RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7079708070817082

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:03

  sequence написав:
  flyman написав:..можливо укрупнєнія, логістику..
яка разніца: кавалірка, студія, гастінка, гарсонка, смарт ...

шмєна іміжду? :)
пару десятков лет и, глядишЪ, выкупите у Макса прелесть, демонтируете скрытые плинтуса и напольные конвектора и будете считать шаги до ближайшей остановки ШРТ ))

локація прєлєсті аірмакса не відома,
але не думаю, що на Кардачах, Святошині, Борщагівці, Києві-Волинському, чи невже аж, прості Госпаді, на самому Києв-пассі?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24023
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1231 раз.
Подякували: 1846 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:ахаха, я уже вижу Натт, исправно кашляющую Флаю за невиданное Щастье жить с ним ))
Натт мудрая женщина, на бесквартирного понаеха не купится, тем более у нее есть личная жилплощадь. Под этот проект нужен кто то попроще.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6519
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 1854 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:18

  Прохожий написав:
  Sidus написав:Век урбанизации давно закончился - с приходом информационной эры.
Уже не нужно сьезжаться в одно месте все рабочим, чтоб утром прийти на смену в 8 утра - все смены автоматизированы и рабочие сокращены.
А с приходом короны, на урбанизации можно ставить жирный крест.

уага, Амазон и Гугл уже поставили :mrgreen:


Пиши еще. Мнение ходока по киевским ОП очень важно для менеджмента американских техов


Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9693
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2038 раз.
Подякували: 4404 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:я пару раз на пальцах объяснял почему выбрал Ирпень

попалась хорошая статья про Ирпень, рекомендую к прочтению
https://zn.ua/internal/100-dnej-mera-irpen.html

коммент особенно порадовал)
Прохожий
 
Повідомлень: 12175
З нами з: 05.06.13
Подякував: 698 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7079708070817082
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2013, 2014, 2015
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20140 3466203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 кві, 2021 18:16
Vadim V
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215087
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21263
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9593)
05.04.2021 19:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.