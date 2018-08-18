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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 707770787079708070817082>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:буде дорожче наступного року вже 4000уе м2

4000 не буде. давайте рахувати, зараз на етапі котловану 1600 долл, за 2 роки ціна виросте на 20% в рік (до готового) - тобто 2240 долл, + ремонт 500 долл - тобто всього 2740 долл. метр2 готового з ремонтом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:05

  BIGor написав:
  Первый написав:Файна таун. На заборі написано Знижка 20%
Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе.
Паркінга під будинком немає.
Друга 200+ ....

Готове з ремонтом точно буде дорожче аналогічних комплексів в Варшаві.

100500% )))

Тільки у Варащаві ти виходиш з підїзду в оточення схожих в соціальному плані людей, і не страшно пустити і дитину на вулицю, і самому прогулятись...

А з Файни ти виходиш нібі в зомболенд... але тобі ж продали пространство )))
І нічого, що пространство трішки страшненьке, неньку треба любити)))

зі. Зате дуже добре, якщо що виріщувати соціальни питання революційним шляхом.
Скупчення багатих мулить око сусідам Файни )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:15

  change_pm написав:
  BIGor написав:
  Первый написав:Файна таун. На заборі написано Знижка 20%
Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе.
Паркінга під будинком немає.
Друга 200+ ....

Готове з ремонтом точно буде дорожче аналогічних комплексів в Варшаві.

100500% )))

Тільки у Варащаві ти виходиш з підїзду в оточення схожих в соціальному плані людей, і не страшно пустити і дитину на вулицю, і самому прогулятись...

А з Файни ти виходиш нібі в зомболенд... але тобі ж продали пространство )))
І нічого, що пространство трішки страшненьке, неньку треба любити)))

зі. Зате дуже добре, якщо що виріщувати соціальни питання революційним шляхом.
Скупчення багатих мулить око сусідам Файни )))
А там глядишь и "Робин Гуды" подтянутся:
https://nerukhomi.ua/ukr/news/u-kievi-o ... u-foto.htm
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Первый написав:
Faceless написав:Смлтрим, как в ОП цены поднимут под новую ЦА :mrgreen:Зображення
Центр таки рулить.

Зи. Файна таун. На заборі написано Знижка 20%
Спитав в ОП 3к. Є 2 штуки. Найдешевша 106 квм. 2 поверх. 2 квартал 23 року - 169 куе при 100% оплаті. В розтермінування - 190+ куе.
Паркінга під будинком немає.
Друга 200+ ....

Рік назад -+ теж саме було Па 1100. По завітам зРадіо чекаю 1100-40% на вересень цього року.

ростун, чому не береш вже?
буде дорожче наступного року вже 4000уе м2
Напівпідвальнику, Я ж написав що вірю зРадіо. Восени буде - 40% від 1100.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:39

  Первый написав:Напівпідвальнику, Я ж написав що вірю зРадіо. Восени буде - 40% від 1100.


Ты сначала что-то кроме собственных слов покажи относительно ценника 1100 год назад - а то мы даже не знаем, с чем сравнивать будущие ценники. Потом включи мозг и осознай, что мой прогноз относится к рынку, а не конкретному объекту. И только потом уже "якай" с большой буквы. А еще лучше - отложи это на дату, когда можно будет сделать выводы о качестве прогноза (конец сентября 2022-го)
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:08

  flyman написав:Був в селі, на дачі 100км від Києва,
Народ не чує Лібо і вимирає, а села деградують, навіть біля Варшавки і ШРТ.
В селян в більшості нема 25 років оплачуваного стажу для пенсії, то отримують соц. виплату 1600 грн.
Якщо в баби ще є хлоп, який все ж заробив пенсію, то в нього буде 2400 грн.
Ітого 4000 грн. на двох.

Машина дров 6000 грн. Щоб перезимувати і не замерзнути їх тре дві.

Як уже писав, магазини що були в селі закриті. Два рази в тиждень приїзжають комерсанти торгувати з коліс.

Все як писав Лібо, село встає з колін.
Щоб прожити не вистачає 4000 доларів, ой вибачте 4000 грн.

п.с.
Села фактично вже виїхали в міста, лишилися доживати пенси.
За рахунок чого буде рости Київ, х.з.

Київ Реуса-Лібо-Фейслеса - не вірить!
В селах комбайнери і трактористи легко заробляють по 1000 дол/міс, будуються нові дороги, школи, поліклініки! Єгиптоси, прибалти, росіяни - тисячами приїзжають жити і працювати в укро-села!
Тому не може там бути бідності, розрухи і депопуляції! :oops:
Київ, Київ - росте і цвіте! Охайно і грамотно забудовується! Щорічно з,явлються нові станції метро, нові парки, збільшується потік іноземців, які бажають тут жити! Все буде гуд!
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:24

  Frant написав:..
В селах комбайнери і трактористи легко заробляють по 1000 дол/міс..
Совершенно верно! Родичи-фермеры, имея свой один свой и один кредитный трактор, отбили кредит за 2.5 года. Пусть он и называется МТЗ, все равно в это время не голодали.
По поводу школ и больниц в колхозах, конечно, грусть и печаль.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:24

  Frant написав:Київ Реуса-Лібо-Фейслеса - не вірить!
В селах комбайнери і трактористи легко заробляють по 1000 дол/міс,тому не може там бути бідності, розрухи і депопуляції! :oops:


Депопуляция села идет везде. В некоторых странах она уже закончилась. А как иначе? Новая система хозяйствования и производства в агропромышленном комплексе. Численность населения стабилизируется. Жить станут лучше. Шпилиться начнут раньше. Рожать позже. Секс будут любить еще больше. Жить будут дольше.
Век урбанизации и никакого апокалипсиса. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:26

  sequence написав:
  flyman написав:..
За рахунок чого буде рости Київ, х.з.

Еще есть райцентры и облцентры.
Хотя в долгосрочной перспективе ловить здесь нечего, разумеется

Облцентри навряд чи, в Тернополі ціни на бетон майєе як на (о)КРЖН.
Рацентри, а скільки тих Макарових і Березаней?
Тай вони своє вже теж давно віддали.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:28

  Libo написав:
  Frant написав:Київ Реуса-Лібо-Фейслеса - не вірить!
В селах комбайнери і трактористи легко заробляють по 1000 дол/міс,тому не може там бути бідності, розрухи і депопуляції! :oops:


Депопуляция села идет везде. В некоторых странах она уже закончилась. А как иначе? Новая система хозяйствования и производства в агропромышленном комплексе. Численность населения стабилизируется. Жить станут лучше. Шпилиться начнут раньше. Рожать позже. Секс будут любить еще больше. Жить будут дольше.
Век урбанизации и никакого апокалипсиса. 8)


Век урбанизации давно закончился - с приходом информационной эры.
Уже не нужно сьезжаться в одно месте все рабочим, чтоб утром прийти на смену в 8 утра - все смены автоматизированы и рабочие сокращены.
А с приходом короны, на урбанизации можно ставить жирный крест.
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