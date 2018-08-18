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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:36
sequence написав:
Ваши соседи бесят неимоверно - чего они вас не прочитают и не останутся дома работать?
это эволюционный путь который надо пройти. Ну и киевский бизнес должен увидеть выгоду переезда всем офисом в Ирпень. В понедельник в Киев а в пятницу из Киева пробку создают не ирпенчане, а те кто в будние живёт в Киеве а на выходные едет домой. Если бы мне надо было в понедельник в Киев 99% что я ехал бы электричкой. Стараюсь на понедельники такие поездки не планировать... по крайней мере на 1ю половину дня. В последний раз стоял в пробке в декабре в пятницу вечером на Оболоне, перекресток Полярной и Богатырской. По этому маршруту многие понаехи ломятся из Киева.
авто стали доступнее, чего ещё ожидать Киеву при таком количестве понаехов? В радиусе 500 метров от моего дома свободных паркомест после 23:00 нет. А ещё год-два назад их в это время их было 10-20 на выбор. Перенасыщение транспорта это общая проблема Киевского региона.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 05 кві, 2021 16:46, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:37
sequence написав: vitaliian написав:
.. С Ирпеня есть ещё 2 дороги добраться в центр Киева минуя пр-т Победы. И заметьте в пробке стояли вы а не я (я бы тудой просто не ехал) ..
Все нормас: Стеценко стояла, Оболонь стояла. Вернадского встал в сторону святошино полностью, притом, почти от Академа - первый раз такое вижу. Я бы тоже не стоял, благо не в центре работаю, но вся эта хрень, что перлась в центр, перекрыла все заезды и съезды.
Заметьте, никогда не нависал на вас за ваше местожительство, в отличии от.. Ваши соседи бесят неимоверно - чего они вас не прочитают и не останутся дома работать?
Як читаєш куян, то виходить тільки понаїхи з оКРЖН їдуть в центр Куйова, а куяни тусять на масивах і дивуються з понаїхів, чого то їх всіх пре.
З.І.,
для себе далі вважаю правильною стратегією мати пару реперних точок біля ШРТ в Києві, щоб прошвирнуться кабанчиком, порішати діла, і вернутися на кавалірку переночувати, або, якщо встигаю, електричком в Бучу або потягом до Тернополя.
Майже так як пише Лібо, тільки без тьолок і курей.
З.І.
З Ірпеня ще є електричка, і можна до кількох точок добратися а звідти пєхотою, вплоть до центрального центра.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:44
flyman написав:
куяни тусять на масивах і дивуються з понаїхів, чого то їх всіх пре
Флай, і не кажи ... їду щодня по 19 км. і думаю, як тобі пощастило забетонуватись майже в Центрі
Дві кавалірки з видом на Жуляни-Прицентралля за 5 хв. від метро. І шикарні лайнери щодня над дахом, що понесуть тебе на Філіппіни.
Відчуваю себе селом.
Востаннє редагувалось stas_rst
в Пон 05 кві, 2021 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:44
vitaliian написав: sequence написав:
Ваши соседи бесят неимоверно - чего они вас не прочитают и не останутся дома работать?
это эволюционный путь который надо пройти. Ну и киевский бизнес должен увидеть выгоду переезда всем офисом в Ирпень. В понедельник в Киев а в пятницу из Киева пробку создают не ирпенчане, а те кто в будние живёт в Киеве а на выходные едет домой. Если бы мне надо было в понедельник в Киев 99% что я ехал бы электричкой. Стараюсь на понедельники такие поездки не планировать... по крайней мере на 1ю половину дня. В последний раз стоял в пробке в декабре в пятницу вечером на Оболоне, перекресток Полярной и Богатырской. По этому маршруту многие понаехи ломятся из Киева.
як з язика зняв про дні "захоплення" та "звільнення" міста героя.
Це все ірпеньчани.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:46
flyman написав:
..
для себе далі вважаю правильною стратегією мати пару реперних точок біля ШРТ в Києві, щоб прошвирнуться кабанчиком, порішати діла, і вернутися на кавалірку переночувати, або, якщо встигаю, електричком в Бучу або потягом до Тернополя.
..
чо-та я совсем запутался в извилинах ваших мыслей:
1) если студии (я видел ремонт, теперь это не кавалерки, а студии
) будут сдаваться, то как вы собираетесь в них ночевать? - "брысь!"
2) вы вроде разочаровались в дальнейших инвестициях в "КРЖН биля ШРТ"? Работу нашли на 40 баксов в час, снова за свое?
)
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:47
flyman написав:
про дні "захоплення" та "звільнення" міста героя.
30 квітня Київ на 4 дні стане напівпорожнім. І не дай Бог комусь після 14-ї години вирішити виїхати із столиці: понаїхи задавлять євробляхами. Світлофор у Стоянці і Милі - зло злюще.
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в Пон 05 кві, 2021 16:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:51
sequence написав: flyman написав:
..
для себе далі вважаю правильною стратегією мати пару реперних точок біля ШРТ в Києві, щоб прошвирнуться кабанчиком, порішати діла, і вернутися на кавалірку переночувати, або, якщо встигаю, електричком в Бучу або потягом до Тернополя.
..
чо-та я совсем запутался в извилинах ваших мыслей:
1) если студии (я видел ремонт, теперь это не кавалерки, а студии
) будут сдаваться, то как вы собираетесь в них ночевать? - "брысь!"
2) вы вроде разочаровались в дальнейших инвестициях в "КРЖН биля ШРТ"? Работу нашли на 40 баксов в час, снова за свое?
)
1) пока що одна кавалірка з ремонтом в прицентраллі для перекантоваться пару днів, пока рішать вопроси в столиці.
2) город герой окружон по стратегічним напрямам ШРТ (включая метро на Трою), тому далі нема смисла окружать уже окружоне (дабл-кольцо)? Лишаєцця думать про оптимізацію, можливо укрупнєнія, логістику. Але сначала - ремонти, а там буду смотрєть в будущєє.
яка разніца: кавалірка, студія, гастінка, гарсонка, смарт ...
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:59
flyman написав:
..можливо укрупнєнія, логістику..
яка разніца: кавалірка, студія, гастінка, гарсонка, смарт ...
шмєна іміжду?
пару десятков лет и, глядишЪ, выкупите у Макса прелесть, демонтируете скрытые плинтуса и напольные конвектора и будете считать шаги до ближайшей остановки ШРТ ))
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Додано: Пон 05 кві, 2021 17:00
vitaliian написав: sequence написав:
если студии (я видел ремонт, теперь это не кавалерки, а студии ) будут сдаваться, то как вы собираетесь в них ночевать? - "брысь!"
1. посуточно (актуально возле жд вокзала) а если нет клиента то и самому заночевать. 2. найти гражданскую жену, навешать лапши что квартира арендованная, брать с нее 50% от вымышленной арендной платы и ночевать сколько хочешь.
ахаха, я уже вижу Натт, исправно кашляющую Флаю за невиданное Щастье жить с ним ))
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Додано: Пон 05 кві, 2021 17:02
Sidus написав:
Век урбанизации давно закончился - с приходом информационной эры.
Уже не нужно сьезжаться в одно месте все рабочим, чтоб утром прийти на смену в 8 утра - все смены автоматизированы и рабочие сокращены.А с приходом короны, на урбанизации можно ставить жирный крест
.
уага, Амазон и Гугл уже поставили
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