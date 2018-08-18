як це не так рахую, було 1000 стало 2000, тобто 2х,
тепер прикладаю лекало і з 2000 стає 4000,
що я роблю не так, як растішка?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:29
як це не так рахую, було 1000 стало 2000, тобто 2х,
тепер прикладаю лекало і з 2000 стає 4000,
що я роблю не так, як растішка?
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, домик малюет рост небольшой, в пределах стат-погрешности...будем посмотреть дальше, впрочем чисто теоретически интересуюсь, больше в бетон в обозримом будущем не буду заходить.
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дивні люди. Чи вони дійсно вважають що більшість дівок будуть лайки ставити за відосик як вимя корові помити, та за свинею вичистити замість як намалювати губи з бровами...
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:34
Я частично согласен, но еще идет процесс урбанистической инерции. Многие селяне покупают квартиры в городах для своих детей. Т.е. зарождается поколение, которое будет жить одновременно и там и там. У них будет как городская квартира и городская жизнь, так и поместье в сельской местности.
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:37
для приграничных городов все равно скоро наступит расплата - ибо схема жизни "заработал там - потратил здесь" со временем локализируется в мысль "а накуа здесь, когда можно там остаться и потратить". Не вижу долгосрочных перспектив.
ЗЫ Закуяне, постояв сегодня в пробке на проспекте победы, имели время, несколько часов подумать и обсудить с попутчиками перспективы жития в пригороде. Виталиан, наверное, сегодня выехав БЫ с Ирпеня в 7-00, на майдан попал как раз к обеду, а там уже можно готовиться к точно такому же квесту вечером.
Посмотрел цены на такси, задумался о смене работы. Потом понял, что для таксиста это наверное единственная поездка за день и попустило
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:37
"Проте - навіщо їм земля без кріпосних???" А. і Б.Стругацькі, "Важко бути богом"
" И по дороге ты станешь раздавать земли своим сподвижникам, а на что сподвижникам земли без крепостных? И завертится колесо в обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов"
___________
Лібо, не пиши куєту, прошу тебе. Кури сміються і перестають нести яйця))))
Можливо, лише так Віталіана зрозуміє про недоліки житла в Єпенях???
Востаннє редагувалось Frant в Пон 05 кві, 2021 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:43
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тю... візьму саме достовірне для тебе джерело. Лун називається. Квітень 2020 - 1103 дол за квадрат. Якраз за півтора роки до твого прогнозу. Чекаю восени цього року по 1103 - 40%
ЗРадіо, Я у тебе вірю. Тим більше розглядав аеродром
Востаннє редагувалось Первый в Пон 05 кві, 2021 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:44
я пропустил тот момент, который у вас характеризуется словом "уже". Не знаю, у кого как, у нас автоматизация штатное расписание цеха не уменьшила, но дала большую производительность труда и лучшее качество исходящего продукта. Это повлекло за собой рост численности прочего штата, которому надо сбывать/продвигать/развозить/рекламировать... излишки продукции.
момент вырубания из жизни города ОТ, конечно доставляет. Я и не думал, что у меня столько безлошадных коллег. Спрошу у них, на каком сэконде скупаются
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:47
Мне лично село и крестьянский быт больше нравятся. Я вернусь в село как только закончу свою городскую миссию. Но это не значит, что я продам свою киевскую недвижимость.
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:51
Тепер мені зрозуміло, за рахунок чого тримається курс гривни і зростають ціни КРЖН:
"У 2020 році обсяг валового зовнішнього боргу України зріс на $ 4 млрд і на кінець року склав $125,7 млрд.«Щодо ВВП - обсяг боргу збільшився за рік з 78,6% до 81,2%», — відзначили в НБУ"
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