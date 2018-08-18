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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 70787079708070817082>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:29

  BIGor написав:
  flyman написав:буде дорожче наступного року вже 4000уе м2

4000 не буде. давайте рахувати, зараз на етапі котловану 1600 долл, за 2 роки ціна виросте на 20% в рік (до готового) - тобто 2240 долл, + ремонт 500 долл - тобто всього 2740 долл. метр2 готового з ремонтом.

як це не так рахую, було 1000 стало 2000, тобто 2х,
тепер прикладаю лекало і з 2000 стає 4000,
що я роблю не так, як растішка?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, домик малюет рост небольшой, в пределах стат-погрешности...будем посмотреть дальше, впрочем чисто теоретически интересуюсь, больше в бетон в обозримом будущем не буду заходить.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Frant написав:..
В селах комбайнери і трактористи легко заробляють по 1000 дол/міс..
Совершенно верно! Родичи-фермеры, имея свой один свой и один кредитный трактор, отбили кредит за 2.5 года. Пусть он и называется МТЗ, все равно в это время не голодали.
По поводу школ и больниц в колхозах, конечно, грусть и печаль.
Дивні люди. Чи вони дійсно вважають що більшість дівок будуть лайки ставити за відосик як вимя корові помити, та за свинею вичистити замість як намалювати губи з бровами...
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:34

  Sidus написав:Век урбанизации давно закончился - с приходом информационной эры.
Уже не нужно сьезжаться в одно месте все рабочим, чтоб утром прийти на смену в 8 утра - все смены автоматизированы и рабочие сокращены.
А с приходом короны, на урбанизации можно ставить жирный крест.


Я частично согласен, но еще идет процесс урбанистической инерции. Многие селяне покупают квартиры в городах для своих детей. Т.е. зарождается поколение, которое будет жить одновременно и там и там. У них будет как городская квартира и городская жизнь, так и поместье в сельской местности.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:37

  flyman написав:..
Облцентри навряд чи, в Тернополі ціни на бетон майєе як на (о)КРЖН.
..

для приграничных городов все равно скоро наступит расплата - ибо схема жизни "заработал там - потратил здесь" со временем локализируется в мысль "а накуа здесь, когда можно там остаться и потратить". Не вижу долгосрочных перспектив.
ЗЫ Закуяне, постояв сегодня в пробке на проспекте победы, имели время, несколько часов подумать и обсудить с попутчиками перспективы жития в пригороде. Виталиан, наверное, сегодня выехав БЫ с Ирпеня в 7-00, на майдан попал как раз к обеду, а там уже можно готовиться к точно такому же квесту вечером.
Посмотрел цены на такси, задумался о смене работы. Потом понял, что для таксиста это наверное единственная поездка за день и попустило
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:37

  Libo написав:Многие селяне покупают квартиры в городах для своих детей. Т.е. зарождается поколение, которое будет жить одновременно и там и там. У них будет как городская квартира и городская жизнь, так и поместье в сельской местности.

"Проте - навіщо їм земля без кріпосних???" А. і Б.Стругацькі, "Важко бути богом"

" И по дороге ты станешь раздавать земли своим сподвижникам, а на что сподвижникам земли без крепостных? И завертится колесо в обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов"
___________
Лібо, не пиши куєту, прошу тебе. Кури сміються і перестають нести яйця)))) :mrgreen:

  sequence написав:Виталиан, наверное, сегодня выехав БЫ с Ирпеня в 7-00, на майдан попал как раз к обеду,
Можливо, лише так Віталіана зрозуміє про недоліки житла в Єпенях???
Востаннє редагувалось Frant в Пон 05 кві, 2021 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Первый написав:Напівпідвальнику, Я ж написав що вірю зРадіо. Восени буде - 40% від 1100.


Ты сначала что-то кроме собственных слов покажи относительно ценника 1100 год назад - а то мы даже не знаем, с чем сравнивать будущие ценники. Потом включи мозг и осознай, что мой прогноз относится к рынку, а не конкретному объекту. И только потом уже "якай" с большой буквы. А еще лучше - отложи это на дату, когда можно будет сделать выводы о качестве прогноза (конец сентября 2022-го)
Тю... візьму саме достовірне для тебе джерело. Лун називається. Квітень 2020 - 1103 дол за квадрат. Якраз за півтора роки до твого прогнозу. Чекаю восени цього року по 1103 - 40%
ЗРадіо, Я у тебе вірю. Тим більше розглядав аеродром
Востаннє редагувалось Первый в Пон 05 кві, 2021 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:44

  Sidus написав:..
Уже не нужно сьезжаться в одно месте все рабочим, ...- все смены автоматизированы и рабочие сокращены.
..

я пропустил тот момент, который у вас характеризуется словом "уже". Не знаю, у кого как, у нас автоматизация штатное расписание цеха не уменьшила, но дала большую производительность труда и лучшее качество исходящего продукта. Это повлекло за собой рост численности прочего штата, которому надо сбывать/продвигать/развозить/рекламировать... излишки продукции.
момент вырубания из жизни города ОТ, конечно доставляет. Я и не думал, что у меня столько безлошадных коллег. Спрошу у них, на каком сэконде скупаются
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:47

  Первый написав:Дивні люди. Чи вони дійсно вважають що більшість дівок будуть лайки ставити за відосик як вимя корові помити, та за свинею вичистити замість як намалювати губи з бровами...


Мне лично село и крестьянский быт больше нравятся. Я вернусь в село как только закончу свою городскую миссию. Но это не значит, что я продам свою киевскую недвижимость.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:51

Тепер мені зрозуміло, за рахунок чого тримається курс гривни і зростають ціни КРЖН:

"У 2020 році обсяг валового зовнішнього боргу України зріс на $ 4 млрд і на кінець року склав $125,7 млрд.«Щодо ВВП - обсяг боргу збільшився за рік з 78,6% до 81,2%», — відзначили в НБУ"
https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... hchiv.html
Frant
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