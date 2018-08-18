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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:04
Frant написав:
Можливо, лише так Віталіана зрозуміє про недоліки житла в Єпенях?
у меня есть средства жить в Киеве, а желания нет.
Расскажите ирпенчанину про недостатки Ирпеня) Я уже перерос тот период чтобы гордиться каким либо материальным активом, понимаю Ирпень для Киевлян не престижен, ничего переживу. Я жил много где (Львов, Одесса, Днепр, Киев до 2011 г.) и мне есть с чем сравнивать.
sequence написав:
ЗЫ Закуяне, постояв сегодня в пробке на проспекте победы, имели время, несколько часов подумать и обсудить с попутчиками перспективы жития в пригороде.
В Ирпене нет Проспекта Победы, а в ваших словах логики. С Ирпеня есть ещё 2 дороги добраться в центр Киева минуя пр-т Победы. И заметьте в пробке стояли вы а не я (я бы тудой просто не ехал) Перспективы жить в ближайшем пригороде огромные (и они только растут). А перспектива каждый день ездить в Киев действительно не очень.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 05 кві, 2021 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:20
vitaliian написав:
у меня есть средства жить в Киеве
Очевидно, що у Вас не вистачає коштів, щоб купити собі пристойне житло в Києві.
Саме тому Ви обрали Ірпінь.
Бігаєте, кудахтаєте, як "добре" жити в Ворзелі, Броварах та Бучах.
Нам не треба нам розказувати про чисте повітря і легку дорогу від Єпенів до межі Києва))))
Ціна 1 м2 житла в Києві та в Єпенях - говорить сама за себе.
vitaliian написав:
Я уже перерос тот период чтобы гордиться каким либо материальным активом
Віталіана, нагадай нам, хто тут недавно розхвалював ірпінські парки з гіпсовими статуями, які "щоденно штурмуються киянами"????
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:26
Frant написав: vitaliian написав:
у меня есть средства жить в Киеве
Очевидно, що у Вас не вистачає коштів, щоб купити собі пристойне житло в Києві.
Саме тому Ви обрали Ірпінь.
я пару раз на пальцах объяснял почему выбрал Ирпень, если вам хочется думать что все мечтают жить в Киеве или у меня не хватает денег на Киевский бетон, это ваши проблемы а не мои.
Frant написав:
Тому не треба нам розказувати про чисте повітря і легку дорогу від Єпенів до межі Києва))))
я уже всё сказал, странно что вас это муляет а не меня.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 05 кві, 2021 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:28
Libo написав: Первый написав:
Дивні люди. Чи вони дійсно вважають що більшість дівок будуть лайки ставити за відосик як вимя корові помити, та за свинею вичистити замість як намалювати губи з бровами...
Мне лично село и крестьянский быт больше нравятся. Я вернусь в село как только закончу свою городскую миссию. Но это не значит, что я продам свою киевскую недвижимость.
Так пора вже до землі звикати:-)
А от коли ти зробила губи і брови, то до корів з колорадськими жуками не сильно тягне.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:30
vitaliian написав:
.. С Ирпеня есть ещё 2 дороги добраться в центр Киева минуя пр-т Победы. И заметьте в пробке стояли вы а не я (я бы тудой просто не ехал) ..
Все нормас: Стеценко стояла, Оболонь стояла. Вернадского встал в сторону святошино полностью, притом, почти от Академа - первый раз такое вижу. Я бы тоже не стоял, благо не в центре работаю, но вся эта хрень, что перлась в центр, перекрыла все заезды и съезды.
Заметьте, никогда не нависал на вас за ваше местожительство, в отличии от.. Ваши соседи бесят неимоверно - чего они вас не прочитают и не останутся дома работать?
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:36
sequence написав:
Ваши соседи бесят неимоверно - чего они вас не прочитают и не останутся дома работать?
это эволюционный путь который надо пройти. Ну и киевский бизнес должен увидеть выгоду переезда всем офисом в Ирпень. В понедельник в Киев а в пятницу из Киева пробку создают не ирпенчане, а те кто в будние живёт в Киеве а на выходные едет домой. Если бы мне надо было в понедельник в Киев 99% что я ехал бы электричкой. Стараюсь на понедельники такие поездки не планировать... по крайней мере на 1ю половину дня. В последний раз стоял в пробке в декабре в пятницу вечером на Оболоне, перекресток Полярной и Богатырской. По этому маршруту многие понаехи ломятся из Киева.
авто стали доступнее, чего ещё ожидать Киеву при таком количестве понаехов? В радиусе 500 метров от моего дома свободных паркомест после 23:00 нет. А ещё год-два назад их в это время их было 10-20 на выбор. Перенасыщение транспорта это общая проблема Киевского региона.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 05 кві, 2021 16:46, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:37
sequence написав: vitaliian написав:
.. С Ирпеня есть ещё 2 дороги добраться в центр Киева минуя пр-т Победы. И заметьте в пробке стояли вы а не я (я бы тудой просто не ехал) ..
Все нормас: Стеценко стояла, Оболонь стояла. Вернадского встал в сторону святошино полностью, притом, почти от Академа - первый раз такое вижу. Я бы тоже не стоял, благо не в центре работаю, но вся эта хрень, что перлась в центр, перекрыла все заезды и съезды.
Заметьте, никогда не нависал на вас за ваше местожительство, в отличии от.. Ваши соседи бесят неимоверно - чего они вас не прочитают и не останутся дома работать?
Як читаєш куян, то виходить тільки понаїхи з оКРЖН їдуть в центр Куйова, а куяни тусять на масивах і дивуються з понаїхів, чого то їх всіх пре.
З.І.,
для себе далі вважаю правильною стратегією мати пару реперних точок біля ШРТ в Києві, щоб прошвирнуться кабанчиком, порішати діла, і вернутися на кавалірку переночувати, або, якщо встигаю, електричком в Бучу або потягом до Тернополя.
Майже так як пише Лібо, тільки без тьолок і курей.
З.І.
З Ірпеня ще є електричка, і можна до кількох точок добратися а звідти пєхотою, вплоть до центрального центра.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:44
flyman написав:
куяни тусять на масивах і дивуються з понаїхів, чого то їх всіх пре
Флай, і не кажи ... їду щодня по 19 км. і думаю, як тобі пощастило забетонуватись майже в Центрі
Дві кавалірки з видом на Жуляни-Прицентралля за 5 хв. від метро. І шикарні лайнери щодня над дахом, що понесуть тебе на Філіппіни.
Відчуваю себе селом.
Востаннє редагувалось stas_rst
в Пон 05 кві, 2021 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:44
vitaliian написав: sequence написав:
Ваши соседи бесят неимоверно - чего они вас не прочитают и не останутся дома работать?
это эволюционный путь который надо пройти. Ну и киевский бизнес должен увидеть выгоду переезда всем офисом в Ирпень. В понедельник в Киев а в пятницу из Киева пробку создают не ирпенчане, а те кто в будние живёт в Киеве а на выходные едет домой. Если бы мне надо было в понедельник в Киев 99% что я ехал бы электричкой. Стараюсь на понедельники такие поездки не планировать... по крайней мере на 1ю половину дня. В последний раз стоял в пробке в декабре в пятницу вечером на Оболоне, перекресток Полярной и Богатырской. По этому маршруту многие понаехи ломятся из Киева.
як з язика зняв про дні "захоплення" та "звільнення" міста героя.
Це все ірпеньчани.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:45
stas_rst написав: flyman написав:
куяни тусять на масивах і дивуються з понаїхів, чого то їх всіх пре
Флай, і не кажи ... їду щодня по 19 км. і думаю, як тобі пощастило забетонуватись майже в Центрі
Дві кавалірки з видом на Жуляни-Прицентралля за 5 хв. від метро. І шикарні лайнери щодня над дахом, що понесуть тебе на Філіппіни.
Відчуваю себе селом.
і не кажи ... бо сьогодні вже в Тернополі ... да ну нах ваш ковідно заразний Київ із лутчшим мером.
з.і.
кавалірку охформив, і досвідос стольний град, пака-пака.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 05 кві, 2021 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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