Додано: Пон 05 кві, 2021 18:22

Квесторе_поверніться написав: Успіх написав: І не 3р. до здачі, а 1р. і 2міс. . - ну нехай ще затягнуть на 3міс. І не 3р. до здачі, а 1р. і 2міс. . - ну нехай ще затягнуть на 3міс.

Мав на увазі 3 роки до здачі в оренду...а не здачу будинку під ремонт власнику квартири.

Коли плануєте орендарів заселити? Мав на увазі 3 роки до здачі в оренду...а не здачу будинку під ремонт власнику квартири.Коли плануєте орендарів заселити?

і враховуйте ще те, що я буду робити ремонт, відриваючись від своєї основної роботи/заробітку!

Навіть так, то 3р. - забагато!Якщо здадуть так, як в договорі(хі-хі, сам сумніваюсь в цьому) - до початку наступного літа/тобто, отримаю ключі в червні 2022р. - то піднатисну швидкість ремонту, щоб здати в вересні/жовтні!(тобто, орієнтовно 1,5р. від сьогодні)А якщо вони затримають здачу до осені(що більш реалістично), то здати зможу в грудні/січні, - але ж кажуть "знавці-лендлорди", що це є "мертвий сезон" і здати по нормальній ціні на довготривалий термін в цей період - майже, не реально!Тому,п.с.Знаю, що Влад скаже - "пошвидше роби ремонт і здавай, так як простій - це дуже зле" - але прошу зважити на 2 фактори - а)"мертвий сезон"б) читайте в дужках виділене червоним