Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:Век урбанизации давно закончился - с приходом информационной эры. Уже не нужно сьезжаться в одно месте все рабочим, чтоб утром прийти на смену в 8 утра - все смены автоматизированы и рабочие сокращены. А с приходом короны, на урбанизации можно ставить жирный крест.
уага, Амазон и Гугл уже поставили
Пиши еще. Мнение ходока по киевским ОП очень важно для менеджмента американских техов