 долл, + ремонт 500 долл - тобто всього 2740 долл. метр2 готового з ремонтом.
Первый написав:Файна таун. На заборі написано Знижка 20% Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе. Паркінга під будинком немає. Друга 200+ ....
Готове з ремонтом точно буде дорожче аналогічних комплексів в Варшаві.
100500% )))
Тільки у Варащаві ти виходиш з підїзду в оточення схожих в соціальному плані людей, і не страшно пустити і дитину на вулицю, і самому прогулятись...
А з Файни ти виходиш нібі в зомболенд... але тобі ж продали пространство ))) І нічого, що пространство трішки страшненьке, неньку треба любити)))
зі. Зате дуже добре, якщо що виріщувати соціальни питання революційним шляхом. Скупчення багатих мулить око сусідам Файни )))
Первый написав:Файна таун. На заборі написано Знижка 20% Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе. Паркінга під будинком немає. Друга 200+ ....
Готове з ремонтом точно буде дорожче аналогічних комплексів в Варшаві.
100500% )))
Тільки у Варащаві ти виходиш з підїзду в оточення схожих в соціальному плані людей, і не страшно пустити і дитину на вулицю, і самому прогулятись...
А з Файни ти виходиш нібі в зомболенд... але тобі ж продали пространство ))) І нічого, що пространство трішки страшненьке, неньку треба любити)))
зі. Зате дуже добре, якщо що виріщувати соціальни питання революційним шляхом. Скупчення багатих мулить око сусідам Файни )))
Faceless написав:Смлтрим, как в ОП цены поднимут под новую ЦА
Центр таки рулить.
Зи. Файна таун. На заборі написано Знижка 20% Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе. Паркінга під будинком немає. Друга 200+ ....
Рік назад -+ теж саме було Па 1100. По завітам зРадіо чекаю 1100-40% на вересень цього року.
ростун, чому не береш вже? буде дорожче наступного року вже 4000уе м2
Напівпідвальнику, Я ж написав що вірю зРадіо. Восени буде - 40% від 1100.
Первый написав:Напівпідвальнику, Я ж написав що вірю зРадіо. Восени буде - 40% від 1100.
Ты сначала что-то кроме собственных слов покажи относительно ценника 1100 год назад - а то мы даже не знаем, с чем сравнивать будущие ценники. Потом включи мозг и осознай, что мой прогноз относится к рынку, а не конкретному объекту. И только потом уже "якай" с большой буквы. А еще лучше - отложи это на дату, когда можно будет сделать выводы о качестве прогноза (конец сентября 2022-го)
flyman написав:Був в селі, на дачі 100км від Києва, Народ не чує Лібо і вимирає, а села деградують, навіть біля Варшавки і ШРТ. В селян в більшості нема 25 років оплачуваного стажу для пенсії, то отримують соц. виплату 1600 грн. Якщо в баби ще є хлоп, який все ж заробив пенсію, то в нього буде 2400 грн. Ітого 4000 грн. на двох.
Машина дров 6000 грн. Щоб перезимувати і не замерзнути їх тре дві.
Як уже писав, магазини що були в селі закриті. Два рази в тиждень приїзжають комерсанти торгувати з коліс.
Все як писав Лібо, село встає з колін. Щоб прожити не вистачає 4000 доларів, ой вибачте 4000 грн.
п.с. Села фактично вже виїхали в міста, лишилися доживати пенси. За рахунок чого буде рости Київ, х.з.
Київ Реуса-Лібо-Фейслеса - не вірить! В селах комбайнери і трактористи легко заробляють по 1000 дол/міс, будуються нові дороги, школи, поліклініки! Єгиптоси, прибалти, росіяни - тисячами приїзжають жити і працювати в укро-села! Тому не може там бути бідності, розрухи і депопуляції! Київ, Київ - росте і цвіте! Охайно і грамотно забудовується! Щорічно з,явлються нові станції метро, нові парки, збільшується потік іноземців, які бажають тут жити! Все буде гуд!
Frant написав:.. В селах комбайнери і трактористи легко заробляють по 1000 дол/міс..
Совершенно верно! Родичи-фермеры, имея свой один свой и один кредитный трактор, отбили кредит за 2.5 года. Пусть он и называется МТЗ, все равно в это время не голодали. По поводу школ и больниц в колхозах, конечно, грусть и печаль.
Frant написав:Київ Реуса-Лібо-Фейслеса - не вірить! В селах комбайнери і трактористи легко заробляють по 1000 дол/міс,тому не може там бути бідності, розрухи і депопуляції!
Депопуляция села идет везде. В некоторых странах она уже закончилась. А как иначе? Новая система хозяйствования и производства в агропромышленном комплексе. Численность населения стабилизируется. Жить станут лучше. Шпилиться начнут раньше. Рожать позже. Секс будут любить еще больше. Жить будут дольше. Век урбанизации и никакого апокалипсиса.
Frant написав:Київ Реуса-Лібо-Фейслеса - не вірить! В селах комбайнери і трактористи легко заробляють по 1000 дол/міс,тому не може там бути бідності, розрухи і депопуляції!
Депопуляция села идет везде. В некоторых странах она уже закончилась. А как иначе? Новая система хозяйствования и производства в агропромышленном комплексе. Численность населения стабилизируется. Жить станут лучше. Шпилиться начнут раньше. Рожать позже. Секс будут любить еще больше. Жить будут дольше. Век урбанизации и никакого апокалипсиса.
Век урбанизации давно закончился - с приходом информационной эры. Уже не нужно сьезжаться в одно месте все рабочим, чтоб утром прийти на смену в 8 утра - все смены автоматизированы и рабочие сокращены. А с приходом короны, на урбанизации можно ставить жирный крест.